Генпрокурор впервые выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом

Генпрокурор впервые выступил в Совете Федерации с ежегодным докладомУровень преступности в России падает, а доверие к надзору растет, заверил Александр Гуцан
Уровень преступности в 2025 г. зафиксировался на рекордно низкой отметке за всю историю современной России – было зарегистрировано 1,771 млн преступлений (чуть более 1200 преступлений на 100 000 человек), заявил генпрокурор России Александр Гуцан в Совете Федерации (СФ) во время представления ежегодного доклада о состоянии законности и правопорядка.
Для Гуцана, назначенного генпрокурором 24 сентября 2025 г., это было первое выступление перед сенаторами с момента вступления в должность.
По его словам, снизилась регистрация убийств, практически всех преступлений против собственности и совершенных с использованием цифровых технологий. «Однако ситуация далека от благополучной. Низкая раскрываемость киберпреступлений – а она составляет в нашей стране чуть более 25%, – недостатки в работе следственных органов и оперативных служб не обеспечивают доступа потерпевших к правосудию и возмещения причиненного им ущерба. Возмещение причиненного ущерба по данной категории уголовных дел составляет чуть более 8%», – уточнил Гуцан.
В сфере противодействия коррупции в прошлом году было пресечено почти 150 000 нарушений, а число чиновников, уволенных по требованию прокуроров в связи с утратой доверия, выросло на треть и достигло почти 1000 служащих. «Казалось бы, такая запись должна стать для коррупционеров черной меткой, исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в законодательстве нет. И я считаю, что этот пробел необходимо устранить», – заявил генпрокурор.
Число терактов в России выросло вдвое – главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак, следует из его доклада. По требованиям прокуроров были закуплены средства радиоэлектронной борьбы, средства защиты предприятий промышленности, энергетики и транспорта, укреплен их периметр. Тем не менее принятые меры Гуцан признал недостаточными «с учетом продолжающихся беспилотных атак, причиняющих значительный ущерб».
По искам прокуроров в 2025 г. было конфисковано имущество на 1,6 трлн руб. Эта сумма выросла за год втрое. Также за счет исковых механизмов были национализированы активы общей стоимостью 2,5 трлн руб. Среди них, по словам Гуцана, 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры.
Генпрокурор уточнил, что иностранные владельцы этих активов «действовали в ущерб интересам нашей страны, выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от уплаты налогов, увеличивали кредиторскую задолженность», а часть прибыли направляли вооруженным силам Украины и на «иную антироссийскую деятельность».
Гуцан также доложил о требованиях к ряду федеральных министров. От главы МВД Владимира Колокольцева «потребовано активизировать работу подразделений ГИБДД и обеспечить неотвратимость ответственности правонарушителей». По словам генпрокурора, в 2025 г. 20 000 водителей управляли снятыми с учета автомобилями, совершив при этом 2,5 млн нарушений. «Все эти факты остались безнаказанными», – заявил он.
От министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова потребовано обеспечить эффективность управления особо охраняемыми природными территориями. Проведенная проверка «выявила вопиющие случаи игнорирования ограничений хозяйственной деятельности, использования их в частных интересах для извлечения прибыли», сказал Гуцан.
Отдельное внимание в докладе было уделено помощи военнослужащим специальной военной операции и их семьям. Генпрокурор указал на формализм в работе уполномоченных органов по трудоустройству вернувшихся из зоны боевых действий. «Десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий, остались неосвоенными», – сказал он. Кроме того, по словам главы надзорного органа, переподготовка ветеранов зачастую велась по не востребованным в регионах специальностям, а предлагаемые варианты трудоустройства не учитывали навыки и состояние здоровья обратившихся за поддержкой.
«По результатам проверки службы занятости мы потребовали от министра труда и социального развития [Антона Котякова] повысить эффективность реализации программ в интересах демобилизованных, обеспечить координацию деятельности с иными органами, а также спецучет нуждающихся в работе и трудоустроенных лиц», – заявил генпрокурор.
Сенаторов интересовали вопросы внесудебного доступа к сведениям о мобильных телефонах – IMEI (по мнению Гуцана, это «значительно упростит решение задач оперативно-розыскной деятельности», но «не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан»), наказания за пропаганду скулшутинга (по требованиям прокуроров Роскомнадзор удалил 18 000 цифровых ресурсов с призывами к экстремизму и терроризму) и т. д.
У сенатора Людмилы Нарусовой, просившей Гуцана обратить внимание на «затормозившийся» в Госдуме законопроект о домашнем насилии, несколько раз выключался микрофон. «Ваша озабоченность понятна <...> Жертвами семейного и бытового насилия становятся не только женщины, но и мужчины и дети. Здесь вопрос достаточно сложный, потому что вычленять одну категорию невозможно. Посмотрим», – пообещал генпрокурор.
Председатель СФ Валентина Матвиенко похвалила Гуцана за то, что представленный им доклад «не был таким лакированным». «Выявляя проблему, принимая меры со своей стороны, Генеральная прокуратура дает рекомендации либо по уточнению законодательства, либо по созданию в правительстве той или иной системы и т. д. Это очень важно», – заявила она, добавив, что работа Генпрокуратуры «очень результативная».
Также спикер верхней палаты парламента обратила внимание на повышение уровня общественного доверия к органам прокуратуры. За прошедший год в надзор поступило 7,7 млн обращений граждан, рост зафиксирован во всех округах. «Это значит, что люди доверяют. И ждут, естественно, защиты своих прав, что и происходит в тех случаях, когда это аргументировано и доказано», – сказала Матвиенко.