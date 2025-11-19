Бастрыкин просит возбудить уголовные дела против шести судей

Бастрыкин просит возбудить уголовные дела против шести судейВопрос о даче согласия следствию рассмотрит в конце ноября ВККС под председательством Игоря Краснова
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит разрешения возбудить уголовные дела против шести судей. Информация указана в повестке заседаний Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Кроме того, коллегия поднимет вопрос о прекращении отставки судьи, председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.
По словам источника «Ведомостей» в судейском сообществе, в заседании ВККС лично примет участие председатель Верховного суда Игорь Краснов. Он, по словам источника, после назначения занял активную позицию по очищению судейских рядов от коррупционного влияния.
Так, 24 ноября будут рассмотрены представления о даче согласия на возбуждение дела в отношении судьи Шовгеновского райсуда Адыгеи Адама Воитлева и заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Им инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
Воитлев является членом комиссии по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий. Против судьи Петровой пытаются возбудить уголовное дело уже в пятый раз с 8 сентября. Судью, писали СМИ, подозревают в получении взятки в размере 3 млн руб. от заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой. Деньги должны были пойти на решение по делу о налоговом мошенничестве в особо крупном размере.
Тогда же, 24 ноября, решение будет принято в отношении мирового судьи судебного участка № 7 Нальчикского судебного района Кабардино-Балкарии в отставке Мухамеда Темботова. Против него могут возбудить уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).
В 2023 г. Темботов хотел работать в Мелитопольском суде Запорожской области. Глава Высшей квалифколлегии Николай Тимошин, выбирая судей в Запорожье, обратил внимание, что в 1994 г. Темботова отчислили из юридического вуза из-за выезда и проживания в США. По словам самого Темботова, там он учился на экономическом факультете в Университете Миссисипи. Его кандидатуру не поддержали ни глава Запорожского облсуда, ни ВС.
ВККС 27 ноября рассмотрит вопрос о прекращении отставки Чернова. Источник «Ведомостей» сообщил, что сам он, скорее всего, на заседании присутствовать не будет. Сейчас Чернов находится на Кипре и возвращаться не планирует, уведомление от ВККС получил его представитель.
28 ноября ВККС решит, давать ли согласие на возбуждение уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении судьи Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке Каринэ Голиковой. Бастрыкин запросил разрешение и насчет судьи, председателя Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке Валерия Тарасова. Уголовное дело могут возбудить по признакам преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Также 28 ноября ВККС рассмотрит представление председателя СКР в отношении судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова. Он проходит по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 305 УК (вынесение заведомо неправосудного приговора).
В 2023 г. СМИ писали, что судья Круглов вынес «заказной» мягкий приговор по делу о смертельном пьяном ДТП. По публикациям в региональных медиа, судье передали неформальное указание через председателя райсуда смягчить наказание родственнику московского чиновника, и Круглов назначил два года колонии-поселения – ниже низшего предела. По статье полагалось наказание от 5 до 12 лет. Позже этот приговор отменили.
Как писали «Ведомости», с приходом Краснова на должность главы Верховного суда начались серьезные кадровые перестановки. В первую очередь команда нового председателя проверяет судейский состав на коррупционные преступления. Первым, кто попал под «зачистку», стал бывший председатель Совета судей Виктор Момотов. Он подал в отставку после заявленного к нему Генпрокуратурой искового заявления.