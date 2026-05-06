Регионам помогут бороться с деструктивной информацией в интернете с помощью ПО

Регионам помогут бороться с деструктивной информацией в интернете с помощью ПОТакой мониторинг разные структуры ведут уже несколько лет, но без единой координации и стандартов
Регионам окажут методическую и экспертную поддержку в борьбе с распространением деструктивной информации в интернете, а также помогут внедрить для этого специализированное программное обеспечение (ПО). Ответственными за эту работы назначены АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (ЦИСМ) и Росмолодежь. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением молодежи до 2030 г., который утвердило правительство.
В документе говорится, что ЦИСМ и Росмолодежь будут проводить мониторинг для выявления информации, которая склоняет несовершеннолетних к противоправным действиям или угрожает их жизни и здоровью, а также данных о пострадавших подростках, распространение которых запрещено. После этого доступ к соответствующим сайтам и страницам будет ограничен.
Росмолодежь вместе с Минцифры, Минкультуры, АНО «Институт развития интернета» будет также создавать и размещать в интернете материалы, которые направлены на укрепление гражданской идентичности и формирование традиционных духовно-нравственных ценностей, указано там же.
Комплекс мер объединяет усилия государства и общества, чтобы повысить эффективную профилактическую работу с учетом современных вызовов, включая влияние цифровой среды, передает слова главы Росмолодежи Григория Гурова пресс-служба ведомства. В разработке документа приняли участие 18 федеральных ведомств и организаций, включая Минобороны, МВД, Минпросвещения, а также более 70 регионов.
Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин полагает, что федеральный центр хочет стандартизировать работу по выявлению деструктивного контента. Речь может идти о предоставлении регионам единого ПО и методик поиска такого контента, а также о расширении возможностей мониторинга – в том числе за счет дополнительного финансирования и более тесного взаимодействия между ведомствами. Сейчас, отмечает он, регионы нередко действуют самостоятельно.
Практика мониторинга интернета на предмет деструктивного контента в России ведется уже несколько лет, говорит председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. По его словам, здесь нет единой монополии, поскольку федеральный центр обладает самыми мощными инструментами, а регионы активно проводят собственный мониторинг соцсетей. Для этого используют набор инструментов, который представляет собой гибрид госразработок и профильных решений. Ядро составляют созданные Роскомнадзором модули – текстовый «Вепрь», аудиовизуальный «Окулус» и комплексная система «Чистый интернет». Кроме этого для мониторинга используются сервисы «Медиалогия», «Крибрум», «Сеус» и «Демон Лапласа», добавил Бедеров.
Мониторингом занимаются Центры управления регионами, которые были созданы в 2023 г., продолжил Воронин. Помимо этого в работу включены антитеррористические комиссии и региональные министерства образования и молодежной политики. Он также отметил работу «кибердружин» – волонтерских объединений молодежи, которые занимаются поиском опасного и деструктивного контента в ручном режиме.
Выявление уже сформировавшихся проявлений деструктивного поведения – это реактивная мера, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, большее значение имеет формирование устойчивых ценностных ориентиров, развитие самосознания и гражданской активности молодежи, что позволяет снижать вероятность вовлечения в деструктивные практики на более ранних этапах.