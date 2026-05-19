Управленцы в здравоохранении предложили раскрывать показатели работы госклиник

Управленцы в здравоохранении предложили раскрывать показатели работы госклиникВ руках непрофессионалов они могут превратиться в «оружие» против медработников, считают эксперты
Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) предложила обязать государственные и муниципальные клиники ежегодно раскрывать ключевые показатели эффективности работы. Речь идет, в частности, об объеме оказанных ими услуг по профилям медицинской деятельности, уровне заболеваемости внутрибольничными инфекциями, проценте повторных госпитализаций, индексе удовлетворенности пациентов и показателях летальности. Письма с такой инициативой были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой (копии есть у «Ведомостей»), сообщил на совместном заседании НАУЗ и Аналитического центра ВЦИОМ председатель ассоциации Муслим Муслимов.
Получение обращения «Ведомостям» подтвердил источник в правительстве, в Госдуме этот факт пока не подтвердили.
Необходимость публикации показателей в открытом доступе представители НАУЗ объясняют общественным запросом на повышение качества медпомощи. Согласно представленным в письме результатам исследования ВЦИОМ (проведено в августе 2025 г.), государственной медициной недовольны 52% россиян и лишь 41% граждан в случае плохого самочувствия обращаются в государственные медучреждения. «Пациент вынужден выбирать клинику без объективных цифр, ориентируясь на слухи, что подрывает саму идею общественного контроля, заложенную в законе “Об основах охраны здоровья граждан”», – отмечают авторы обращений.
Что не устраивает пациентов
Международный опыт, на который ссылаются эксперты НАУЗ, подтверждает результативность раскрытия показателей работы больниц. Это мотивирует медучреждения пересматривать внутренние протоколы оказания помощи пациентам, считают авторы писем. Они отмечают, что многие ведущие экономики мира (США, Великобритания и др. – «Ведомости») уже закрепили в законодательстве обязательную публикацию десятков индикаторов эффективности и рассматривают открытые данные как инструмент развития конкуренции и повышения доверия к системе здравоохранения.
В качестве платформы для публикации ежегодных результатов деятельности медучреждений в НАУЗ рассматривают Единую информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). По мнению авторов инициативы, такое технологическое решение позволит России не только «догнать» другие страны, но и создать одну из самых передовых систем публичной статистики. Со своей стороны, НАУЗ готова стать экспертной площадкой для разработки методологии и обсуждения предложения на всех уровнях, говорится в письмах ассоциации.
Сейчас медицинская статистика – лицензируемый вид деятельности, подчеркнул замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Доступ к таким данным имеют только специалисты, умеющие их правильно читать. При этом в руках непрофессионалов показатели эффективности работы больниц могут превратиться в «оружие» против медработников и лечебных учреждений, считает эксперт.
Это касается, например, данных об уровне летальности. Большинство людей сегодня умирают именно в больницах – туда привозят тяжелых пациентов в надежде облегчить их страдания, объяснил Мелик-Гусейнов. Судить клинику только по проценту летальности некорректно: другого места для умирающего просто нет, а смерть дома – «это всегда нехорошо», так как заставляет задуматься: все ли возможное сделали близкие для спасения человека, резюмировал он.
Мелик-Гусейнов также обратил внимание, что предложение НАУЗ не касается частных клиник, которые предпочитают лечить легких пациентов, а тяжелых переводят в государственные больницы. Это ставит госучреждения в заведомо невыгодное положение, особенно при публикации данных о внутрибольничных инфекциях и летальности, считает эксперт. Он отметил, что гипотетическое внедрение публичной отчетности должно затрагивать всю систему здравоохранения, и тем не менее указал на необходимость глубокой проработки инициативы НАУЗ. Любые действия с медицинской статистикой могут быть чреваты серьезными политическими и экономическими последствиями, подчеркнул Мелик-Гусейнов.
Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медпомощи населению считаются информацией ограниченного доступа, медучреждения ежегодно представляют их в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его территориальные органы, сообщил представитель пресс-службы Минздрава в ответ на запрос «Ведомостей». На официальных сайтах министерства и региональных органов власти размещается публичная информация о деятельности медорганизаций, уточнил он. При этом получение письма НАУЗ в Минздраве не подтвердили.