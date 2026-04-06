Внедрение сестринских приемов повышает эффективность работы поликлиник

Внедрение сестринских приемов повышает эффективность работы поликлиникУченые предлагают направлять к медсестрам пациентов, которым не требуется помощь доктора
Распределение рабочих задач между врачами и медсестрами повышает пропускную способность терапевтических участков в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), более чем на 35%. К такому выводу пришли специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава, разработав методику оценки эффективности новых форматов оказания ПМСП. Результаты работы были опубликованы в журнале «Здравоохранение России» в марте 2026 г. (включен в перечень ВАК и «Белый список»). Всего в статье было рассмотрено восемь подходов к приему пациентов.
Высокую эффективность продемонстрировали поточная и комбинированная модели организации оказания помощи. Они предполагают перераспределение потока пациентов между врачами и средним медперсоналом и изменение маршрутизации больных внутри медорганизации с учетом их состояний и цели обращения. Для сортировки пациентов возможно внедрение цифровых сервисов – к примеру, онлайн-опросников – и медицинских постов. Все это обеспечивает рост численности прикрепленного к участку населения и повышает качество оказания медпомощи, говорится в публикации.
Сейчас врач и медсестра зачастую работают в бригаде, что уже снижает нагрузку на докторов. В системе здравоохранения при этом сохраняется дисбаланс между численностью участковых терапевтов, фельдшеров и медсестер, утверждают авторы статьи. Одним из вариантов решения проблемы может стать использование потенциала среднего медперсонала. В частности, специалисты ЦНИИОИЗ рассмотрели возможность организации самостоятельных сестринских приемов для повышения охвата населения профилактическими мероприятиями и диспансерным наблюдением. К такой работе они предложили привлекать медсестер, окончивших бакалавриат. Это позволит увеличить доступность медицины и сформировать поток пациентов, которым не требуется помощь врача, следует из текста научной работы.
Средний медицинский персонал может взять на себя организационные задачи – например, сбор жалоб и анамнеза пациентов. При этом закрепленные в приказах Минздрава критерии оценки эффективности работы медсестер почти не отличаются от критериев для участковых терапевтов, утверждается в статье. Разница лишь в том, что назначение лекарств остается за врачом, а санитарно-просветительская работа (профилактика заболеваний, обучение гигиене и т. д. – «Ведомости») возлагается на среднего медработника.
Передача части врачебных обязанностей медсестрам – нормальная международная практика, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. На российских врачей возложено немало обязанностей, которые в других странах выполняет средний медицинский персонал, сказала она. При этом функции, не связанные непосредственно с диагностикой и лечением, по словам Попович, могут быть перераспределены. Это касается, например, работы с документами и сбора анамнеза, который можно осуществлять через предварительное анкетирование пациентов или при помощи чат-ботов.
Как оценивали эффективность организации первичной медпомощи
Средний медицинский персонал в нашей стране давно ведет самостоятельный прием и осмотр пациентов, добавила ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Фельдшеры и акушерки в ФАПах назначают лечение и ведут стандартные, типовые или легкие случаи заболеваний. На них же, согласно российскому законодательству, могут быть официально возложены обязанности лечащего врача, сказала эксперт. В условиях дефицита медицинских работников, если грамотно подойти к этой инициативе и применять ее в нужных местах, качество приема не упадет. Это позволит, например, экономить время участковых врачей в поликлиниках, уточнила Журавлева.
Систему организации ПМСП нужно совершенствовать для снижения показателей предотвратимой смертности и увеличения продолжительности жизни населения, говорится в статье. Такую медпомощь россиянам оказывают в поликлиниках, амбулаториях, ФАПах и дневном стационаре по территориально-участковому принципу. До сих пор в регионах внедрялись разные подходы к организации работы терапевтических участков, но из-за отсутствия единой системы оценки эффективности этих моделей было сложно понять, какая из них работает лучше и насколько лучше. Это мешало применять новые подходы к организации работы медиков повсеместно.
Разработкой организационных технологий для повышения доступности ПМСП и качества работы терапевтической службы ЦНИИОИЗ занимается совместно с НМИЦ терапии и профилактической медицины по поручению Минздрава. Об этом «Ведомостям» рассказала начальник отдела научных основ организации здравоохранения ЦНИИОИЗ Ольга Ходакова. Она подчеркнула, что первичная помощь является основой организации медпомощи и обеспечивает в том числе профилактику заболеваний и раннюю диагностику факторов риска их развития у населения.
Некоторые из новых моделей организации оказания ПМСП уже успешно внедрены в регионах России, остальные – только предлагаются учеными ЦНИИОИЗ для ознакомления и возможного применения, уточнила Ходакова. Она добавила, что предложенные специалистами института критерии оценки эффективности организационных технологий позволяют комплексно оценить их результативность. Сейчас методика ЦНИИОИЗ носит рекомендательный характер. С ее помощью региональные организаторы здравоохранения смогут подобрать модели оказания ПМСП, подходящие под местные показатели кадровой обеспеченности и цифровизации клиник. Это, в свою очередь, повысит удовлетворенность пациентов и медперсонала, считает Ходакова.
Сейчас цифровизация медучреждений нередко предполагает использование AI-решений (роботов-помощников), которые могут опросить пациента до приема – собрать жалобы, анамнез, в том числе семейный и по хроническим заболеваниям, рассказала «Ведомостям» Журавлева. Это сокращает время приема, так как врач заранее получает необходимую информацию, а пациенту не нужно судорожно вспоминать какие-то данные в кабинете врача, пояснила она. Кроме того, роботы часто структурируют бессвязный рассказ больного и дают медику информацию в том виде, в котором он привык ее воспринимать.