Бастрыкин просит возбудить уголовные дела против шести судей

В 2023 г. Темботов хотел работать в Мелитопольском суде Запорожской области. Глава Высшей квалифколлегии Николай Тимошин, выбирая судей в Запорожье, обратил внимание, что в 1994 г. Темботова отчислили из юридического вуза из-за выезда и проживания в США. По словам самого Темботова, там он учился на экономическом факультете в Университете Миссисипи. Его кандидатуру не поддержали ни глава Запорожского облсуда, ни ВС.