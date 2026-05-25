Главная / Общество /

Прекращение отставки экс-судьи Момотова инициировало судейское руководство

Это влечет в том числе прекращение его неприкосновенности
Яна Суринская
Бывший глава Совета судей Виктор Момотов теперь должен будет доказать, что заслужил судейскую пенсию
Бывший глава Совета судей Виктор Момотов теперь должен будет доказать, что заслужил судейскую пенсию / Максим Стулов / Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России решила рассмотреть вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда (ВС) России Виктора Момотова. Это сделано с подачи председателя ВС Игоря Краснова, говорят собеседники «Ведомостей», знакомые с повесткой ВККС.

Прекращение отставки влечет лишение гарантии личной неприкосновенности и соответствующего статусу судьи материального и социального обеспечения. Источник говорит, что обычно лишение неприкосновенности судьи происходит по инициативе Следственного комитета для дальнейшего возбуждения уголовного дела. Но в случае Момотова судейское руководство решило не ждать, уточнил он.

Заседание ВККС назначено на 25 мая. У Момотова есть возможность самостоятельно посетить его. В СМИ он отказался от комментариев по этому поводу.

У судей была возможность инициировать этот вопрос самостоятельно, поскольку на основании вступившего в силу решения суда об изъятии у экс-судьи ВС имущества были нарушены положения закона «О статусе судей». Согласно этим положениям (п. 6 ст. 15), отставка судьи прекращается, в частности, в случае выявления нарушений, допущенных им при исполнении судейских полномочий, или ведения деятельности, несовместимой со статусом судьи, а также при вступлении в силу обвинительного приговора суда.

Вопрос о прекращении отставки наверняка будет решен не в пользу г-на Момотова, предполагает адвокат Дмитрий Мальбин. Фактически постановка такого вопроса со стороны ВККС – последовательное развитие событий, связанных с судебным спором по иску прокуратуры, пояснил он.

Если отставка Момотова будет прекращена, то нельзя исключать уголовно-правового развития событий, заметил эксперт. В свою очередь, предстоящее решение ВККС – это также явный признак того, что руководство судебной системы настроено на активную борьбу с коррупцией в системе, добавил Мальбин. Главная особенность этой истории в том, что до этого такого практически не было – коллегия поднимала вопрос о прекращении отставки буквально пару раз в Краснодаре и на Сахалине, но не в отношении судьи ВС, уточнил эксперт.

Момотов ушел в отставку в связи с иском Генпрокуратуры, который был подан осенью 2025 г. Тогда он решил сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде и сам подал заявление об отставке. ВККС досрочно прекратила его полномочия.

Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии в доход государства имущества на сумму 9 млрд руб. По данным Генеральной прокуратуры, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск в октябре 2025 г. В числе конфискованных активов 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг отелей сети Marton в нескольких регионах РФ.

Ранее источники «Ведомостей» отмечали, что назначенный 24 сентября председателем ВС Краснов, который и инициировал подачу иска к председателю Совета судей, может начать обновление всей «старой судейской гвардии». То есть тех, кто находился на постах еще при экс-председателе ВС Вячеславе Лебедеве (1991–2024).

