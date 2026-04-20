Главная / Общество /

Максима Древаля переизбрали гендиректором общества «Знание»

Президент подчеркнул значимость просветительской деятельности и необходимость ее развития
Анастасия Майер
Татьяна Акиншина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Максим Древаль был переизбран генеральным директором Российского общества «Знание» на новый срок полномочий, который составит пять лет. Такое решение было принято делегатами на V Съезде общества. Кандидатуру Древаля выдвинула заместитель министра высшего образования и науки Ольга Петрова.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко продолжит работать председателем наблюдательного совета общества. Его заместителями стали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и помощник президента Андрей Фурсенко.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова осталась на посту главы координационного совета общества на следующие пять лет. Сопредседателями совета стали декан факультета психологии МГУ, директор Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований Юрий Зинченко и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. На съезде также был определен новый состав координационного совета, в который вошли 13 человек.

С приветственным словом к участникам съезда обратился президент Владимир Путин. Он отметил, что перед нынешним поколением просветителей стоят большие и ответственные задачи. Именно поэтому важно, что общество «Знание» идет вперед, обновляет формат своей деятельности, наполняет ее креативными и инновационными идеями.

Один арест

Менее чем за месяц до съезда стало известно, что суд заключил под стражу заместителя гендиректора общества «Знание», руководителя центра «Машук» Антона Серикова. Это произошло 20 марта. За несколько дней до этого Сериков был задержан, следователи проводили проверку в отношении его деятельности, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Ему инкриминируют особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК). Незадолго до съезда источники «Ведомостей» отмечали, что это не должно повлиять на ситуацию в руководстве организации.

Россия во все времена славилась традициями просветительства и подвижничества, подчеркнул глава государства. По его словам, страна по праву гордится именами известных ученых, писателей, педагогов, врачей, представителей других профессий, которые по зову сердца участвовали в этой «значимой, благородной работе», а также многое сделали для продвижения в обществе передовых знаний.

Кириенко отметил, что к пятилетию обновленная просветительская организация завоевала высокий авторитет: 66% россиян знакомы с деятельностью общества «Знание», среди них 74% доверяют ему. Этих результатов удалось добиться благодаря масштабному сообществу лекторов, которым сегодня, как и много лет назад, отведена главная роль в просвещении. Он также отметил, что в стране выросло уважение к статусу лектора общества «Знание». По словам Кириенко, участники публичных мероприятий и кадровых конкурсов нередко с особой гордостью указывают в анкетах, что являются лекторами общества. По словам Кириенко, почти 700 участников специальной военной операции, вернувшись с фронта, стали лекторами общества.

Что такое Российское общество «Знание»

Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, которая ведет просветительскую работу в регионах, формирует интеллектуальный контент, осуществляет организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества действуют во всех субъектах РФ.

С момента перезапуска в 2021 г. Российское общество «Знание» совершило мощный рывок в сфере просвещения, рассказал «Ведомостям» директор филиала общества в Москве Андрей Кожанов. Сейчас развивается цифровая платформа, создается уникальный и достоверный контент о разнообразных отраслях знания, разрабатываются новые инициативы, перечислил он. Помимо этого статус просветителя обретает новое дыхание, становится востребованным и престижным. В лекциях, мастер-классах, открытых диалогах с лекторами сегодня принимают участие граждане страны разных возрастов: школьники и студенты, родители, ветераны, пожилые.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте