Спрос на российские инновационные лекарства есть в Южной Европе и Сербии

«Нас ждут пациенты, но не ждут конкуренты и политически ангажированные регуляторы», – заключил Дмитриев. При этом пандемия коронавируса показала, что искусственные барьеры рушатся, когда речь идет о жизни и смерти, напомнил он, сославшись на опыт поставок вакцины «Спутник V» (экспортировалась в 71 страну мира. – «Ведомости»). После завершения круглого стола министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что в Минпромторге разработано несколько предложений по поддержке разработок инновационных first-in-class препаратов (принципиально новое лекарство, в нем используется уникальный механизм действия, у которого нет аналогов. – «Ведомости»). Они будут иметь «хороший экспортный потенциал», подчеркнул министр. Как сообщала его заместитель Екатерина Приезжева на Российском фармацевтическом форуме 13 мая, рассматривается возможность компенсации стоимости третьей фазы клинических исследований таких препаратов в объеме до 2,5 млрд руб.