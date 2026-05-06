Регионам помогут бороться с деструктивной информацией в интернете с помощью ПО

Регионам окажут методическую и экспертную поддержку в борьбе с распространением деструктивной информации в интернете, а также помогут внедрить для этого специализированное программное обеспечение (ПО). Ответственными за эту работы назначены АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (ЦИСМ) и Росмолодежь. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением молодежи до 2030 г., который утвердило правительство.