У экс-следователя хотят изъять коллекцию часов и имущество на 75 млн рублей

У экс-следователя хотят изъять коллекцию часов и имущество на 75 млн рублейСергей Ромодановский осужден на 19 лет колонии по делу Merlion
Генеральная прокуратура подала иск о передаче в государственную казну имущества бывшего руководителя Следственного управления СК по Северо-Западному административному округу Москвы Сергея Ромодановского. «Ведомости» узнали подробности искового заявления.
Речь в иске идет о конфискации коллекции из двух десятков дорогостоящих часов, нескольких объектов недвижимости в Москве и суммы денежных средств, потраченных на автомобиль Mercedes AMG G63.
Генпрокуратура в ходе надзора за уголовным делом в отношении экс-следователя установила нарушения антикоррупционного законодательства, рассказал собеседник «Ведомостей», знакомый с иском. Ромодановский с 2011 по 2022 г. проходил службу в Следственном комитете. Ему присваивались специальные звания, последнее – подполковник юстиции.
Согласно данным следствия, следователь с 2019 г. вошел в состав преступного сообщества и в анализируемый период задекларировал собственный доход в размере 10,5 млн руб. Его супруга трудовую деятельность не осуществляла, а несовершеннолетние дети не имели доходов. Для сокрытия своего реального имущественного положения приобретаемые Ромодановским объекты недвижимости оформлялись на близких ему лиц – родственников. По словам собеседника, материалами уголовного дела и прокурорской проверкой установлено наличие у Ромодановского имущества общей стоимостью 75 млн руб., что более чем в 7 раз превышает официальный доход его и супруги за 2019–2021 гг. и указывает на его происхождение из непредусмотренных законом источников.
Иск Генпрокуратуры рассмотрит Бабушкинский суд Москвы.
Как писали «Ведомости», в конце 2025 г. бывший следователь был осужден на 19 лет колонии. В 235-м гарнизонном военном суде в Москве огласили приговор по резонансному уголовному делу о фальсификация преследования в отношении руководства компании Merlion с целью получения ее активов. Кроме Ромодановского на скамье подсудимых оказались еще 5 фигурантов: два бывших оперативника ФСБ по Москве и Московской области – Павел Крылов и Александр Бибишев, два следователя СК – Рустам Юсупов и Андрей Жирютин, а также адвокат Вадим Лялин.
Суд признал фигурантов виновными сразу по нескольким составам преступлений: участие в организованном преступном сообществе (ОПС) с использованием служебного положения (ст. 210 УК), покушение на получение взятки в особо крупном размере (ст. 30 УК, ч. 6 ст. 290 УК), фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК), а также злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК).
По версии следствия, ОПС было создано в 2019 г. еще одним бывшим следователем СК Кириллом Качуром
Спустя четыре года заявление якобы потерпевшего Симоненко легло в основу уголовного преследования, которым занимались сотрудники СКР. Ромодановским и Юсуповым не позднее 30 июня 2020 г. были сфабрикованы результаты ОРМ, который они сами и проводили. В итоге осенью 2020 г. все трое руководителей Merlion и Левин были арестованы, а после этого, используя адвоката Лялина, считает следствие, фигуранты начали вымогать по 5 млрд руб. с каждого из топ-менеджеров IT-компании за смягчение меры пресечения. После передачи расследования в центральный аппарат СК дела в отношении Карчева, Мангутова и Абрамова были прекращены. В апреле 2024 г. Хорошевский суд Москвы приговорил Симоненко к 22 годам колонии строгого режима, писали «Ведомости».
Группа Merlion – одна из крупнейших в России, которая занимается дистрибуцией компьютерной и бытовой техники, электроники и др. Ей принадлежат розничные магазины «Позитроника», «Ситилинк», производитель компьютерной техники iRU и «Сеть компьютерных клиник».