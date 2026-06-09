Подростки больше всего опасаются не найти хорошую работу и остаться без денег

Подростки больше всего опасаются не найти хорошую работу и остаться без денегСреди других страхов взрослой жизни – нереализованные мечты и военные конфликты
Почти половина (44%) подростков в возрасте 14–15 лет тревожатся о будущем, 41% испытывает усталость и перегрузку от учебы, а 37% – страх не оправдать ожидания. К такому выводу пришла Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал». В феврале – апреле 2026 г. она провела онлайн-опрос среди 600 школьников в этой возрастной категории (результаты есть у «Ведомостей»). Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.
Больше всего во взрослой жизни подростки опасаются не найти хорошую работу и остаться без денег (62% опрошенных). На втором месте по распространенности – страх нереализованных мечтаний (41%). Еще школьники опасаются одиночества (27%), военных конфликтов и нестабильности (25%), а также проблем со здоровьем – своим или близких им людей (22%).
Большинство подростков справляются со стрессом через отвлечение: 56% респондентов слушают музыку или смотрят видео, 27% уходят в игры и соцсети. Осознанные стратегии (анализ причин тревоги и усталости, ведение дневника, чтение психологической литературы) используют только 9% респондентов, а обращается к психологу лишь 1% опрошенных.
75% подростков заявляют, что принимают решения сами, а 66% указывают на влияние родителей. Это не борьба за автономию, а модель «совещательной самостоятельности»: принятие решений с опорой на мнение семьи, поясняется в результатах опроса.
Подростки 14–15 лет связывают взрослость прежде всего с ответственностью (84%) и способностью самостоятельно принимать решения (69%). Реже они ассоциируют ее с финансовой самостоятельностью (45%) и независимостью от родителей (30%).
Главный источник тревоги подростков – не оценки, а разрыв между учебой и будущим, отсутствие ясного ответа на вопрос «зачем это нужно?», говорит директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Валерия Касамара. Школа может снизить напряжение через прикладное обучение и интеграцию ИИ: когда ученик видит практическую ценность задач, перегрузка перестает быть бессмысленной, считает она. Семья же способна помочь, сместив фокус с жестких требований («куда поступишь») на обсуждение разных сценариев и права на ошибку, добавила эксперт.
По мнению Касамары, в будущем школы могут перейти к накопительной системе оценивания, когда итоговая оценка будет складываться из результатов выполненных в течение учебного периода заданий. Кроме того, ученикам могут предоставить больше свободы в организации учебного времени – например, часть расписания они смогут планировать самостоятельно. Это снижает страх перед разовыми контрольными и дает ощущение самостоятельности, говорит она. В долгосрочной перспективе стоит перестраивать аттестацию в сторону проверки умения применять знания (в том числе с помощью ИИ), а не просто воспроизводить факты, а также закреплять право на ошибку – через пересдачу без штрафов и отсутствие публичного сравнения успеваемости. Эти меры постепенно делают систему более прозрачной, гибкой и ориентированной на процесс, что снижает хроническую тревогу подростков, считает Касамара.
Сочетание высокой тревожности и пассивных стратегий борьбы со стрессом (просмотр видео или прослушивание музыки) указывает на системный риск: подросткам не хватает инструментов для реальной психологической разгрузки, отмечает социолог, член ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89» Андрей Широких. По его словам, цифровая среда, ставшая для поколения «альфа» основным убежищем, лишь консервирует стресс, подменяя проработку проблем временным отвлечением.
Низкий запрос на профессиональную психологическую помощь при высоком доверии к родителям говорит о том, что семья остается местом безопасности, но не всегда способна помочь в вопросах ментального здоровья, говорит Широких. Одиночество, которое чаще фиксируют мальчики, подчеркивает сохраняющиеся гендерные стереотипы в культуре выражения эмоций. Без внедрения программ эмоциональной грамотности мы рискуем получить профессионально ориентированное, но психологически травмированное поколение, считает социолог.
Часто бывает так, что, получив помощь психолога, подросток вне консультаций не может опереться на среду, которая поддержит его в поиске и изменениях, говорит комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко. По ее словам, если среда не меняется, она мешает ему расти, усиливает тревогу, чувство вины и растерянность. Лучше всего страху перед будущим противодействует снижение неопределенности, считает психолог платформы Alter Елена Кандыбина. По ее словам, большее спокойствие часто обретают подростки, которые знают, чем они хотят заниматься, когда вырастут, говорит Кандыбина. Твердую почву под ногами помогают обрести карьерное консультирование и знакомство с профессиями, добавила она.