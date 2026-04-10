Конституционный суд уточнил правила изъятия земли у частников для госнужд

Конституционный суд уточнил правила изъятия земли у частников для госнуждВ исключительных случаях компенсация может поступить не сразу
Конституционный суд (КС) разобрался в вопросе изъятия недвижимости у частного лица для государственных нужд без равноценного возмещения. КС пришел к выводу, что в оспариваемых положениях Гражданского и Земельного кодекса противоречий Основному закону нет. При этом суд уточнил, что такое возможно только в исключительных случаях, когда требование об изъятии земли не вызывает сомнения, а промедление влечет риски неблагоприятных последствий для граждан и безопасности государства.
С жалобой в КС, как писали «Ведомости», обратился инвестор Александр Краснощеков. У него по решению арбитражного суда изъяли земельный участок для строительства Северного обхода Твери трассой М11 без предварительного возмещения ему рыночной стоимости имущества и упущенной выгоды. Его участок площадью более 43 000 кв. м находится в селе Каблуковское.
В апреле 2024 г. с иском о принудительном изъятии земли обратилась госкомпания «Автодор» с возмещением 899 550 руб. В мае того же года суд вынес определение об отказе выделения в отдельное производство требований об установлении размера возмещения. А в августе 2024 г. тем же судом было принято решение об изъятии имущества. В марте 2025 г. Краснощекову все-таки установили компенсацию – чуть менее 2 млн руб.
То есть размер возмещения правообладателю недвижимости был определен только спустя полгода после самого изъятия. Краснощеков в КС настаивал, что действующие нормы нарушают его конституционные права и создают несправедливую ситуацию – изъятие частной собственности без предварительной компенсации.
КС, проверив нормы, пришел к выводу: сейчас в судебной практике сложился неоднородный подход относительно возможности выделения требования об определении размера возмещения в отдельное производство и изъятия земельного участка до разрешения этого вопроса. Но само по себе это не свидетельствует о произвольности такой судебной практики, так как может быть обусловлено разными фактическими обстоятельствами, в которых принимается то или иное решение, считает суд.
Спор о размере возмещения может приводить к значительному увеличению сроков рассмотрения дела об изъятии земельного участка, поскольку предполагается проведение оценочной экспертизы, уточняет судебная инстанция. При этом строительство объекта, реализация проекта, для которого осуществляется изъятие земельного участка, как правило, направлено на удовлетворение потребности широкого или неограниченного круга лиц, отмечается в постановлении. Возможны ситуации, когда использование участка в публичных целях требуется незамедлительно, иначе высока вероятность нарушения баланса конституционных ценностей, напоминает КС.
Вместе с тем из решения инстанции следует, что даже при наличии таких обстоятельств прямое указание Конституции требует предоставления именно предварительного возмещения, по крайней мере в той степени, в какой это возможно. Поэтому решение об изъятии земли в рассматриваемой ситуации должно предусматривать предварительную выплату или внесение в депозит нотариуса суммы возмещения, предложенной собственнику на основании отчета об оценке, указал КС.
Краснощеков, согласно постановлению, будет вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков и выплаты процентов.
Расхождения во мнениях
Например, полномочный представитель Совета Федерации Андрей Клишас считает, что сложившаяся судебная практика порождает ряд проблем. Инфляция, изменение рыночной конъюнктуры способны значительно снизить покупательную способность средств, полученных при последующем возмещении стоимости изымаемого имущества, что ставит собственника в уязвимое положение.
Формально, пояснил он, получив возмещение, собственник фактически не может восстановить имущественное положение, которое было у него до изъятия недвижимости.
Адвокат Александр Крылов, представляющий Краснощекова в КС, отметил, что принудительное отчуждение частной собственности для госнужд по своей природе – это сделка по приобретению частной собственности, реализуемая по инициативе государства путем подавления воли продавца. «Это исключительное отступление от свободы договора и от права распоряжения собственником своим имуществом», – считает Крылов.
По словам полпреда президента в КС Дмитрия Мезенцева, возможность принудительного изъятия участка должна уравновешиваться неукоснительным соблюдением установленных Конституцией гарантий неприкосновенности права собственности. «Это предполагает обязанность законодателя установить надлежащие юридические процедуры принятия и исполнения решений об изъятии имущества у собственника», – уточнил он.
Суд попытался отстоять конституционную норму о предварительном возмещении стоимости изымаемого для государственных нужд имущества, говорит юрист Олег Захаров. Для обхода этого требования Основного закона применялась процессуальная уловка: в спорных ситуациях, когда собственника не устраивала предложенная государством цена, решение об изъятии земельного участка принималось сразу, а требование о размере компенсации за него выделялось в отдельное производство и этот второй суд мог тянуться годами, объясняет он.
Этот трюк теперь не сработает, поскольку КС решил, что какая-то компенсация должна быть выплачена собственнику сразу, до изъятия участка, обратил внимание Захаров. Нельзя сказать, что это решение как-то улучшит положение собственников в таких ситуациях, также отмечает юрист. Фактически суд защитил только конституционный императив о предварительном возмещении стоимости изымаемого государством имущества, требование о равноценности такого возмещения остается в плоскости долгих судебных тяжб собственника с государством, рассуждает Захаров.
По его мнению, КС счел публичный интерес более значимым, чем личный, и только уточнил процедурные моменты определения справедливого размера компенсации и подтвердил право собственника на компенсацию расходов, связанных с их расчетом и взысканием. В конечном итоге это оставляет собственников в столь же уязвимом положении, что они были и до этого, но несколько упрощает для них судебные процедуры, резюмирует собеседник.
КС формально встал на сторону заявителя, но все равно оставил неприятный публично-правовой флер, соглашается руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Суд фактически допускает, что в «исключительных случаях» имущество можно изъять до того, как окончательно определен размер компенсации, – например, когда есть срочный публичный интерес. Но Конституция прямо говорит о предварительном и равноценном возмещении – без каких-либо исключений, констатирует юрист. «Если мы допускаем такие исключения, само требование о предварительном возмещении начинает размываться и теряет смысл», – сказал он.