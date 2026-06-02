Главная / Общество /

Число получивших гранты на молодежные инициативы упало в 1,7 раза

Причиной этого могут быть пересборка конкурсных механизмов и инфляция, предположили эксперты
Екатерина Дорофеева
Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Господдержку молодежных инициатив в форме гранта в 2025 г. получили 11 560 человек, что почти в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. До этого число получивших гранты росло: в 2022 г. их было 14 000 человек, в 2023 г. – 15 800, в 2024 г. – 19 137. Это следует из статистики Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Она опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе, обратили внимание «Ведомости».

Показатель отражает количество молодых людей, которым выделили гранты из местного, регионального и федерального бюджетов по разделу «Молодежная политика». Средства должны быть потрачены на реализацию молодежной инициативы.

В 2024 и 2025 гг. Росмолодежь получила из федерального бюджета 57,4 млрд и 70 млрд руб. соответственно. (По данным Счетной палаты, расходы агентства за 2024 г. были исполнены на 99,7%. Цифры за 2025 г. еще не опубликованы.) В законе о федбюджете на текущую трехлетку на работу агентства в 2026 г. заложено 77 млрд руб.

С 2025 г. был запущен новый национальный проект «Молодежь и дети», который пришел на смену прежней архитектуре программ в рамках нацпроекта «Образование», говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. По ее словам, неизбежная пересборка конкурсных механизмов, уточнение критериев отбора могут объяснить разницу в количестве получателей грантов.

Говорить об угасании интереса молодежи к грантовым конкурсам оснований нет: если посмотреть количество заявок, то оно растет, подчеркнула Позднякова. Например, в 2023 г. в первый сезон конкурса «Росмолодежь. Гранты» поступило 10 000 заявок от молодых людей, а в первом сезоне 2026 г. – уже 17 000, добавила эксперт.

1 млн руб.

составляет максимальная сумма грантовой поддержки физических лиц со стороны Росмолодежи, говорится на официальном сайте ведомства. В конкурсе «Росмолодежь. Гранты» могут принять участие россияне в возрасте от 14 до 35 лет

Цель конкурса – вовлечь молодых людей в творческую деятельность и социальную практику, повысить гражданскую активность, создать эффективную систему социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытия потенциала в интересах развития страны, говорится на сайте агентства.

Оценка проектов молодых людей производится по 10 критериям по 10-балльной шкале, следует из методических рекомендаций Росмолодежи. Среди них – актуальность и социальная значимость проекта, его реализуемость и результативность, опыт и компетенции команды проекта, а также планируемые расходы на реализацию проекта для достижения ожидаемых результатов и реалистичность бюджета проекта.

Разница между 2024 и 2025 гг. связана с тем, что сумма грантов увеличивается, смета также дорожает, тогда как бюджет Росмолодежи на эти цели не растет, говорит политолог Александр Немцев. Суммы грантов выросли в силу того, что растут цены. По его словам, дело исключительно в ценовом подходе. «Просто между этими годами произошло удорожание. Инфляция», – сказал он.

«Ведомости» направили запрос в Росмолодежь с просьбой рассказать, с чем связано уменьшение количества человек, получивших гранты, и сколько средств было направлено на них в 2022–2025 гг.

