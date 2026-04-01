В СФ доработают законопроект о расселении за счет коррупционного имущества

Предложенные в законопроекте меры скорее можно рассматривать как дополнительный источник финансирования, который способен точечно улучшить ситуацию, но не решит проблему аварийного жилья системно, считает старший партнер компании «Поправка бизнеса» Наталия Дорофеева. По ее словам, тот факт, что сейчас продается менее 8% коррупционного имущества, говорит не только о недостатках самих механизмов реализации, но и о качестве этих объектов: многие из них обременены юридическими сложностями, остаются предметом споров или просто не пользуются спросом.