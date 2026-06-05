«Лиза Алерт»: ИИ впервые помог найти пропавшего человека в 2019 году

«Лиза Алерт»: ИИ впервые помог найти пропавшего человека в 2019 годуНейросеть находит больше людей, чем просматривающие снимки с дрона сотрудники
В 2019 г. поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» впервые обнаружил пропавшего человека с помощью нейросети. Спустя пять лет, в 2024 г., искусственный интеллект (ИИ) нашел больше разыскиваемых, чем сотрудники отряда, просматривающие вручную сделанные с беспилотника снимки. Такие данные привел председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Впервые применять ИИ в поисках людей «Лиза Алерт» начала в 2018 г., рассказывает он. По словам Сергеева, к тому моменту отряд уже научился искать пропавших людей с помощью беспилотников. Процесс был устроен так: БПЛА сверху фотографировал местность, где предположительно мог находиться пропавший. В результате получались тысячи, иногда больше 10 000 фото с одного поиска, говорит Сергеев. При этом несколько поисковых операций могло проходить одновременно в разных регионах РФ, продолжил он.
«Стало понятно, что отсматривать эти фотографии человеком невероятно долго», – говорит Сергеев. Чтобы изучить один снимок, требовалось от 2 до 10 минут, добавляет он.
Сначала сотрудники отряда предполагали, что решить эту проблему можно с помощью привлечения большего количества людей. Для этого, говорит Сергеев, «Лиза Алерт» собрала команду специалистов. Она трудится до сих пор, но уже в направлении верификации всей той работы, которую делает нейросеть.
В 2021 г. ИИ помог «Лизе Алерт» спасти человека, рассказывает Сергеев. А в 2023 г. благодаря Национальной технологической инициативе IT-специалисты разработали для отряда собственную нейросеть. «По России где-то ходят люди, которые были спасены благодаря работе этой нейросети», – добавил он.
Сейчас, по словам Сергеева, сотрудники отряда трудятся над тем, чтобы модель ИИ была «максимально легкой» и ее можно было внедрить не в супермощные компьютеры, а в БПЛА. Сергеев отметил, что для поиска и спасения людей необходимы системы, способные летать в современных условиях при отсутствии сигналов GPS.
170 человек
Руководитель Всероссийской ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв рассказал, что в организации нейросеть используют аналогичным способом. Кроме этого, ИИ в ассоциации работает в направлении розыска пропавших в городе, продолжил он. В поиске помогают системы анализа видеонаблюдения «Сфера» и «ПАРСИВ», которые на основе ИИ распознают лица, говорит Второв. С системами также работают МВД и Следственный комитет РФ, добавил он.
С 2026 г. ассоциация использует ИИ для анализа открытых источников данных в интернете по пропавшему человеку, говорит Второв. Например, ИИ помогает анализировать и устанавливать неявные связи пропавшего. При этом человек – координатор поиска – по-прежнему играет ключевую роль в поисковой операции, но благодаря нейросети ассоциация нашла уже несколько детей, заключил Второв.
Впрочем, при организации поиска по-прежнему важно взаимодействовать с живыми людьми, которые могут оказаться свидетелями и сообщить о том, что видели где-то пропавшего, сказал представитель пресс-службы сервиса «Где мои дети».
«Ведомости» направили запрос в МВД РФ, чтобы узнать, как в ведомстве применяют ИИ для поиска пропавших людей.