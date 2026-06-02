Число получивших гранты на молодежные инициативы упало в 1,7 раза

Господдержку молодежных инициатив в форме гранта в 2025 г. получили 11 560 человек, что почти в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. До этого число получивших гранты росло: в 2022 г. их было 14 000 человек, в 2023 г. – 15 800, в 2024 г. – 19 137. Это следует из статистики Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Она опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе, обратили внимание «Ведомости».