Госдума намерена изучить работу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет

Госдума намерена изучить работу молодежи в возрасте от 14 до 25 летОни все больше предпочитают платформенную занятость и краткосрочные форматы работы, говорят эксперты
Госдума попросила исследователей разработать предложения по правовому регулированию временной занятости молодежи от 14 до 25 лет. Закупку на эту тему разместил аппарат нижней палаты, обратили внимание «Ведомости». Начальная цена контракта составляла 5 млн руб., но тендер выиграл поставщик, предложивший за работу 1,1 млн руб. (название компании не раскрывается).
Как следует из техзадания, сейчас нет исследований временных форм занятости молодежи и информации о количестве несовершеннолетних молодых людей, которые не обучаются и не работают. Помимо этого не исследовано разнообразие и востребованность форм временной занятости молодежи. Из-за этого есть противоречие между ожиданиями молодежи и реальными предложениями на рынке труда.
Аппарат Госдумы также посчитал нужным изучить, соблюдаются ли права молодежи в сфере трудоустройства и какие госгарантии она получает. Исполнитель задания будет анализировать, какое место в трудоустройстве занимают центры занятости населения, портал «Работа в России», штабы студотрядов, молодежные кадровые агентства и карьерные центры вузов. Еще он должен будет проанализировать зарубежный опыт регулирования временной занятости молодых людей.
Кроме того, подрядчик займется анализом вопросов адаптации инвалидов при трудоустройстве и занятости судимых молодых людей на пробации. Это процедура социальной адаптации для людей, освободившихся из мест лишения свободы. Исполнителю задания также нужно изучить, как решается вопрос трудоустройства неработающих и неучащихся подростков, в том числе тех молодых людей, с которыми работают органы профилактики безнадзорности и правонарушений.
По данным на конец 2025 г., уровень занятости молодежи в России в возрасте 20–24 лет составляет около 54%. Эти данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила необходимость оперативно «подхватывать» молодых людей, после того как они завершают обучение, помогать им выйти на работу сразу после получения диплома. Нужно делать так, чтобы во время учебы человек четко понимал, сможет ли он работать по специальности, добавила Голикова.
37,9 млн человек
В России усиливается тренд на NEET-молодежь (Not in Education, Employment or Training – не обучаются, не работают и не проходят профессиональную подготовку. – «Ведомости»), рассказал руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. По его словам, такая молодежь хочет позже вступать в трудоспособный возраст. Молодые люди также не стремятся к длительной занятости на одном месте – для них карьера не является самоцелью, а большую важность приобретает баланс между личной жизнью и работой, добавил он. Вместе с этим усиливается тренд на платформенную занятость, когда человек выполняет заказы, опубликованные на интернет-сервисах, добавил Мурадян. Молодые люди не стремятся трудоустраиваться как линейный персонал. Работодатели, напротив, охотятся на обучающихся колледжей, которые учатся на линейные профессии, стараясь переманить их к себе с первых курсов, сказал эксперт.
С 2023 г. несовершеннолетний может устроиться на работу, предоставив на это согласие одного из родителей. Ранее от него еще требовалось согласие органов опеки и попечительства. С одной стороны, изменения дали возможность выводить больше молодежи на рынок труда, считает Мурадян. Но с другой стороны, трудоустройство подростков означает повышенное внимание к работодателю со стороны правоохранительных органов, отметил он.
Чаще всего работодатели стремятся брать молодых людей на работу не по трудовому договору, поскольку страховые взносы увеличились, а НДФЛ стал прогрессивным, также рассказал Мурадян. Помимо этого несовершеннолетним нужно давать больше времени на отдых, также с 14 до 16 лет подростки не несут материальную ответственность, отметил он.
Сейчас бизнес стремится удерживать текущих работников и менее активно привлекает новых, говорит ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, из-за этого увеличивается продолжительность поиска работы. Именно у молодых людей наиболее высоки риски остаться безработными, считает Ляшок. Часто серьезным препятствием становится отсутствие опыта работы: работодатели отдают предпочтение тем выпускникам, у кого уже есть практический опыт, даже если он не связан напрямую со специальностью.