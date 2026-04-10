Суд изъял у кубанских экс-депутатов активы на сумму более 80 млрд рублей

7 апреля суд обратил в доход государства активы Коробки и связанных с ним лиц на сумму свыше 10 млрд руб. Инстанция признала доказанными нарушения антикоррупционного законодательства. По данным объединенной пресс-службы судов региона, изъяты 135 земельных участков площадью 18 000 га, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 000 кв. м, доли в 12 компаниях, права аренды на 12 500 га сельхозземель, а также денежные средства, ценные бумаги и драгоценности. Суд также освободил от должностей самого Коробку и нескольких муниципальных депутатов.