Прекращение отставки экс-судьи Момотова инициировало судейское руководство

Прекращение отставки экс-судьи Момотова инициировало судейское руководствоЭто влечет в том числе прекращение его неприкосновенности
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России решила рассмотреть вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда (ВС) России Виктора Момотова. Это сделано с подачи председателя ВС Игоря Краснова, говорят собеседники «Ведомостей», знакомые с повесткой ВККС.
Прекращение отставки влечет лишение гарантии личной неприкосновенности и соответствующего статусу судьи материального и социального обеспечения. Источник говорит, что обычно лишение неприкосновенности судьи происходит по инициативе Следственного комитета для дальнейшего возбуждения уголовного дела. Но в случае Момотова судейское руководство решило не ждать, уточнил он.
Заседание ВККС назначено на 25 мая. У Момотова есть возможность самостоятельно посетить его. В СМИ он отказался от комментариев по этому поводу.
У судей была возможность инициировать этот вопрос самостоятельно, поскольку на основании вступившего в силу решения суда об изъятии у экс-судьи ВС имущества были нарушены положения закона «О статусе судей». Согласно этим положениям (п. 6 ст. 15), отставка судьи прекращается, в частности, в случае выявления нарушений, допущенных им при исполнении судейских полномочий, или ведения деятельности, несовместимой со статусом судьи, а также при вступлении в силу обвинительного приговора суда.
Вопрос о прекращении отставки наверняка будет решен не в пользу г-на Момотова, предполагает адвокат Дмитрий Мальбин. Фактически постановка такого вопроса со стороны ВККС – последовательное развитие событий, связанных с судебным спором по иску прокуратуры, пояснил он.
Если отставка Момотова будет прекращена, то нельзя исключать уголовно-правового развития событий, заметил эксперт. В свою очередь, предстоящее решение ВККС – это также явный признак того, что руководство судебной системы настроено на активную борьбу с коррупцией в системе, добавил Мальбин. Главная особенность этой истории в том, что до этого такого практически не было – коллегия поднимала вопрос о прекращении отставки буквально пару раз в Краснодаре и на Сахалине, но не в отношении судьи ВС, уточнил эксперт.
Момотов ушел в отставку в связи с иском Генпрокуратуры, который был подан осенью 2025 г. Тогда он решил сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде и сам подал заявление об отставке. ВККС досрочно прекратила его полномочия.
Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии в доход государства имущества на сумму 9 млрд руб. По данным Генеральной прокуратуры, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск в октябре 2025 г. В числе конфискованных активов 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые используются для предоставления гостиничных услуг отелей сети Marton в нескольких регионах РФ.
Ранее источники «Ведомостей» отмечали, что назначенный 24 сентября председателем ВС Краснов, который и инициировал подачу иска к председателю Совета судей, может начать обновление всей «старой судейской гвардии». То есть тех, кто находился на постах еще при экс-председателе ВС Вячеславе Лебедеве (1991–2024).