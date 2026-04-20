Максима Древаля переизбрали гендиректором общества «Знание»Президент подчеркнул значимость просветительской деятельности и необходимость ее развития
Максим Древаль был переизбран генеральным директором Российского общества «Знание» на новый срок полномочий, который составит пять лет. Такое решение было принято делегатами на V Съезде общества. Кандидатуру Древаля выдвинула заместитель министра высшего образования и науки Ольга Петрова.
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко продолжит работать председателем наблюдательного совета общества. Его заместителями стали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и помощник президента Андрей Фурсенко.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова осталась на посту главы координационного совета общества на следующие пять лет. Сопредседателями совета стали декан факультета психологии МГУ, директор Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований Юрий Зинченко и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. На съезде также был определен новый состав координационного совета, в который вошли 13 человек.
С приветственным словом к участникам съезда обратился президент Владимир Путин. Он отметил, что перед нынешним поколением просветителей стоят большие и ответственные задачи. Именно поэтому важно, что общество «Знание» идет вперед, обновляет формат своей деятельности, наполняет ее креативными и инновационными идеями.
Россия во все времена славилась традициями просветительства и подвижничества, подчеркнул глава государства. По его словам, страна по праву гордится именами известных ученых, писателей, педагогов, врачей, представителей других профессий, которые по зову сердца участвовали в этой «значимой, благородной работе», а также многое сделали для продвижения в обществе передовых знаний.
Кириенко отметил, что к пятилетию обновленная просветительская организация завоевала высокий авторитет: 66% россиян знакомы с деятельностью общества «Знание», среди них 74% доверяют ему. Этих результатов удалось добиться благодаря масштабному сообществу лекторов, которым сегодня, как и много лет назад, отведена главная роль в просвещении. Он также отметил, что в стране выросло уважение к статусу лектора общества «Знание». По словам Кириенко, участники публичных мероприятий и кадровых конкурсов нередко с особой гордостью указывают в анкетах, что являются лекторами общества. По словам Кириенко, почти 700 участников специальной военной операции, вернувшись с фронта, стали лекторами общества.
Что такое Российское общество «Знание»
С момента перезапуска в 2021 г. Российское общество «Знание» совершило мощный рывок в сфере просвещения, рассказал «Ведомостям» директор филиала общества в Москве Андрей Кожанов. Сейчас развивается цифровая платформа, создается уникальный и достоверный контент о разнообразных отраслях знания, разрабатываются новые инициативы, перечислил он. Помимо этого статус просветителя обретает новое дыхание, становится востребованным и престижным. В лекциях, мастер-классах, открытых диалогах с лекторами сегодня принимают участие граждане страны разных возрастов: школьники и студенты, родители, ветераны, пожилые.