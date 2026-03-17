Минобороны уточнит требования к психическому здоровью контрактников

Минобороны уточнит требования к психическому здоровью контрактниковНа службу в период мобилизации не примут с 22 психиатрическими диагнозами
Минобороны уточнит перечень противопоказаний для службы по контракту в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. Изменения коснутся пункта о психических расстройствах и расстройствах поведения ограниченно годных граждан. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки планируется внести в приказ Минобороны № 850, действующий с января 2026 г.
Согласно положениям нового документа, препятствием для заключения контракта с министерством станут 22 психиатрических заболевания, включая ряд тревожных расстройств, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР), шизофрению и умственную отсталость. Действующая редакция приказа детализации не содержит, а ограничением для приема на службу являются любые психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
Помимо психиатрических заболеваний в действующий перечень противопоказаний для заключения контракта в период мобилизации и военных действий входят тяжелые хронические заболевания, в том числе ВИЧ-инфекция, бронхиальная астма и поражения центральной нервной системы, злокачественные новообразования, последствия ранений, травм и выполненных по их поводу операций, дефекты черепа и необратимые нарушения зрения и слуха.
Уточнение перечня – это прежде всего административно-медицинская процедура по стандартизации требований к служащим, сказал «Ведомостям» врач-психиатр сервиса Alter Игорь Потапов. По его словам, оригинальная формулировка оставляет членам врачебной комиссии значительную свободу интерпретации при отборе потенциальных контрактников, тогда как предложенные поправки снижают вариативность их решений и повышают юридическую определенность. Эксперт уточнил, что на практике поправки могут повлечь за собой как увеличение числа годных к службе за счет исключения «серых зон» из законодательства, так и его снижение из-за явного включения диагнозов в перечень.
Потапов подчеркнул, что детализация списка диагнозов может быть отчасти связана с ростом распространенности психических расстройств у военнослужащих и отражать накопленный клинический опыт. Среди этой группы населения распространенность ПТСР и тревожных расстройств выше, чем в общей популяции, а при интенсивных боевых действиях этот показатель может достигать 10–20% и выше в зависимости от методологии оценки, добавил он.
Ранее Минобороны планировалось наделить полномочиями по выявлению военнослужащих с рисками развития отклонений в поведении. Соответствующая инициатива была размещена на портале проектов нормативных правовых актов в декабре 2025 г., писали «Ведомости». В марте 2026 г. от дальнейшей разработки законопроекта отказались. Сейчас организацией психолого-терапевтической помощи военным и членам их семей занимается фонд «Защитники Отечества».
«Ведомости» направили запрос в Минобороны с просьбой уточнить, расширяет ли новый документ список противопоказаний или только детализирует действующие ограничения для заключения контракта.