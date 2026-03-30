Полицейские с детьми-инвалидами получат приоритет при выплате на жилье

Полицейские с детьми-инвалидами получат приоритет при выплате на жильеИзменения одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности
Сотрудники полиции и пенсионеры органов внутренних дел, которые имеют одного и более детей – инвалидов с детства, смогут получить преимущественное право на единовременную выплату для приобретения и строительства жилья, если они состоят на учете как имеющие право на нее. Законопроект с этими изменениями одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Среди авторов законопроекта – руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, его первый заместитель Дмитрий Вяткин, а также первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Поправки в законодательство были внесены в Госдуму в феврале этого года. Изменения касаются закона о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ. Если поправки примут, они вступят в силу со дня официального опубликования.
Преимущественное право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья будут иметь сотрудники полиции и пенсионеры органов внутренних дел, совместно проживающие со своими детьми – инвалидами с детства, следует из текста поправок. Сейчас такое право предоставляется этим же категориям граждан, если они совместно живут с тремя и более детьми, либо с одним и более ребенком-инвалидом. При этом законодательство не регулирует права сотрудников, у которых есть дети старше 18 лет, ставшие инвалидами с детства, отмечается в пояснительной записке.
Законопроект не предлагает введение новой категории граждан, подлежащих обеспечению жильем за счет средств федерального и иных бюджетов, уточняется в пояснительной записке. Поправки лишь предусматривают изменение очередности решения жилищного вопроса, говорится там же. Реализация изменений будет осуществляться за счет и в пределах бюджета.
Большинство работников полиции не имеют достаточных доходов, чтобы без участия государства приобрести жилье, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Удовлетворение жилищных потребностей сотрудников полиции в том числе осуществляется через предоставление общежития, но они должны освобождать место после увольнения со службы, объяснил он. Чтобы помочь с жильем, сотрудникам органов внутренних дел предоставляют эту единовременную выплату, уточнил Сафонов. По его словам, гарантия получения жилья – серьезный якорь для сохранения профессионального ядра. А вторым якорем является достойное пенсионное обеспечение, отметил он.
Согласно законодательству, право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения имеет сотрудник органов внутренних дел, у которого стаж службы в них составляет не менее 10 лет. Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику или пенсионеру МВД, если он, например, проживает в помещении, не отвечающем установленным требованиям для жилья, в коммунальной квартире или общежитии. Сотрудников и пенсионеров МВД ставят на учет для получения этой выплаты по месту их службы.