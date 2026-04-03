Адаптивным спортом занимаются 3000 ветеранов спецоперации

Адаптивный спорт – это важнейший этап прересоциализации: сначала участник спецоперации возвращает контроль над своим телом в спортзале, а затем, чувствуя силу, увереннее направляется на переобучение и трудоустройство, говорит Светлана Хисматуллина, исполнительный директор некоммерческого фонда «Дерево жизни», который помогает в адаптации вернувшихся военнослужащих. Спрос на адаптивный спорт, а также на возвращение к активной жизни огромен, отмечает она. Самые популярные направления, которые выбирают подопечные фонда, – волейбол сидя и пауэрлифтинг. Для ветеранов важно не просто заниматься физкультурой, а соревноваться, чтобы побеждать обстоятельства и травмы, заключила Хисматуллина.