Правкомиссия одобрила передачу в ФОМС данных о присвоении статуса ветерана

Правкомиссия одобрила передачу в ФОМС данных о присвоении статуса ветеранаЭто поможет планировать расходы на реабилитацию участников боевых действий
Персонифицированный учет в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) дополнят сведениями о том, что застрахованному лицу присвоили статус ветерана боевых действий. В него также включат информацию о членах семьи ветеранов. Такой законопроект Министерства здравоохранения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Изменения вносятся в закон «Об обязательном медицинском страховании». В персонифицированный учет также включат сведения о признании застрахованного лица инвалидом. В нем будет указана группа, присвоенная после прохождения медико-социальной экспертизы. При этом проектом устанавливается исключение в отношении ветеранов боевых действий из органов безопасности, государственной охраны и внешней разведки, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В отношении них соответствующие сведения в системе ОМС собираться не будут, уточнил он.
Доступ к сведениям о ветеранах боевых действий и членах их семей будет предоставляться только уполномоченным лицам Федерального фонда ОМС (ФОМС) и исключительно для учета оказанной им медпомощи, добавил Груздев. Работники территориальных фондов, медицинских и страховых организаций доступа к таким данным иметь не будут, отметил он.
ФОМС получит сведения о ветеранах боевых действий и членах их семей с Единой централизованной платформы в социальной сфере и из Единой интегрированной информационной системы «Соцстрах». Порядок предоставления информации установит Министерство труда и социальной защиты совместно с Минздравом. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 июня 2027 г.
Поправки в законодательство подготовлены для того, чтобы улучшить обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей мерами поддержки в сфере здравоохранения. Кроме того, они нужны для их адресного информационного сопровождения на всех этапах оказания медпомощи, следует из пояснительной записки к законопроекту. Там же уточняется, что действующее законодательство в сфере ОМС не предусматривает учет по категориям «ветеран боевых действий» и «член семьи ветерана боевых действий». Нет и механизма, который позволил бы идентифицировать их, для того чтобы организовать информационное сопровождение.
Срок вступления поправок в силу объясняется тем, что на 2026 г. в субъектах России запланировано внедрение подсистем государственной информационной системы ОМС, следует из пояснительной записки. Реализация новых положений не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, говорится в финансово-экономическом обосновании. Информационное взаимодействие, которое предлагают поправки, обеспечивается с помощью межведомственной системы в рамках уже разработанных витрин данных, т. е. их доработка или разработка не нужна.
Поправки потребовались, чтобы четче отстроить систему оказания медпомощи, связанной с реабилитацией и проведением операций, которые относятся к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и проводятся по квотам (за счет госбюджета. – «Ведомости»), считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Централизация медицинских данных о ветеранах боевых действий в системе ОМС позволит планировать федеральные расходы, в том числе финансирование лекарств, квоты на ВМП и оказание реабилитационной помощи, уточнил он.
Учет ветеранов в системе ОМС позволит разрабатывать, согласовывать и реализовывать индивидуальные планы лечения и реабилитации, предполагает член комитета Совета Федерации по соцполитике Игорь Кастюкевич («Единая Россия»). «Это крайне важно, особенно если говорить о бойцах, которые возвращаются домой с тяжелыми ранениями», – подчеркнул он. Инициатива позволит обеспечить длительное медицинское сопровождение ветерана и консультации врачей на всех этапах лечения и последующей реабилитации, добавил Кастюкевич.
Одна из основных проблем, с которой сталкиваются ветераны, – это отсутствие информационного обмена между медицинскими специалистами во время лечения, рассказывает исполнительный директор Ассоциации СВО Дмитрий Афанасьев. Информация о состоянии здоровья ветерана не передается от одного врача к другому, что создает дополнительные сложности в процессе диагностики и лечения – например, повторное прохождение одних и тех же процедур, дополнил он. По мнению адвоката Оксаны Грикевич, одобренные правительством поправки облегчат жизнь пациентов: им не придется каждый раз предъявлять удостоверение ветерана в регистратуре больницы или доказывать свой статус страховой медорганизации.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение поправок, а также в Минздрав, ФОМС и госфонд «Защитники Отечества».