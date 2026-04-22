Более 50% лифтов в РФ рискуют стать аварийными без должного обслуживания

Более 50% лифтов в РФ рискуют стать аварийными без должного обслуживанияПроблемы с ними характерны даже для нового жилищного фонда
400 000, или 55%, от общего числа лифтов в России необходимо грамотно обслуживать, чтобы они не стали аварийными. Такие данные привел заместитель председателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов («Единая Россия»).
На круглом столе в Мособлдуме депутат заявил, что именно ненадлежащее техобслуживание является основным фактором риска причинения вреда здоровью жильцам. Он напомнил, что с 1 сентября 2026 г. к ремонту лифтов в многоквартирных домах (МКД) должны были быть допущены только те индивидуальные предприниматели или компании, которые включены в федеральный перечень специализированных лифтовых организаций. Соответствующий закон был принят в декабре 2025 г.
Однако накануне рассмотрения законопроекта на другую тему (о служебном жилье космонавтов) депутаты добавили в его текст поправку, которая на полгода смещает срок вступления в силу требований к техническому обслуживанию лифтов. Если Госдума примет эти изменения, требования начнут действовать с 1 марта 2027 г. На пленарном заседании Госдумы председатель нижней палаты Вячеслав Володин потребовал, чтобы министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин пояснил, почему не удалось уложиться в первоначальные сроки (обозначенные в законе, принятом в декабре 2025 г. – «Ведомости»).
Колунов напомнил, что Московская область – это пилотный регион по внедрению нового стандарта и единого регламента техобслуживания лифтов в МКД. Согласно новым обязательным требованиям, один механик должен содержать не менее 40 лифтов. Кроме этого, в регионе запретили субподряд (привлечение генеральным подрядчиком сторонних организаций для выполнения части работ. – «Ведомости»), а также ввели обязательное наличие аварийной бригады. По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игоря Даниленко, на такой стандарт уже перешли 82% муниципалитетов Московской области.
Он также сообщил, что в области эксплуатируется 67 094 лифта. Из них 31% приходится на многоквартирные дома, построенные до 2015 г., и 69% – на дома, введенные в эксплуатацию после этого года. За последние пять лет в министерство поступило около 140 000 жалоб на содержание лифтов. При этом почти половина обращений связана с «новыми» домами (46%), а оставшаяся часть – со «старыми» (54%), сказал Даниленко.
Повышенного внимания требуют низкие темпы обновления лифтового парка и качество их обслуживания, считает зампред Мособлдумы Олег Рожнов. Он отметил, что в России по-прежнему велика доля лифтов импортного производства. По его словам, отрасль должна ориентироваться на отечественные решения: через 10–20 лет для импортных лифтов может быть сложно найти запчасти.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин заявил, что в России до сих пор преобладают лифты советского производства – в основном они были выпущены на Карачаровском механическом заводе в Москве и Могилевском заводе в Белоруссии. При этом, по его оценке, до 70% комплектующих для лифтов ввозится в страну, преимущественно из Китая. В целом около 15% рынка занимают лифты зарубежного производства, тогда как 85% – отечественные. Ключевую проблему отрасли Крохин связывает с механизмом распределения средств фонда капремонта, формируемого за счет взносов собственников. Он напомнил, что с 2015 г. появилась возможность направлять эти средства на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в 25 лет.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой России, чтобы уточнить регионы, которые требуют наиболее оперативного обновления лифтового парка.