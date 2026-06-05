64% россиян считают просвещение граждан важной задачей бизнеса

64% россиян считают просвещение граждан важной задачей бизнесаСамые востребованные темы – финансовая и юридическая грамотность, здоровье и спорт
Примерно две трети (64%) россиян считают, что компании должны заниматься просвещением граждан. 26% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, а оставшиеся воздержались от ответа. К таким выводам по итогам всероссийского телефонного опроса пришли эксперты Центра исследований Российского общества «Знание». Свое исследование они подготовили к Петербургскому международному экономическому форуму. Опрос проводился 13-20 мая среди 1600 респондентов по всей России.
Согласно его результатам, просветительские материалы коммерческих компаний – статьи, видеоролики и образовательные курсы – с той или иной периодичностью встречают 64% россиян. В то же время более трети опрошенных (34%) заявили, что никогда не встречали просветительские материалы от коммерческих компаний. Еще 2% затруднились ответить на вопрос.
Говоря о тематике просветительской деятельности бизнеса, россияне в первую очередь ожидают от компаний материалов по финансовой грамотности – этот вариант выбрали 55% участников опроса. Также в числе наиболее востребованных тем оказались забота о здоровье и спорт (48%), юридическая грамотность (47%) и вопросы экологии и осознанного потребления (43%). Более трети респондентов считают важными темы профессиональной ориентации и карьеры (36%). Заметный интерес вызывают и современные технологии: 31% опрошенных хотели бы получать от компаний просветительские материалы о цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.
Если гражданам в целом нравится просветительская деятельность коммерческой компании, то наиболее популярным форматом взаимодействия становится подписка на ее социальные сети – такой вариант выбрали 40% респондентов. Еще 35% готовы рассмотреть стажировку или трудоустройство в компании при наличии такой возможности, а 33% – приобрести ее товары или услуги. Почти четверть опрошенных (24%) готовы делиться материалами и публикациями компании в социальных сетях.
При этом более половины россиян (56%) считают, что коммерческие компании должны заниматься просвещением только в зоне своей непосредственной сферы деятельности и компетенции. Еще 35% полагают, что бизнес может просвещать граждан по любым темам, а 9% затруднились ответить.
От коммерческих компаний ждут не только качественных товаров и услуг, но и готовности делиться знаниями, которые помогают людям принимать более осознанные решения, отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Вместе с тем важно, чтобы компании говорили на языке собственной экспертизы и объясняли сложные темы понятно и применимо к жизни, добавил он.
Просветительская деятельность дополняет традиционные аспекты корпоративной социальной ответственности и становится инструментом трансформации не только информационной, но и бизнес-среды, говорит заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. Она привела в пример крупный бизнес, в т.ч. банки и маркетплейсы, которые поддерживают разные проекты министерства. Они предлагают экспертизу и свои ресурсы для решения задач предпринимателей, ставших участниками разных программ. По словам Илюшниковой, социальная ответственность повышается с ростом бизнеса, но встречаются и просветительские инициативы в секторе малого и среднего бизнеса. Предприниматели ведут блоги, записывают подкасты, организуют вебинары и мастер-классы на профессиональные темы, добавила замминистра.