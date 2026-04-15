Миллионер с таможни: у бывшего чиновника изымают имущество на 0,5 млрд рублей«Ведомости» узнали подробности искового заявления Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества бывшего начальника Московской областной таможни Вячеслава Романовского и связанных с ним лиц, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием документа. Общая стоимость активов, по оценке надзорного ведомства, превышает 500 млн руб., уточнил собеседник.
Иск подан в Зеленоградский районный суд Москвы 13 апреля. Он принят к производству – на 20 апреля назначено предварительное заседание, следует из судебной картотеки. Ответчиками, помимо самого Романовского, выступают его супруга, дети, а также аффилированные лица. По словам источника, иск к Романовскому подан из-за системного нарушения антикоррупционного законодательства в период службы чиновника в таможенных органах, установили в прокуратуре.
Романовский проходил службу с 1993 по 2025 гг. и занимал руководящие должности в нескольких региональных таможнях, включая Карачаево-Черкесскую, Ставропольскую, Воронежскую, Смоленскую и Московскую областную. При этом, как показала проверка надзорного ведомства, он не соблюдал установленные для госслужащих ограничения, в том числе запрет на предпринимательскую деятельность.
Совокупный официальный доход семьи Романовского с 2000-го г. составил около 39 млн руб. Но за тот же период, как указывает прокуратура, через подконтрольных лиц была сформирована группа активов, существенно превышающая задекларированные доходы.
По версии истца, одним из основных бизнесов экс-главы подмосковной таможни стала сеть фитнес-клубов под брендом Fresh Fit & Spa в Ставрополе. Для запуска бизнеса, как следует из иска, в 2011 г. были приобретены коммерческие помещения и оборудование стоимостью не менее 20 млн руб., а в 2013 г. — дополнительные объекты недвижимости общей площадью более 1200 кв. м.
При этом формально бизнес был оформлен на супругу и детей чиновника, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, уточняется в иске. А Романовский, по версии прокуратуры, фактически контролировал деятельность через доверенных лиц, что запрещено законодательством о госслужбе.
Впоследствии доходы от фитнес-клубов были использованы для приобретения нового имущества, включая жилую и коммерческую недвижимость, а также автомобили премиум-класса. В числе последних — Mercedes-Benz S400, BMW X4, Tesla Model Y и другие транспортные средства, следует из искового заявления.
Всего, по данным ведомства, за 15 лет ответчиками было приобретено 56 объектов движимого и недвижимого имущества на сумму 500 млн рублей.
Надзорное ведомство просит суд обратить это имущество в доход государства. Кроме того, прокуратура требует взыскать с ответчиков солидарно более 60 млн руб. — эквивалент стоимости реализованного имущества. Отдельным пунктом заявлены требования о передаче государству прав на товарные знаки и доменное имя, связанные с деятельностью фитнес-сети.