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Главная / Общество /

Почему российский бизнес уходит из западных арбитражей и что придет им на смену

Юристы на ПМЭФе обсудили создание арбитража БРИКС и конкуренцию правовых систем
Дарья Мурыгина
Министр юстиции Константин Чуйченко видит перспективу в создании арбитражного института БРИКС
Министр юстиции Константин Чуйченко видит перспективу в создании арбитражного института БРИКС / Алексей Орлов / Ведомости

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) участники сессии «Арбитраж как точка притяжения капитала» обсудили, как меняется мировой рынок разрешения коммерческих конфликтов на фоне санкций и конфликтов. Главной темой дискуссии стало перераспределение доверия между традиционными западными арбитражными институтами и новыми площадками в Азии, на Ближнем Востоке и в России.

Открывая обсуждение, главный редактор Право.ру Борис Болтянский представил результаты исследования международного арбитражного рынка. Масштаб этого рынка остается огромным, несмотря на происходящую трансформацию: «Пять доминирующих арбитражных центров совместно разрешают в год споров на $250 млрд. То есть это цифра, которая при всей некорректности сравнения сравнима с ВВП Финляндии, Чили, Перу».

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