С 2022 года число ветеранов на подготовительных факультетах увеличилось на 20%

Заместитель проректора НИУ ВШЭ Андрей Саак считает, что подготовительные факультеты помогают ветеранам и участникам СВО вернуться в образовательную среду и постепенно восстановить учебный ритм. Обучение там также дает возможность заново выстроить профессиональную траекторию. Во многих случаях именно этот этап определяет, насколько комфортно и устойчиво человек дальше войдет в систему высшего образования, говорит он. НИУ ВШЭ выделяет дополнительные средства для подготовительных факультетов, потому что такая работа требует больше организационных, кадровых и методических ресурсов. Речь идет не только о самой образовательной программе, но и о сопровождении студентов, координации этого процесса, гибкости учебных траекторий и в целом о создании устойчивой среды для адаптации, заключил Саак.