64% россиян считают просвещение граждан важной задачей бизнеса

Просветительская деятельность дополняет традиционные аспекты корпоративной социальной ответственности и становится инструментом трансформации не только информационной, но и бизнес-среды, говорит заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. Она привела в пример крупный бизнес, в т.ч. банки и маркетплейсы, которые поддерживают разные проекты министерства. Они предлагают экспертизу и свои ресурсы для решения задач предпринимателей, ставших участниками разных программ. По словам Илюшниковой, социальная ответственность повышается с ростом бизнеса, но встречаются и просветительские инициативы в секторе малого и среднего бизнеса. Предприниматели ведут блоги, записывают подкасты, организуют вебинары и мастер-классы на профессиональные темы, добавила замминистра.