Более 50% лифтов в РФ рискуют стать аварийными без должного обслуживания

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин заявил, что в России до сих пор преобладают лифты советского производства – в основном они были выпущены на Карачаровском механическом заводе в Москве и Могилевском заводе в Белоруссии. При этом, по его оценке, до 70% комплектующих для лифтов ввозится в страну, преимущественно из Китая. В целом около 15% рынка занимают лифты зарубежного производства, тогда как 85% – отечественные. Ключевую проблему отрасли Крохин связывает с механизмом распределения средств фонда капремонта, формируемого за счет взносов собственников. Он напомнил, что с 2015 г. появилась возможность направлять эти средства на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в 25 лет.