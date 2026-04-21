Правкомиссия одобрила передачу в ФОМС данных о присвоении статуса ветерана

Это поможет планировать расходы на реабилитацию участников боевых действий
Екатерина Дорофеева
Татьяна Акиншина
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Персонифицированный учет в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) дополнят сведениями о том, что застрахованному лицу присвоили статус ветерана боевых действий. В него также включат информацию о членах семьи ветеранов. Такой законопроект Министерства здравоохранения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Изменения вносятся в закон «Об обязательном медицинском страховании». В персонифицированный учет также включат сведения о признании застрахованного лица инвалидом. В нем будет указана группа, присвоенная после прохождения медико-социальной экспертизы. При этом проектом устанавливается исключение в отношении ветеранов боевых действий из органов безопасности, государственной охраны и внешней разведки, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В отношении них соответствующие сведения в системе ОМС собираться не будут, уточнил он.

Доступ к сведениям о ветеранах боевых действий и членах их семей будет предоставляться только уполномоченным лицам Федерального фонда ОМС (ФОМС) и исключительно для учета оказанной им медпомощи, добавил Груздев. Работники территориальных фондов, медицинских и страховых организаций доступа к таким данным иметь не будут, отметил он.

ФОМС получит сведения о ветеранах боевых действий и членах их семей с Единой централизованной платформы в социальной сфере и из Единой интегрированной информационной системы «Соцстрах». Порядок предоставления информации установит Министерство труда и социальной защиты совместно с Минздравом. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 июня 2027 г.

Поправки в законодательство подготовлены для того, чтобы улучшить обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей мерами поддержки в сфере здравоохранения. Кроме того, они нужны для их адресного информационного сопровождения на всех этапах оказания медпомощи, следует из пояснительной записки к законопроекту. Там же уточняется, что действующее законодательство в сфере ОМС не предусматривает учет по категориям «ветеран боевых действий» и «член семьи ветерана боевых действий». Нет и механизма, который позволил бы идентифицировать их, для того чтобы организовать информационное сопровождение.

Срок вступления поправок в силу объясняется тем, что на 2026 г. в субъектах России запланировано внедрение подсистем государственной информационной системы ОМС, следует из пояснительной записки. Реализация новых положений не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, говорится в финансово-экономическом обосновании. Информационное взаимодействие, которое предлагают поправки, обеспечивается с помощью межведомственной системы в рамках уже разработанных витрин данных, т. е. их доработка или разработка не нужна.

167 000

ветеранов спецоперации вернулись в гражданские группы по состоянию на декабрь 2025 г. Эти данные тогда озвучивал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков (цитата по «РИА Новости»)

Поправки потребовались, чтобы четче отстроить систему оказания медпомощи, связанной с реабилитацией и проведением операций, которые относятся к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и проводятся по квотам (за счет госбюджета. – «Ведомости»), считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Централизация медицинских данных о ветеранах боевых действий в системе ОМС позволит планировать федеральные расходы, в том числе финансирование лекарств, квоты на ВМП и оказание реабилитационной помощи, уточнил он.

Учет ветеранов в системе ОМС позволит разрабатывать, согласовывать и реализовывать индивидуальные планы лечения и реабилитации, предполагает член комитета Совета Федерации по соцполитике Игорь Кастюкевич («Единая Россия»). «Это крайне важно, особенно если говорить о бойцах, которые возвращаются домой с тяжелыми ранениями», – подчеркнул он. Инициатива позволит обеспечить длительное медицинское сопровождение ветерана и консультации врачей на всех этапах лечения и последующей реабилитации, добавил Кастюкевич.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются ветераны, – это отсутствие информационного обмена между медицинскими специалистами во время лечения, рассказывает исполнительный директор Ассоциации СВО Дмитрий Афанасьев. Информация о состоянии здоровья ветерана не передается от одного врача к другому, что создает дополнительные сложности в процессе диагностики и лечения – например, повторное прохождение одних и тех же процедур, дополнил он. По мнению адвоката Оксаны Грикевич, одобренные правительством поправки облегчат жизнь пациентов: им не придется каждый раз предъявлять удостоверение ветерана в регистратуре больницы или доказывать свой статус страховой медорганизации.

«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение поправок, а также в Минздрав, ФОМС и госфонд «Защитники Отечества».

