ГП подала иск к экс‑замминистру транспорта Семенову о взыскании активов

ГП подала иск к экс‑замминистру транспорта Семенову о взыскании активовЕго обвиняют в организации коррупционной схемы
Генпрокуратура РФ направила в Никулинский районный суд Москвы иск о взыскании в доход государства активов на сумму свыше 6 млрд руб. Ответчиками выступают бывший замминистра транспорта Алексей Семенов, а также экс-руководители ФГУП «Защитаинфотранс» Вячеслав Смирнов, Юрий Спасский и Виктор Парахин и др., сообщило надзорное ведомство.
По данным надзорного ведомства, фигуранты организовали IT‑бизнесы «Инфориоин» и «Статус комплайнс», оформив его на родственников и подконтрольных лиц. За счет госзаказов они сформировали материальную базу, а на неподтвержденные доходы приобрели недвижимость в России и Франции, премиальные автомобили, яхту, ценные бумаги и предметы роскоши.
Источник «Ведомостей» рассказал, что ГП просит обратить в доход государства 50% долей в уставном капитале «Инфориона» и 100% долей «Статус комплайнс», а также квартиры, машиноместа, нежилые помещения, земельные участки, автомобили, а также другие предметы роскоши. Также ведомство просит наложить арест на денежные средства фигуристов дела.
В конце ноября 2024 г. Дорогомиловский суд Москвы отправил Семенова под стражу. Ему вменялось совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По данным «Известий», бывший чиновник был задержан 28 ноября по делу ФГУП «Защитаинфотранс», подведомственного Минтрансу. Предприятие является разработчиком и оператором Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности.
Семенов в 2009 г. занимал должность директора департамента программ развития Минтранса. В октябре 2018 г. бывший тогда премьер-министром России Дмитрий Медведев назначил Семенова на пост заместителя министра транспорта по цифровому развитию. В ноябре 2020 г. председатель правительства Михаил Мишустин освободил чиновника от должности по его просьбе.