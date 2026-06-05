«Лиза Алерт»: ИИ впервые помог найти пропавшего человека в 2019 году

Впервые применять ИИ в поисках людей «Лиза Алерт» начала в 2018 г., рассказывает он. По словам Сергеева, к тому моменту отряд уже научился искать пропавших людей с помощью беспилотников. Процесс был устроен так: БПЛА сверху фотографировал местность, где предположительно мог находиться пропавший. В результате получались тысячи, иногда больше 10 000 фото с одного поиска, говорит Сергеев. При этом несколько поисковых операций могло проходить одновременно в разных регионах РФ, продолжил он.