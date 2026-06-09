Подростки больше всего опасаются не найти хорошую работу и остаться без денег

По мнению Касамары, в будущем школы могут перейти к накопительной системе оценивания, когда итоговая оценка будет складываться из результатов выполненных в течение учебного периода заданий. Кроме того, ученикам могут предоставить больше свободы в организации учебного времени – например, часть расписания они смогут планировать самостоятельно. Это снижает страх перед разовыми контрольными и дает ощущение самостоятельности, говорит она. В долгосрочной перспективе стоит перестраивать аттестацию в сторону проверки умения применять знания (в том числе с помощью ИИ), а не просто воспроизводить факты, а также закреплять право на ошибку – через пересдачу без штрафов и отсутствие публичного сравнения успеваемости. Эти меры постепенно делают систему более прозрачной, гибкой и ориентированной на процесс, что снижает хроническую тревогу подростков, считает Касамара.