Как жители Северного Кавказа понимают Россию

Как жители Северного Кавказа понимают РоссиюВосприятие себя как граждан превалирует над этнической и религиозной идентичностью
Среди жителей Северного Кавказа доминирует гражданская идентичность: 36% респондентов, проживающих в этом федеральном округе, в первую очередь считают себя гражданами России. На втором месте по популярности – гендерная принадлежность, ответ «я мужчина/женщина» сообщили 17% опрошенных. Завершает топ-3 самоидентификаций приверженность определенной религии – она нашла отклик у 9%. Это следует из опроса Russian Field, проведенного с 13 по 23 марта среди 2100 респондентов из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края.
Гражданином мира и представителем своего этноса/народа себя называют по 6% жителей Северного Кавказа. Затем следуют ответы: «я – человек своего поколения» (5%), «я – житель своего региона или города/села» (по 4%), «я – представитель определенной профессии» (3%), представитель своего рода (2%), человек/личность (2%). Варианты самоопределения, базирующиеся на семейной роли (мать/отец/сын), на возрасте или принадлежности к Советскому Союзу, назвали по 1% респондентов. Затруднились с ответом 3%, отказался отвечать – 1%.
Доля людей, заявляющих, что главенствующей для них является их гражданская идентичность, наиболее велика в Карачаево-Черкесии (48%) и Кабардино-Балкарии (43%). В остальных субъектах такой тип самоопределения не набрал более 40%. Гендерная самоидентификация более распространена в Дагестане (20%) и среди женщин (21% против 12% у мужчин). Для чеченцев религиозная идентичность важнее (20%), чем для других жителей Северо-Кавказского округа. Этническая самоидентификация чаще значима в Ингушетии (14%).
Отсюда же вытекает и смысловое восприятие России: 51% опрошенных заявили, что РФ для них является Родиной/Отечеством. Такая трактовка доминирует во всех территориях округа, особенно в Ставропольском крае (61%), а также в Северной Осетии (55%), Карачаево-Черкесии (52%) и Дагестане (50%).
Для 13% – это просто страна, для 11% – дом/место, где они живут. По 6% сказали, что для них Россия – это «все/главная ценность/любовь/душа» и «великая многонациональная держава». Для 3% Россия – это семья, для 2% – опора и защита. Только 1% высказался негативно. Затруднились ответить 5%.
Согласно результатам исследования, гражданская идентичность усиливается с возрастом: от 26% среди молодежи 18–29 лет к 37% в возрасте от 30–34 лет, 38% – среди 45–59-летних и, наконец, к 39% среди респондентов 60 лет и старше. При этом религиозное самоопределение заметно чаще встречается среди молодежи (16%), чем среди 60-летних и старше (5%).
Относительно уровня материального положения и образования различия умеренные, отмечают аналитики Russian Field: среди обеспеченных респондентов чаще фиксируется гражданская идентичность (40% против 32% среди малообеспеченных), а среди респондентов без высшего образования несколько чаще выражена религиозная идентификация (12% против 5% среди имеющих высшее образование).
Доминирование именно гражданской идентичности среди жителей Северного Кавказа – это закономерный процесс, обусловленный полиэтничностью этого федерального округа, полагает директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин. Например, даже в Дагестане образующим языком является русский, потому что там проживает более 30 только основных национальностей, говорит он.
В связи с этим фактор государства как внешнего арбитра приобретает особое значение. «Действительно, важнее быть россиянином при решении самых разных вопросов, чем принадлежать к какой-либо этнической группе», – отмечает Панин.
Неудивительно, что гражданская идентичность наиболее ярко выражена в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии – это напрямую связано с проводимой в регионах политикой, которая основывается на светскости, отмечает директор Института региональных проблем Николай Юханов. «Это видно и по развитию, и по культуре регионов, достаточно спокойных по сравнению с другими кавказскими субъектами, такими как, например, Чечня, Ингушетия, Дагестан», – сказал он «Ведомостям».
В целом же рост общегражданской идентичности характерен для всей страны, он наблюдается последние 10 лет, продолжает Панин. В иерархической российской системе принадлежность к федеральному «этажу» дает больше плюсов, чем принадлежность к локальным или региональным системам, говорит эксперт. «Общенациональная идентичность выходит сейчас на первый план, потому что она и лучше работает, и часто лучше объяснена, чем локальная идентичность или даже этническая идентичность», – резюмировал он.