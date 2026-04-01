В СФ доработают законопроект о расселении за счет коррупционного имущества

В СФ доработают законопроект о расселении за счет коррупционного имуществаТакие активы часто оказываются сложными для продажи, говорят эксперты
Законопроект сенаторов, согласно которому не менее 25% доходов от продажи конфискованного судом за коррупцию имущества необходимо направлять на финансирование программ расселения аварийного жилья через публично-правовую компанию «Фонд развития территорий», нуждается в доработке. К такому выводу пришла правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
Законопроект разработали председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член того же комитета в верхней палаты Игорь Тресков. Они предложили внести изменения в закон о содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий. В пояснительной записке, с которой ознакомились «Ведомости», говорится, что он нацелен на повышение эффективности программ расселения аварийного жилья.
Авторы отмечают, что приватизация коррупционного имущества идет медленно: на 1 июля 2025 г. территориальные органы Росимущества не начали приватизацию более 2100 объектов общей стоимостью свыше 36 млрд руб. При этом в хозяйственный оборот вовлечено менее 8% такого имущества, из-за чего федеральный бюджет недополучает доходы, подчеркивается в пояснительной записке.
Сенаторы предлагают направлять часть средств, поступающих в федеральный бюджет от продажи и использования коррупционной недвижимости, на программы расселения аварийного жилья. Для продажи таких объектов планируется привлекать единый институт развития в жилищной сфере – госкомпанию «Дом.РФ» – в качестве агента.
В январе Кутепов направлял письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, в котором описывал распределение денежных средств, полученных при продаже коррупционного имущества: 50% – в федеральный бюджет, 25% – в Фонд развития территорий и 25% – в Дом.РФ в качестве агентского вознаграждения, сообщали «РИА Новости».
Правительство в своем отзыве на законопроект отметило, что инициатива не учитывает требования Бюджетного кодекса, согласно которым все средства от продажи конфискованного имущества должны полностью поступать в федеральный бюджет. Предложенные меры выходят за рамки действующего законодательства, сказано там же. Кутепов рассказал «Ведомостям», что законопроект будет дорабатываться с учетом отзыва профильных ведомств, а затем повторно отправится в правительство для получения заключения.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов пояснил, что, согласно положениям Бюджетного кодекса, доходы не имеют целевого назначения: их нельзя заранее закреплять за конкретными расходами, если это прямо не предусмотрено законом. Именно поэтому предложение направлять фиксированную долю таких поступлений на расселение противоречит действующим бюджетным правилам, сказал он.
Коррупционные объекты в собственности государства
Предложенные в законопроекте меры скорее можно рассматривать как дополнительный источник финансирования, который способен точечно улучшить ситуацию, но не решит проблему аварийного жилья системно, считает старший партнер компании «Поправка бизнеса» Наталия Дорофеева. По ее словам, тот факт, что сейчас продается менее 8% коррупционного имущества, говорит не только о недостатках самих механизмов реализации, но и о качестве этих объектов: многие из них обременены юридическими сложностями, остаются предметом споров или просто не пользуются спросом.
Коррупционное имущество нередко представляет собой элитную недвижимость или нестандартные объекты, отмечает специалист по недвижимости, гендиректор компании «Юридический штаб» Елена Бахарева. По ее словам, если не сделать обязательными независимую оценку и открытые аукционы, то сохранятся высокие риски как занижения стоимости таких активов, так и появления новых коррупционных схем на этапе их продажи.
«Ведомости» направили запрос в Министерство финансов.