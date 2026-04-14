В России запустят ГИС для сбора данных о здоровье спортсменов сборных

В России запустят ГИС для сбора данных о здоровье спортсменов сборныхЭто позволит повысить качество медицинского сопровождения и подготовки спортсменов к соревнованиям
В РФ появится государственная информационная система (ГИС) для сбора информации о здоровье спортсменов из национальных и региональных сборных команд. Ее полное название – «Медицинская информационно-аналитическая система по функционированию и ведению электронного регистра состояния здоровья спортсменов сборных команд РФ». В нее также будут включаться данные о спортсменах с особенностями здоровья. Автором законопроекта стало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
Такой законопроект 13 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к правкомиссии, другой – в Белом доме. Инициатива подготовлена для исполнения поручения президента от 10 июля 2025 г. В случае принятия она вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Порядок ведения системы установит правительство.
Изменения предлагается внести в закон о физической культуре и спорте в РФ. ГИС будет содержать следующие данные спортсменов: страховой номер индивидуального лицевого счета, имя, фамилию и отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства. Помимо этого в системе будет информация о серии, номере, дате выдачи паспорта, виде спорта, спортивном разряде или звании, принадлежности к сборной команде, а также сведения о состоянии здоровья, включая результаты медицинских обследований. Предоставлять данные будут Минспорта и его подведомственные организации, ФМБА, государственные и муниципальные медицинские учреждения, а также общероссийские и региональные спортивные федерации и спортивные сборные команды.
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что на разработку и использование ГИС в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» предусмотрено на 2026 г. 353 млн руб., на 2027 г. – 759 млн руб., на 2028 г. – 1,1 млрд руб.
Законопроект обеспечит нормативно-правовое основание для создания и применения единого цифрового контура данных о здоровье российских спортсменов, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ФМБА. Цифровая площадка будет собирать, хранить и обмениваться данными между всеми участниками медико-биологического обеспечения спортсменов. Кроме того, система позволит упорядочить и анализировать эти данные, в том числе с помощью искусственного интеллекта, – прежде всего для поддержки врачебных решений, прогнозирования и выявления медицинских факторов, которые могут ограничивать спортивные результаты, добавил он. Оператором данных и модератором векторов развития регистра станет Национальный центр спортивной медицины ФМБА, созданный в прошлом году указом президента, заключил представитель пресс-службы ведомства.
Представитель пресс-службы Минспорта сказал «Ведомостям», что ведомство поддерживает инициативу. Говорить о конкретных механизмах работы ГИС будет возможно, когда ФМБА разработает ее, дополнил он. Реализация законопроекта позволит повысить качество медицинского сопровождения, профилактики и эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям, сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что и в советское, и в нынешнее время здоровье спортсменов отслеживали спортивные диспансеры. По его мнению, цифровая ГИС сделает мониторинг здоровья и физподготовку спортсмена к соревнованиям более эффективными. Создание единой цифровой платформы для мониторинга состояния спортсменов является ключевым шагом к повышению безопасности, эффективности тренировок и индивидуализации подготовки, считает первый зампредседателя думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).
В законопроекте идет речь о состоянии здоровья – специальной категории персональных данных, в отношении которой должны действовать повышенные требования к правовому основанию обработки, режиму конфиденциальности, разграничению доступа, срокам хранения и мерам информационной безопасности, говорит партнер юрфирмы «АНП Зенит» Рамис Абянов. Он также отметил, что реализация законопроекта будет зависеть от того, насколько четко в нем будут определены цели ГИС, состав обрабатываемых сведений и кто сможет их использовать. Помимо этого важно предусмотреть, как будет защищена врачебная тайна и гарантировано, что чувствительные данные спортсменов не будут использоваться без необходимости в медицинских целях, добавил он.