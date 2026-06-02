В РГГУ предложили создать реестр ИИ-сервисов для образования

«Мы не можем запретить использование нейросетей школьникам. Здесь репрессии не помогут», – сказал Фадеев. Он предположил, что можно ввести ограничения в школе, но дома у обучающихся их все равно не будет. Глава СПЧ считает, что на первый план выходят устная коммуникация преподавателя и студента, учителя и ученика. Она займет у преподавателей больше времени, чем проверка стандартных заданий, а значит, потребуется больше учителей, сказал он.