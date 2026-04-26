«Ядерный кошмар наступил»: что западные СМИ писали о Чернобыльской катастрофе

«Ядерный кошмар наступил»: что западные СМИ писали о Чернобыльской катастрофеЗарубежная пресса обвиняла советские власти в замалчивании масштабов аварии на АЭС
В ночь на 26 апреля 1986 г. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, ставший причиной самой страшной техногенной катастрофы в истории. За рубежом об аварии узнали благодаря радиоактивному загрязнению, которое вскоре достигло Скандинавии. Как западная пресса реагировала на случившееся – в подборке «Ведомостей».
The Guardian (Великобритания)
Первыми тревогу подняли сотрудники шведской атомной электростанции в Форсмарке на побережье Балтийского моря, где сначала подумали, что протекает их собственный реактор. Но по мере поступления сообщений о необычно высоком уровне радиоактивности из Стокгольма, Хельсинки и других мест советские власти признали, что авария произошла на одной из их станций.
The Washington Post (США)
Это заявление, необычное для Советского Союза, который редко сообщал о катастрофах, прозвучало через несколько часов после того, как четыре скандинавские страны зафиксировали аномально высокий уровень радиоактивности в атмосфере, а посол Швеции в Москве начал задавать вопросы советским чиновникам. Пресс-секретарь Белого дома Эдвард Джережиан заявил, что авария «должна быть очень серьезной, раз Советский Союз о ней заговорил».
Corriere della serra (Италия)
В СССР царит непроницаемая завеса молчания – режим, построенный на секретности всегда и везде. Взрыв на атомной электростанции. Советские власти молчат несколько дней. В результате в прессе не появляется ни строчки, по телевидению не звучит ни одного предупреждения. Ни один советский гражданин не должен ничего знать – даже те, чьи родственники находятся в пострадавших районах. В конце концов, поскольку радиоактивное облако двинулось не в сторону Сибири (где все осталось бы внутренним делом), а достигло неба Скандинавии, спустя несколько дней после происшествия было выпущено краткое заявление.
Süddeutsche Zeitung (ФРГ)
После официального сообщения о катастрофе [в Чернобыле], поступившего с задержкой как минимум в сутки, официальное информагентство ТАСС продемонстрировало еще большую «оперативность», опубликовав через несколько минут данные о количестве аварий на реакторах в США – якобы в ответ на первую подобную катастрофу в СССР: «В Соединенных Штатах только в 1979 г. было зарегистрировано 2300 аварий – технических неисправностей и других». <...> Во вторник [29 апреля] ни в одной московской газете не было ни слова о происшествии на атомной электростанции в 130 км к северу от Киева.
Le Monde (Франция)
Горбачеву не везет не только с атомной промышленностью, но и с одним из выдвинутых им год назад лозунгов: «Гласность». В то время как эта «новая политика» только начинала реализовываться – причем в ничтожно малых дозах, Чернобыльская авария внезапно поставила ее под сомнение.
The Washington Post (США)
Советские чиновники обратились к экспертам по ядерной безопасности в Швеции и Западной Германии за советом по тушению графитового пожара – чрезвычайно опасного побочного продукта ядерной аварии (речь о возгорании графитовых замедлителей. – «Ведомости»).
Однако власти страны по-прежнему сообщают минимум подробностей об аварии и стремятся представить ситуацию как находящуюся под контролем. В первом официальном заявлении СССР о жертвах говорится, что в результате катастрофы погибли два человека. Советский чиновник в США заявил, что «погибло менее 100 человек». Однако директор Агентства США по контролю над вооружениями и разоружению Кеннет Адельман заявил комитету сената в Вашингтоне, что советские данные «абсурдны» и поврежденный реактор все еще горит «при фантастической температуре», что представляет собой постоянную угрозу дальнейших взрывов и загрязнения.
Le Figaro (Франция)
Сигнал SOS из Москвы. СССР обратился за помощью к Швеции и Германии. Этот необычный шаг, а также беспрецедентное для Востока раскрытие информации ясно указывают, по мнению западных специалистов, на то, что это настоящая ядерная катастрофа.
Daily Express (Великобритания)
Ядерный кошмар наступил. Россия признала самую страшную катастрофу на атомной электростанции в истории. Более 2000 погибших (приведенная цифра не соответствует действительности. – «Ведомости»). «Тысячи людей обречены. Помогите нам!» – мольба к Западу.
Радиационный кошмар, которого мир давно боялся, стал ужасающей реальностью. По предварительным оценкам, в результате аварии на российской атомной электростанции погибло по меньшей мере 2100 человек, несмотря на попытки Советского Союза преуменьшить масштабы трагедии. Американские спутники-шпионы предоставили фотодоказательства того, что второй из четырех реакторов Чернобыльской АЭС к северу от Киева может пропускать радиоактивные вещества. Эксперты предупредили, что в течение следующих 10 лет эта катастрофа может унести 10 000 жизней от рака легких. Кремлевские руководители, подвергшиеся критике со стороны Запада за замалчивание катастрофы, направили отряды «смертников» для попытки потушить бушующий в Чернобыле ад.
The Times (Великобритания)
Несмотря на запрет Кремля западным журналистам и дипломатам приближаться к Чернобылю ближе чем на 100 миль (около 160 км. – «Ведомости»), появляются новые доказательства масштабности катастрофы. В телефонном интервью газете The Times Рона Брэнсон – одна из сотни британцев, которых спешно эвакуируют с Украины, – рассказала, что жители Киева сообщили ей: вся городская больница переполнена пострадавшими от катастрофы. Киев, расположенный более чем в 80 км от Чернобыльской АЭС, на этой неделе был закрыт для западных туристов.
«Когда я сегодня встретила одного из своих советских друзей, он плакал из-за информации, которую получил, – заявила мисс Брэнсон. – Все, что он смог сказать: ситуация намного хуже, чем признавало правительство. Всего 24 часа назад он говорил мне, что уезжать – это ненужная паника».
The New York Times (США)
Нидерландский радиолюбитель Аннис Кофман заявил, что перехватил сообщение, которое, по его мнению, поступило из Советского Союза. Его коллега передавал: «Стало известно, что расплавились, разрушились и горят не один, а два реактора. Многие, многие сотни людей погибли и пострадали от радиации». Советский радиолюбитель завершил свое сообщение призывом: «Пожалуйста, попросите весь мир нам помочь!»
Le Figaro (Франция)
Жителей Киева охватила паника, они покидают город, расположенный недалеко от места катастрофы. А вчера мы узнали, что людей, чьи дома находились вблизи от места расположения электростанции, эвакуировали с большой задержкой – 2 мая.
Die Welt (ФРГ)
Атомный реактор выходит из-под контроля, а они молчат. Что за люди управляют сверхдержавой СССР? <...> Катастрофа показала кризис всей системы. По мнению авторитетных ученых, технология реактора, из которого уже несколько дней просачиваются токсичные газы, является опасным пережитком прошлого. Из-за амбиций игнорируются законы безопасности. Основное внимание уделяется выполнению плана, а не расчету рисков. Политики призывают к безрассудству. Ученый и инженер, предупреждающий об опасности на основе знаний, не имеет права голоса в этой системе. У него всего две задачи: сообщать о результатах и брать на себя ответственность за возникший пожар.
Сама по себе технологическая катастрофа не является непростительной; непростительным и недопустимым является сокрытие ядерной катастрофы по политическим соображениям. К сожалению, это привычная картина во всех коммунистических системах.
Corriere della Serra (Италия)
В западных демократических обществах на первом месте стоит борьба за установление фактов и их обнародование, порой доходит до крайностей. Однако в «победившем социализме» есть только один истинный главный герой: патерналистское и тоталитарное государство, озабоченное поддержанием в глазах своих подданных ложно-розового образа жизни, который оно им навязало – пропагандистского сценария и рая из папье-маше.
El País (Испания)
В Испании обнаружена радиоактивность, связанная с Чернобыльской аварией. Анализы, проведенные в различных местах Испании, показали минимальный уровень радиоактивности, ни в одном случае не превысивший нормальных значений. Совет по ядерной безопасности Испании (CSN) рекомендует населению не принимать никаких мер предосторожности. Проверки на радиоактивное загрязнение будут продолжены, хотя эксперты в области ядерной энергетики считают крайне маловероятным, что последствия для Испании могут стать опасными.
The Washington Post (США)
Американские официальные лица сообщили, что радиация от поврежденного советского реактора в Чернобыле достигла Соединенных Штатов и быстро распространяется по стране на больших высотах. Они заявили, что нет никаких доказательств того, что американцам угрожает какая-либо опасность из-за этого. Рано утром в воскресенье самолеты, пролетавшие у северо-западного побережья США, зафиксировали уровни радиации, «немного превышающие» норму на высотах до 30 000 футов (около 9 км. – «Ведомости»).
Глава Агентства по охране окружающей среды Ли М. Томас повторил, что нет никаких доказательств угрозы для здоровья. Показатели у побережья Калифорнии и Орегона составляют лишь малую долю от уровней радиации, обнаруженных у побережья Норвегии в конце прошлой недели.
Daily Express (Великобритания)
Появились утверждения, что к выходным Великобританию могут затронуть радиоактивные последствия аварии на российской атомной электростанции. Угроза исходит от изменения направления ветра.
[На следующий день газета вышла с огромным заголовком] Великобритания: ядерная пыль полностью отсутствует. Вчера вечером представители правительственных органов здравоохранения заверили, что Великобритании НЕ угрожает («не» выделено заглавными в оригинале. – «Ведомости») опасность со стороны смертоносных облаков ядерной пыли из России.
The New York Times (США)
Страны Западной Европы предприняли шаги для обеспечения безопасности своего населения от радиоактивных осадков. В Австрии, в земле Каринтия, матерям рекомендовали держать младенцев и маленьких детей дома. В Швеции власти предупредили людей не пить воду из бочек, в которых собирается дождевая вода, а импорт свежего мяса, рыбы и овощей из стран советского блока был запрещен из-за возможного загрязнения.
Кроме того, страны Западной Европы приняли меры по эвакуации граждан, которые могли находиться вблизи поврежденной советской атомной электростанции. Австрийская сталелитейная компания организовала рейс для эвакуации своих инженеров, работавших на советском сталелитейном проекте в Белоруссии, в 160 км от Припяти, места аварии.
The Guardian (Великобритания)
Немцы заявили, что уровень радиации в Восточном Берлине превышает норму более чем в 100 раз, но не представляет опасности для здоровья. В то же время западные немцы сообщили об ограничении поставок свежего молока из наиболее пострадавших регионов страны. Однако правительство и органы здравоохранения предостерегли людей от приема таблеток йода для нейтрализации возможных последствий радиации, поскольку первые случаи отравления йодом были зарегистрированы в Гессене.
Шведские власти распорядились, чтобы фермеры по возможности держали свой скот в помещениях в течение нескольких недель, а также запретили людям употреблять в пищу дикорастущие овощи и грибы.
The Associated Press (США)
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), состоящее из 12 стран, приняло решение запретить импорт свежих продуктов питания из СССР и шести восточноевропейских стран, пострадавших от радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Решение вызвало немедленную критику со стороны Советского Союза, Польши и Венгрии – трех стран, которые пострадают от этого шага, наряду с Болгарией, Чехословакией, Румынией и Югославией. В Москве представитель Министерства иностранных дел СССР Владимир Ломейко заявил, что запрет усугубит проблемы с платежным балансом стран Восточного блока и что эта мера носит дискриминационный характер.
Corriere della Serra (Италия)
Вчера исполнительная комиссия ЕЭС выпустила рекомендацию для всех государств-членов, устанавливающую очень строгие пределы безопасности, которые должны соблюдаться как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Вот они. До 16 мая содержание радиоактивных веществ в молоке не должно превышать примерно 13,5 нанокюри на литр, во фруктах, овощах и бобовых – примерно 9,5 нанокюри на килограмм. С 16 по 24 мая эти два показателя составляют 6,5 и 4,5 соответственно. С 26 мая они равны 3,3 и 2,4.
Принятие Италией этих пороговых значений риска было бы катастрофическим, по крайней мере? для экспорта фруктов, овощей и бобовых. По всей Италии до вчерашнего дня уровень загрязнения овощей йодом-131 колебался от минимума в 59 до максимума в 94 нанокюри на килограмм, и есть опасения, что потребуется еще несколько недель, чтобы достичь уровней, предписанных рекомендациями ЕЭС. Менее серьезной, хотя и совсем не обнадеживающей, выглядит ситуация с молоком. Последствия Чернобыльской катастрофы распространяются как лесной пожар и грозят усугубить и без того сложную ситуацию на итальянских рынках.
The New York Times (США)
Авария на советской АЭС показала, что атомные электростанции в США следует постепенно выводить из эксплуатации, заявила группа активистов, называющая себя Коалицией экологов и сторонников безопасной энергетики. Она выразила обеспокоенность по поводу пяти заводов по производству плутония, находящихся в ведении министерства энергетики, которые являются единственными атомными объектами в Соединенных Штатах, не имеющими защитных сооружений, предотвращающих выброс радиоактивных веществ в случае аварии.