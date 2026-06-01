Главная / Общество /

Что сказал Путин о семьях и защите детей

Президент поздравил россиян с праздником и наградил орденами многодетных родителей
Татьяна Мозолевская
Сергей Гунеев / РИА Новости
Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», поздравил россиян с Международным днем защиты детей и сделал ряд заявлений о демографической политике, поддержке многодетных семей и традиционных ценностях.

«Ведомости» собрали основные тезисы заявлений президента.

Глава государства поздравил россиян с праздником и пожелал благополучия детям и их родителям. «Поздравляю вас всех с праздником! Хочу пожелать вам всем счастья, благополучия, успехов. И родителям, и детям, большим и маленьким», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что власти продолжат работу по всем направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни семей с детьми. По его словам, речь идет о развитии современного образования, здравоохранения, включая детскую медицину, создании комфортной городской среды, а также условий для развития и самореализации подрастающего поколения. Путин отметил, что каждый ребенок должен иметь возможность найти свое призвание и максимально раскрыть способности.

Путин в Кремле вручает ордена многодетным родителям

Общество

Российский лидер назвал позитивной тенденцией увеличение числа многодетных семей в стране. По словам президента, все больше молодых людей сегодня хотели бы иметь большие семьи и воспитывать двух, трех, четырех и более детей.

Путин заявил, что государство намерено и дальше формировать условия для увеличения числа многодетных семей. «Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что национальные проекты и государственные программы все в большей степени ориентируются на интересы семей с детьми.

Президент отдельно поблагодарил многодетных родителей за их вклад в воспитание детей. По его словам, именно в таких семьях дети получают самое важное – любовь, внимание и поддержку.

Путин отметил, что в ряде государств сегодня предпринимаются попытки отказаться от традиционной модели семьи. «Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить», – сказал глава государства.

По его мнению, именно сохранение семейных устоев остается одной из основ российского общества. Президент назвал защиту детства, уважение к старшим поколениям и родительскому труду важнейшими принципами, которые помогают сохранять общественное единство.

В ходе встречи президент также заявил, что российские власти готовы оказывать поддержку людям, которые разделяют традиционные ценности и хотят переехать в Россию. По словам главы государства, такая работа будет продолжена в рамках проводимой демографической и социальной политики.

