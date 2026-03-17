Минобороны уточнит требования к психическому здоровью контрактников

Уточнение перечня – это прежде всего административно-медицинская процедура по стандартизации требований к служащим, сказал «Ведомостям» врач-психиатр сервиса Alter Игорь Потапов. По его словам, оригинальная формулировка оставляет членам врачебной комиссии значительную свободу интерпретации при отборе потенциальных контрактников, тогда как предложенные поправки снижают вариативность их решений и повышают юридическую определенность. Эксперт уточнил, что на практике поправки могут повлечь за собой как увеличение числа годных к службе за счет исключения «серых зон» из законодательства, так и его снижение из-за явного включения диагнозов в перечень.