Граждане ответили, какие партии дают им видение будущего

Граждане ответили, какие партии дают им видение будущегоЭта тема не очень востребована у избирателей, считают эксперты
Среди партий, которые предлагают видение будущего, россияне чаще всего называют «Единую Россию» (ЕР) – 16%. На 2-м месте КПРФ – 8%. Далее следуют «Новые люди» (НЛ) – 6%, ЛДПР – 5%, «Справедливая Россия» – 3% и «Яблоко», которое не представлено в федеральном парламенте, – 2%. Это следует из опроса исследовательской компании Russian Field, с которым ознакомились «Ведомости».
Что говорят об этом партии
В ЕР приветствуют конкуренцию смыслов, говорит сенатор Сергей Перминов (ЕР). КПРФ, например, традиционно апеллирует к ностальгии, «пытаясь найти образ будущего в прошлом», а НЛ находят отклик у молодежи «за счет запроса на обновление и цифровизацию», заявил он «Ведомостям».
Но ресурсом для реализации любых планов обладает только ЕР, считает сенатор. По словам Перминова, образ будущего у ЕР предельно прагматичен и будет зафиксирован в новой народной программе партии: «Это суверенная, сильная и благополучная Россия, где технологический и экономический суверенитет конвертируется в конкретное качество жизни».
КПРФ удобно обсуждать образ будущего, ведь есть пример директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» и экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина, построившего «оазис социализма» в Московской области, сообщил «Ведомостям» секретарь ЦК партии по выборам Сергей Обухов. КПРФ, по его словам, готова противопоставить курсу ЕР социализм XXI в.
Кандидаты от ЛДПР всегда так или иначе предлагают образ будущего во время своей работы, отмечает вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов, и дебаты на эту тему наверняка будут вестись на думских выборах. ЛДПР, по его словам, видит Россию безопасным, сильным и умным государством, в котором есть возможность реализовать себя каждому, нет бедных, где используются все сервисы современного мира и можно получить всю необходимую информацию, новые знания и создать бизнес.
В НЛ видят очень четкий запрос на образ будущего, отмечая, что «люди все чаще задаются вопросом, что будет потом», сказал представитель партии. По его словам, основой программы партии стал курс на нормальность как способ обрести уверенность в завтрашнем дне с понятными правилами игры.
Мнение других респондентов
При этом 27% опрошенных считают, что ни одна из структур не предлагает видения будущего страны. Мнение о том, что ни одна из партий не предлагает хороших ответов на вопросы будущего страны, более характерно для жителей крупных и средних городов, мужчин, респондентов 30–59 лет.
Еще 31% респондентов затрудняются назвать партию, которая давала бы ответ на такой запрос. Согласно данным исследования, чаще затрудняются с ответом на вопрос Russian Field женщины, респонденты моложе 30 лет, без высшего образования и малообеспеченные.
Такие результаты опроса дают дополнительную мотивацию малым непарламентским партиям, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к избирательной системе. В выборах в Госдуму 2021 г. принимали участие 14 партий, прошли 5%-ный барьер для попадания в Охотный Ряд пять из них. Остальные в совокупности набрали 8,85% голосов. Их перераспределили между прошедшими в парламент пропорционально их результатам.
Серьезный процент граждан, которые считают, что никто не представляет будущее, можно использовать как аргумент для допуска непарламентских сил на выборы, говорит собеседник. Пока финальная структура бюллетеня, в том числе количество партий, не определена – она может меняться вплоть до июня.
Что говорят эксперты
Обычно образ будущего включает представления о госустройстве, ценностях, экономическом развитии, социальной справедливости и месте страны в мире, отметил политолог Константин Калачев. Партии могут предлагать лишь коррекцию курса, полагает эксперт. Безусловно, по ходу выборов дискуссии на эту тему будут, но люди хотят жить здесь и сейчас, говорит он.
Тема будущего переоценена и интерес к ней не очень высок, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Партии, с одной стороны, видят это, а с другой – не настроены на особенный креатив.
В подготовке материала участвовали Юлия Малева и Александр Тихонов