Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,609+0,75%BRZL1 486+0,27%USBN0,155+16,99%IMOEX2 591,57-1,3%RTSI1 141,11-1,76%RGBI119,12-0,18%RGBITR782,91-0,08%
Главная / Общество /

В I квартале в соцсетях было опубликовано 938 заявок на поиск пропавших детей

Из них 20 детей погибли, еще 38 так и не нашли, следует из анализа ориентировок сервиса «Где мои дети»
Татьяна Акиншина
Анна Киселева
Сергей Булкин / ТАСС
Сергей Булкин / ТАСС

В I квартале 2026 г. в группах поисковых отрядов в социальных сетях было опубликовано 938 ориентировок на поиск пропавших детей по всей России. Из них 880 (93,8%) были найдены живыми, погибли 20 детей (2,1%), так и не найдены 38 детей (4,1%). Об этом свидетельствуют подсчеты сервиса родительского контроля «Где мои дети», подготовленные для «Ведомостей» к Международному дню пропавших детей 25 мая.

Самое высокое число пропаж детей эксперты сервиса зафиксировали в Красноярском крае (60 случаев). На втором месте – Свердловская область (52 случая), на третьем – Ленинградская область и Приморский край (по 49 случаев в каждом регионе). Представитель сервиса отметил, что такое распределение может быть связано не только с повышенным риском пропажи ребенка в конкретном регионе, но и с более активной работой поисковых отрядов там.

В марте количество заявок на поиск детей в стране начинает расти, следует из подсчетов ориентировок в соцсетях. Как рассказал представитель пресс-службы ассоциации «Поиск пропавших детей», возраст потерянных варьируется от 6 до 17 лет.

1842

заявок на поиск несовершеннолетних поступило в 2025 г. в ассоциацию «Поиск пропавших детей». Организация получает данные через взаимодействие с органами МВД, Следственным комитетом и по собственным горячим линиям поисковых отрядов.


Руководитель этой же организации Дмитрий Второв выделяет три основные причины исчезновения детей: самовольные уходы из дома, преступления и ситуации случайного характера (например, ребенок потерялся в торговом центре).

«Ведомости» направили запрос в МВД (ведет учет заявлений и занимается розыском) для уточнения официальной статистики.

По мнению члена Совета при президенте РФ по правам человека Евы Меркачевой, жертвами преступлений чаще становятся дети, которые не рассказывают родителям о том, что с ними происходит. Как правило, они одиноки и ищут авторитетного взрослого вовне. Меркачева добавила, что сейчас в стране возрастает влияние онлайн-мошенников. Общаясь с детьми в интернете, они предлагают им сходить, например, в лес.

Восстановление близких связей между ребенком и родителем, по мнению Меркачевой, способно сократить и число побегов из дома. Она также считает допустимым использование средств наблюдения за детьми: например, часов, которые подключены к родительскому телефону, или других гаджетов.

Читайте также:В России могут появиться кибердружины для защиты детей от деструктива
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь