Что сказал Путин о семьях и защите детей

Что сказал Путин о семьях и защите детейПрезидент поздравил россиян с праздником и наградил орденами многодетных родителей
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», поздравил россиян с Международным днем защиты детей и сделал ряд заявлений о демографической политике, поддержке многодетных семей и традиционных ценностях.
«Ведомости» собрали основные тезисы заявлений президента.
Глава государства поздравил россиян с праздником и пожелал благополучия детям и их родителям. «Поздравляю вас всех с праздником! Хочу пожелать вам всем счастья, благополучия, успехов. И родителям, и детям, большим и маленьким», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что власти продолжат работу по всем направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни семей с детьми. По его словам, речь идет о развитии современного образования, здравоохранения, включая детскую медицину, создании комфортной городской среды, а также условий для развития и самореализации подрастающего поколения. Путин отметил, что каждый ребенок должен иметь возможность найти свое призвание и максимально раскрыть способности.
Российский лидер назвал позитивной тенденцией увеличение числа многодетных семей в стране. По словам президента, все больше молодых людей сегодня хотели бы иметь большие семьи и воспитывать двух, трех, четырех и более детей.
Путин заявил, что государство намерено и дальше формировать условия для увеличения числа многодетных семей. «Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что национальные проекты и государственные программы все в большей степени ориентируются на интересы семей с детьми.
Президент отдельно поблагодарил многодетных родителей за их вклад в воспитание детей. По его словам, именно в таких семьях дети получают самое важное – любовь, внимание и поддержку.
Путин отметил, что в ряде государств сегодня предпринимаются попытки отказаться от традиционной модели семьи. «Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить», – сказал глава государства.
По его мнению, именно сохранение семейных устоев остается одной из основ российского общества. Президент назвал защиту детства, уважение к старшим поколениям и родительскому труду важнейшими принципами, которые помогают сохранять общественное единство.
В ходе встречи президент также заявил, что российские власти готовы оказывать поддержку людям, которые разделяют традиционные ценности и хотят переехать в Россию. По словам главы государства, такая работа будет продолжена в рамках проводимой демографической и социальной политики.