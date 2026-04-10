Конституционный суд уточнил правила изъятия земли у частников для госнужд

В ходе открытого обсуждения его жалобы представители органов власти в целом были солидарны во мнении, что нормы сами по себе не противоречат Конституции. При этом они разошлись в выводах относительно допустимости отложенной выплаты компенсации при выделении вопроса о сумме в отдельное судопроизводство.

Например, полномочный представитель Совета Федерации Андрей Клишас считает, что сложившаяся судебная практика порождает ряд проблем. Инфляция, изменение рыночной конъюнктуры способны значительно снизить покупательную способность средств, полученных при последующем возмещении стоимости изымаемого имущества, что ставит собственника в уязвимое положение.

Формально, пояснил он, получив возмещение, собственник фактически не может восстановить имущественное положение, которое было у него до изъятия недвижимости.

Адвокат Александр Крылов, представляющий Краснощекова в КС, отметил, что принудительное отчуждение частной собственности для госнужд по своей природе – это сделка по приобретению частной собственности, реализуемая по инициативе государства путем подавления воли продавца. «Это исключительное отступление от свободы договора и от права распоряжения собственником своим имуществом», – считает Крылов.

По словам полпреда президента в КС Дмитрия Мезенцева, возможность принудительного изъятия участка должна уравновешиваться неукоснительным соблюдением установленных Конституцией гарантий неприкосновенности права собственности. «Это предполагает обязанность законодателя установить надлежащие юридические процедуры принятия и исполнения решений об изъятии имущества у собственника», – уточнил он.