«Ядерный кошмар наступил»: что западные СМИ писали о Чернобыльской катастрофе

Принятие Италией этих пороговых значений риска было бы катастрофическим, по крайней мере? для экспорта фруктов, овощей и бобовых. По всей Италии до вчерашнего дня уровень загрязнения овощей йодом-131 колебался от минимума в 59 до максимума в 94 нанокюри на килограмм, и есть опасения, что потребуется еще несколько недель, чтобы достичь уровней, предписанных рекомендациями ЕЭС. Менее серьезной, хотя и совсем не обнадеживающей, выглядит ситуация с молоком. Последствия Чернобыльской катастрофы распространяются как лесной пожар и грозят усугубить и без того сложную ситуацию на итальянских рынках.