В России запустят ГИС для сбора данных о здоровье спортсменов сборных

В законопроекте идет речь о состоянии здоровья – специальной категории персональных данных, в отношении которой должны действовать повышенные требования к правовому основанию обработки, режиму конфиденциальности, разграничению доступа, срокам хранения и мерам информационной безопасности, говорит партнер юрфирмы «АНП Зенит» Рамис Абянов. Он также отметил, что реализация законопроекта будет зависеть от того, насколько четко в нем будут определены цели ГИС, состав обрабатываемых сведений и кто сможет их использовать. Помимо этого важно предусмотреть, как будет защищена врачебная тайна и гарантировано, что чувствительные данные спортсменов не будут использоваться без необходимости в медицинских целях, добавил он.