ФАС хочет снижать цены на оригинальный препарат через год после выхода дженерика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает снижать цены на референтные (оригинальные) препараты после выхода на рынок дженериков, достигших уровня воспроизведенных препаратов. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге.

ФАС регулирует предельные отпускные цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сейчас антимонопольная служба проводит мониторинг, после чего направит свое предложение в Минздрав.

По словам Нижегородцева, предлагаемый подход позволит бороться с недобросовестной конкуренцией и привлечь дополнительные средства в бюджет. Впрочем, есть и опасения, что при реализации механизма возможны манипуляции со стороны игроков отрасли, продолжил он. Например, на рынок будут выходить российские компании, регистрируя экстремально низкие цены, или недобросовестные игроки начнут шантажировать оригинаторов и брать плату за обещание не регистрировать лекарство, но не выполнять его.

Чтобы снизить эти риски, Нижегородцев предложил снижать цену на референтный препарат спустя год после выхода на рынок дженерика. То есть после того, как регулятор убедится в том, что осуществляются поставки препарата в необходимых объемах, а цена экономически обоснована.

