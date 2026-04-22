Эксперты назвали набирающие популярность электоральные темы

Эксперты назвали набирающие популярность электоральные темыРоссийские партии все еще готовы черпать идеи из мирового опыта
Вопросы национальной безопасности и идентичности, запрос «на нормальность» и кризис стоимости жизни выходят на первый план в электоральных повестках. Об этом говорится в исследовании «Актуальные повестки и инициативы на выборах в странах мира в 2022–2025 гг.», подготовленном Лабораторией политических коммуникаций Школы коммуникаций НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). С ним ознакомились «Ведомости».
Исследование основано на анализе программ партий и кандидатов на национальных (президентских, парламентских и совмещенных) выборах в различных странах (включая государства Европы, Азии, Америки, Африки и Австралию), всего проанализировано 425 предвыборных программ, отмечают авторы доклада.
В связи с международным контекстом с 2022 г. возрастает роль тем обороны и безопасности. Во всех рассмотренных кампаниях обсуждались вопросы укрепления обороноспособности, перевооружения армий или пересмотра военной доктрины. Эти темы на время оттеснили темы экологии, «зеленого перехода», комфортной среды, сказано в исследовании.
С 2023 г. все более весомым становится запрос на нормальность, разумность национальной политики, стабильность и предсказуемость. На фоне роста мировой турбулентности и уровня тревожности в электоральной повестке прослеживается обращение к психологическому благополучию общества и отдельных социальных категорий, отмечают авторы.
«Доминирующей рамкой» избирательных кампаний становится кризис стоимости жизни, говорится в докладе. Мейнстримом стали темы покупательной способности, доступности жилья и продуктов питания, налогов, и это характерно для всего партийного спектра – от левых до правых.
Также в отсутствие понятных решений в экономике активно возвращается в повестку тема суверенитета и национальной идентичности. «2025 год, по всей видимости, фиксирует пик популярности нарратива, не только в плане оборонных расходов и контроля над границами, но и в плане технологического, продовольственного и энергетического суверенитетов. Слоган «прежде всего» в разных национальных вариациях – «Канада прежде всего», «Все для Германии», «Австралийские ценности» – звучит у партий самой разной идеологической принадлежности», – сказано в исследовании.
Тема продовольственной безопасности, приоритетная для российской внутренней политики, в 2025 г. стала выходить на первый план в Канаде, Германии, Норвегии. Кроме того, с хорошо проработанными программами выступают зеленые партии – и не только с экологической повесткой, хотя это зависит от национальной специфики.
В России «Зеленые» намерены работать на выборах в Госдуму в 2026 г. с темами обеспечения граждан жильем, роста дохода населения, сказала во время презентации доклада сопредседатель партии Александра Кудзагова, отвечая на вопрос «Ведомостей». Еще один вопрос, по ее словам, – качество продуктов питания: «актуализация ГОСТов и жесточайший контроль того, что мы едим».
«Новые люди» (НЛ) выделяют несколько направлений, которые в целом соответствуют международным трендам последних лет. Например, связанные с владельцами домашних животных. «По ним у нас есть пакет инициатив, и мы продолжаем работать – это очень откликается», – сообщила пресс-секретарь партии Мария Кольцова.
Новый тип адресатов партийной работы в НЛ – должники и жертвы финансовых мошенников. С ними также связан отдельный проект, в рамках которого молодые люди обучают пожилых родственников защищаться от мошенников в интернете, сказала представитель партии «Ведомостям».
В КПРФ реагируют на запрос на нормальность политики, тематику социальной защиты, заявил «Ведомостям» секретарь ЦК партии по выборам Сергей Обухов.
«Жизнь и кошелек» – так он описал ключевые темы, которые могут стать частью партийной программы на думских выборах. По словам Обухова, агитация КПРФ будет касаться экономической политики и проблемы выживания, как и темы спецоперации и геополитики. Но последние в силу достигнутого в 2014 г. так называемого «крымского консенсуса» играют скорее в пользу «Единой России», отметил он.
Изучение и анализ чужого политического опыта, достижений и провалов, выборных практик и слоганов всегда осуществляется с точки зрения их практической пользы, применимости и способности решать конкретные задачи или достигать определенных целей во внутренней политике, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, утилитарный характер был заложен в исследование ВШЭ и ЭИСИ изначально, а значит, что-то может быть востребовано и использовано и на думских выборах.
По словам Калачева, международный опыт выборных кампаний оказывает значительное влияние на развитие российской избирательной системы, хотя заимствование конкретных практик происходит с учетом национальных особенностей и законодательных норм.