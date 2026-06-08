Почему российский бизнес уходит из западных арбитражей и что придет им на смену

Почему российский бизнес уходит из западных арбитражей и что придет им на сменуЮристы на ПМЭФе обсудили создание арбитража БРИКС и конкуренцию правовых систем
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) участники сессии «Арбитраж как точка притяжения капитала» обсудили, как меняется мировой рынок разрешения коммерческих конфликтов на фоне санкций и конфликтов. Главной темой дискуссии стало перераспределение доверия между традиционными западными арбитражными институтами и новыми площадками в Азии, на Ближнем Востоке и в России.
Открывая обсуждение, главный редактор Право.ру Борис Болтянский представил результаты исследования международного арбитражного рынка. Масштаб этого рынка остается огромным, несмотря на происходящую трансформацию: «Пять доминирующих арбитражных центров совместно разрешают в год споров на $250 млрд. То есть это цифра, которая при всей некорректности сравнения сравнима с ВВП Финляндии, Чили, Перу».