С 2022 года число ветеранов на подготовительных факультетах увеличилось на 20%Туда поступают, чтобы обновить знания и адаптироваться к университетской жизни, говорят эксперты
В 2025 г. правом на обучение на подготовительных факультетах российских вузов воспользовалось 1619 участников спецоперации, что на 20% больше, чем в 2022 г. (начало специальной военной операции на Украине; СВО. – «Ведомости»). Это следует из данных, которые представитель пресс-службы Министерства науки и высшего образования предоставил в ответ на запрос «Ведомостей».
Минобрнауки ежегодно выделяет 2000 бюджетных мест на подготовительных факультетах вузов для участников СВО, отметил представитель министерства. Прием на обучение ведется непрерывно в течение всего года. Оно проходит по индивидуальному плану и не зависит от сроков проведения приемной кампании, добавил он.
Представитель Минобрнауки также рассказал, что в 391 вузе есть условия по адаптации таких студентов к образовательному процессу: действуют системы кураторства, психологического сопровождения, проводятся индивидуальные консультации, есть возможность перевода на индивидуальный план. По его словам, эти меры снижают риски отчисления из-за академической неуспеваемости. 69 участников СВО в 2026 г. находятся в академическом отпуске, так как проходят военную службу и пока не могут учиться, пояснил он.
Помимо этого 135 вузов заключили соглашения о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» или его филиалами, а 158 учебных заведений создали специальные структурные подразделения по работе с участниками СВО и их близкими родственниками.
Участники СВО, а также их дети с декабря 2022 г. могут поступить в вузы по отдельной квоте на программы бакалавриата и специалитета, согласно закону об образовании. Ежегодно вузы устанавливают для них отдельную квоту размером не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Как ранее писали «Ведомости», общий объем отдельной квоты на 2025/26 учебный год (включая другие категории льготников) с учетом перераспределения незаполненных мест из особой квоты для инвалидов и детей-сирот составил 53 800 мест. По ней в российские вузы было зачислено 28 700 человек, заполняемость квоты – 53%.
Заместитель проректора НИУ ВШЭ Андрей Саак считает, что подготовительные факультеты помогают ветеранам и участникам СВО вернуться в образовательную среду и постепенно восстановить учебный ритм. Обучение там также дает возможность заново выстроить профессиональную траекторию. Во многих случаях именно этот этап определяет, насколько комфортно и устойчиво человек дальше войдет в систему высшего образования, говорит он. НИУ ВШЭ выделяет дополнительные средства для подготовительных факультетов, потому что такая работа требует больше организационных, кадровых и методических ресурсов. Речь идет не только о самой образовательной программе, но и о сопровождении студентов, координации этого процесса, гибкости учебных траекторий и в целом о создании устойчивой среды для адаптации, заключил Саак.
По мере возвращения участников СВО с фронта число ветеранов среди выпускников вузов будет расти, считает исполнительный директор «Ассоциации ветеранов СВО» Дмитрий Афанасьев. Часть из них также проходит курсы повышения квалификации или открывает собственное дело, другие выбирают короткие программы по тестированию и затем устраиваются в IT-компании, продолжил он. Афанасьев считает, что ветеранам СВО необходим наставник. По его словам, бывшим военнослужащим придется обучаться с молодыми людьми, поэтому у них могут возникать сложности с тем, чтобы влиться в коллектив.
Во многих вузах функцию индивидуальных наставников берут на себя специальные структурные подразделения, говорит зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко («Единая Россия»). Студенты и профессорско-преподавательское сообщество тоже помогают ветеранам адаптироваться к университетской жизни, добавила она.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич рассказал «Ведомостям», что лично знает участников СВО, которые служили ранее на Херсонском направлении, а теперь обучаются в вузах на факультетах муниципального и государственного управления, а также осваивают экономические специальности. По его словам, находящиеся на фронте участники СВО планируют получать высшее образование и уже даже определились с будущим местом учебы.