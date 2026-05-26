30% россиян приемлют пересадку мозга в молодое тело-клон для продления жизни

30% россиян приемлют пересадку мозга в молодое тело-клон для продления жизниБолее половины респондентов считают, что лучше разрешить клонирование тканей и органов
За запрет клонирования людей вплоть до уголовной ответственности выступили 42% россиян. Почти каждый третий (30%) сказал, что создание копий человека надо не запрещать, но сильно ограничить. Каждый седьмой (15%) считает, что клонирование людей не нужно ни запрещать и ни ограничивать. Затруднились с ответом 13% респондентов. К такому выводу пришел аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ, опросив в апреле по телефону 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Люди, которые выступили за запрет вплоть до уголовной ответственности, часто обосновывали свой выбор тем, что клонирование человека – это нарушение естественного порядка вещей и божьей воли (35%). Сторонники сильных ограничений (но без запрета) объясняли свой выбор возможными негативными последствиями для человечества (15%). Но вместе с этим они упоминали необходимость развития науки и технологического прогресса (29%). Среди тех, кто сказал, что клонирование не надо запрещать и ограничивать, тоже звучали аргументы о развитии науки и технологическом прогрессе (59%), а также об открытости к эксперименту (21%).
Почти для каждого третьего россиянина (30%) в будущем скорее полностью приемлема пересадка мозга человека в молодое тело-клон ради продления жизни. Лишь 12% опрошенных считают приемлемым клонирование людей для увеличения численности населения в стране.
Большинство россиян (80%) считают приемлемым в будущем клонирование человеческих клеток и тканей для выращивания органов для трансплантации. Только 13% опрошенных сказали, что это неприемлемо, а 7% затруднились дать ответ.
Половина респондентов (51%) воспользовались бы технологией клонирования, если бы речь шла о спасении собственной жизни или жизни близких. Скорее отказался бы от этого каждый третий (38%) опрошенный. Затруднился дать ответ каждый десятый (11%).
У опрошенных также поинтересовались, как лучше поступить в будущем с клонированием человека. Полное снятие запрета поддержали 6% опрошенных, а сохранение полного запрета, который действует сейчас, – 16%. Практически столько же людей (14%) считают, что лучше разрешить клонирование человека в исключительных случаях. Большинство россиян (56%) выразили мнение, что в будущем лучше разрешить клонирование тканей и органов, но без клонирования человека. Затруднились дать ответ 8% респондентов.
Россияне очень хотят в будущее и ради этого готовы корректировать свои этические представления о правильном и неправильном, говорит директор по социальным исследованиям АЦ ВЦИОМ Андрей Даудрих. Новые технологии, разработки будущего в целом удачно ложатся на российский социальный ландшафт, во многом это объясняется технооптимизмом наших сограждан, считает он. «Вопрос в другом: действительно ли речь идет о трансформации взглядов человека или инновации уже полным ходом переписывают саму человеческую личность?» – отметил Даудрих. По мнению эксперта, проблемы пределов постоянно обновляемой этики в ближайшие годы встанут в полный рост.
Выращивание органов и тканей – это не клонирование, говорит проректор по научной работе Пироговского университета Денис Ребриков. Под терапевтическим клонированием обычно понимают создание клонированных эмбрионов для получения плюрипотентных стволовых клеток (IPSC), из которых теоретически можно пытаться выращивать ткани. Пока прогресс в данном направлении слабый, ничего, кроме кожи, толком выращивать так и не научились, добавил он. Современная эмбриология позволяет создавать клонированные эмбрионы, продолжил Ребриков. По его словам, запрет на репродуктивное клонирование необходимо снимать, поскольку это единственный вариант размножения для людей, не имеющих собственных гамет (через ЭКО с использованием донорского материала. – «Ведомости»).
Репродуктивное клонирование человека запрещено в большинстве стран мира. В РФ с 2002 г. действует закон «О временном запрете на клонирование человека», напомнил медицинский директор «Сберздоровья» Владислав Мохамед Али. Технические предпосылки для репродуктивного клонирования человека существуют. По его словам, ключевым доказательством стал январь 2018 г., когда китайские ученые клонировали длиннохвостых макак. При этом эффективность клонирования приматов пока крайне низкая – менее 2% попыток.
В отличие от строгого научного смысла в широком смысле под терапевтическим клонированием нередко понимают весь спектр технологий клеточной терапии и тканевой инженерии, т. е. выращивание собственных или донорских клеток пациента для восстановления поврежденных тканей, рассказал Мохамед Али. Один из наиболее передовых методов – CAR-T-клеточная терапия, применяемая для борьбы с раком: иммунные клетки пациента извлекают, перепрограммируют в лаборатории и возвращают в организм уже адаптированными под борьбу с конкретной опухолью, уточнил он.