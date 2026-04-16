Генпрокурор впервые выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом

В сфере противодействия коррупции в прошлом году было пресечено почти 150 000 нарушений, а число чиновников, уволенных по требованию прокуроров в связи с утратой доверия, выросло на треть и достигло почти 1000 служащих. «Казалось бы, такая запись должна стать для коррупционеров черной меткой, исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в законодательстве нет. И я считаю, что этот пробел необходимо устранить», – заявил генпрокурор.