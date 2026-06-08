Почему российский бизнес уходит из западных арбитражей и что придет им на смену

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) участники сессии «Арбитраж как точка притяжения капитала» обсудили, как меняется мировой рынок разрешения коммерческих конфликтов на фоне санкций и конфликтов. Главной темой дискуссии стало перераспределение доверия между традиционными западными арбитражными институтами и новыми площадками в Азии, на Ближнем Востоке и в России.