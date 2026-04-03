Адаптивным спортом занимаются 3000 ветеранов спецоперации

Адаптивным спортом занимаются 3000 ветеранов спецоперацииОни играют в следж-волейбол сидя и в регби на колясках
Около 3000 ветеранов спецоперации, получивших инвалидность, систематически занимаются адаптивным спортом. Об этом заявила статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По ее словам, занятие спортом становится неотъемлемой частью реабилитации.
В состав национальных сборных по адаптивным видам спорта вошли 70 ветеранов, получивших ранения. Еще 700 стали участниками сборных команд регионов, рассказала Цивилева. Наиболее популярны командные виды спорта: следж-волейбол сидя, регби на колясках, перечислила она.
По словам Цивилевой, «Защитники Отечества» совместно с «Ростехом» реализуют совместный проект в Кузбассе на базе горнолыжного курорта «Шерегеш», где располагается база олимпийского горнолыжного спорта. Там специалисты Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации (ЦИТО) подбирают протезы для лишившихся конечностей ветеранов спецоперации и те сразу получают возможность обучиться горнолыжному спорту и сноуборду, рассказала она. Фонд также проводит крупное спортивное мероприятие «Кубок защитников Отечества», дополнила она.
Представитель пресс-службы Министерства спорта России рассказал «Ведомостям», что в 2025 г. прошли всероссийские соревнования среди ветеранов по следж-хоккею и пулевой стрельбе. В феврале 2026 г. в Московской области ветераны соревновались в адаптивном боксе, который сочетает виртуальный и реальный поединок. В этом году запланировано еще шесть спортивных мероприятий проекта «Герои нашего времени», в которых должны принять участие более 500 человек, добавил он.
Получившие ранения на спецоперации также занимаются стрельбой из лука, бегают марафоны на протезах, заявил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Спорт помогает ветеранам залечивать психологические травмы, говорит он. В ветеранском сообществе становится популярным фиджитал-спорт (классические соревнования с их виртуальными аналогами), говорит он.
Адаптивный спорт – это важнейший этап прересоциализации: сначала участник спецоперации возвращает контроль над своим телом в спортзале, а затем, чувствуя силу, увереннее направляется на переобучение и трудоустройство, говорит Светлана Хисматуллина, исполнительный директор некоммерческого фонда «Дерево жизни», который помогает в адаптации вернувшихся военнослужащих. Спрос на адаптивный спорт, а также на возвращение к активной жизни огромен, отмечает она. Самые популярные направления, которые выбирают подопечные фонда, – волейбол сидя и пауэрлифтинг. Для ветеранов важно не просто заниматься физкультурой, а соревноваться, чтобы побеждать обстоятельства и травмы, заключила Хисматуллина.