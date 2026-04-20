Максима Древаля переизбрали гендиректором общества «Знание»

Кириенко отметил, что к пятилетию обновленная просветительская организация завоевала высокий авторитет: 66% россиян знакомы с деятельностью общества «Знание», среди них 74% доверяют ему. Этих результатов удалось добиться благодаря масштабному сообществу лекторов, которым сегодня, как и много лет назад, отведена главная роль в просвещении. Он также отметил, что в стране выросло уважение к статусу лектора общества «Знание». По словам Кириенко, участники публичных мероприятий и кадровых конкурсов нередко с особой гордостью указывают в анкетах, что являются лекторами общества. По словам Кириенко, почти 700 участников специальной военной операции, вернувшись с фронта, стали лекторами общества.