В I квартале в соцсетях было опубликовано 938 заявок на поиск пропавших детей

В I квартале в соцсетях было опубликовано 938 заявок на поиск пропавших детейИз них 20 детей погибли, еще 38 так и не нашли, следует из анализа ориентировок сервиса «Где мои дети»
В I квартале 2026 г. в группах поисковых отрядов в социальных сетях было опубликовано 938 ориентировок на поиск пропавших детей по всей России. Из них 880 (93,8%) были найдены живыми, погибли 20 детей (2,1%), так и не найдены 38 детей (4,1%). Об этом свидетельствуют подсчеты сервиса родительского контроля «Где мои дети», подготовленные для «Ведомостей» к Международному дню пропавших детей 25 мая.
Самое высокое число пропаж детей эксперты сервиса зафиксировали в Красноярском крае (60 случаев). На втором месте – Свердловская область (52 случая), на третьем – Ленинградская область и Приморский край (по 49 случаев в каждом регионе). Представитель сервиса отметил, что такое распределение может быть связано не только с повышенным риском пропажи ребенка в конкретном регионе, но и с более активной работой поисковых отрядов там.
В марте количество заявок на поиск детей в стране начинает расти, следует из подсчетов ориентировок в соцсетях. Как рассказал представитель пресс-службы ассоциации «Поиск пропавших детей», возраст потерянных варьируется от 6 до 17 лет.
Руководитель этой же организации Дмитрий Второв выделяет три основные причины исчезновения детей: самовольные уходы из дома, преступления и ситуации случайного характера (например, ребенок потерялся в торговом центре).
«Ведомости» направили запрос в МВД (ведет учет заявлений и занимается розыском) для уточнения официальной статистики.
По мнению члена Совета при президенте РФ по правам человека Евы Меркачевой, жертвами преступлений чаще становятся дети, которые не рассказывают родителям о том, что с ними происходит. Как правило, они одиноки и ищут авторитетного взрослого вовне. Меркачева добавила, что сейчас в стране возрастает влияние онлайн-мошенников. Общаясь с детьми в интернете, они предлагают им сходить, например, в лес.
Восстановление близких связей между ребенком и родителем, по мнению Меркачевой, способно сократить и число побегов из дома. Она также считает допустимым использование средств наблюдения за детьми: например, часов, которые подключены к родительскому телефону, или других гаджетов.