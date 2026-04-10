Суд изъял у кубанских экс-депутатов активы на сумму более 80 млрд рублей
Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы бывших депутатов заксобрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова. Стоимость активов, сформированных Сидюковым, составила 62,5 млрд руб., а накопленное Фурсой имущество оценивается более чем в 19 млрд руб. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.
Отмечается, что для маскировки незаконных доходов депутаты распределяли недвижимость и доли в уставных капиталах организаций между родственниками и доверенными лицами. В противоправной схеме, как утверждается, участвовал бывший вице‑губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. Полученную в результате незаконной деятельности прибыль фигуранты направляли на приобретение высоколиквидной недвижимости и финансирование новых бизнес‑проектов.
Следствие установило, что до 2012 г. Фурса и Сидюков владели малыми предприятиями с годовым доходом менее 10 млн руб. После знакомства с Коробкой их активы резко выросли. По его указанию бывшие депутаты безвозмездно получили в пользование 17 000 га земельного фонда, а также, как отмечается, рейдерским путем завладели аграрным предприятием ООО «Васюринский МПК».
Еще одним каналом коррупционного обогащения стала сфера жилищного строительства. При поддержке экс‑вице‑губернатора фигуранты дела незаконно прекратили работу элеватора в исторической части Краснодара. Освободившуюся территорию перепрофилировали под коммерческую застройку. Благодаря этому компании Сидюкова смогли возвести на данном участке элитные жилые комплексы «Все свои» и «Все свои – VIP».
7 апреля суд обратил в доход государства активы Коробки и связанных с ним лиц на сумму свыше 10 млрд руб. Инстанция признала доказанными нарушения антикоррупционного законодательства. По данным объединенной пресс-службы судов региона, изъяты 135 земельных участков площадью 18 000 га, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 000 кв. м, доли в 12 компаниях, права аренды на 12 500 га сельхозземель, а также денежные средства, ценные бумаги и драгоценности. Суд также освободил от должностей самого Коробку и нескольких муниципальных депутатов.
Кроме того, суд в Краснодаре арестовал Коробку до 6 июня по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с обещанием изменить вид разрешенного использования земельного участка за 15 млн руб. По версии следствия, его сообщниками в ряде эпизодов выступили бывшие депутаты заксобрания Фурса и Сидюков.