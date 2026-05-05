Госдума намерена изучить работу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет

В России усиливается тренд на NEET-молодежь (Not in Education, Employment or Training – не обучаются, не работают и не проходят профессиональную подготовку. – «Ведомости»), рассказал руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. По его словам, такая молодежь хочет позже вступать в трудоспособный возраст. Молодые люди также не стремятся к длительной занятости на одном месте – для них карьера не является самоцелью, а большую важность приобретает баланс между личной жизнью и работой, добавил он. Вместе с этим усиливается тренд на платформенную занятость, когда человек выполняет заказы, опубликованные на интернет-сервисах, добавил Мурадян. Молодые люди не стремятся трудоустраиваться как линейный персонал. Работодатели, напротив, охотятся на обучающихся колледжей, которые учатся на линейные профессии, стараясь переманить их к себе с первых курсов, сказал эксперт.