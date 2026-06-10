Экс-владелица банка БКФ Ольга Миримская вышла на свободу

Экс-владелица банка БКФ Ольга Миримская вышла на свободуСуд в Калужской области удовлетворил ее ходатайство об УДО
Бывший председатель совета директоров банка БКФ и основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская вышла на свободу после 4,5 года заключения, об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с решением суда в Калужской области. Суд принял решение об условно-досрочном освобождении (УДО) Миримской еще в конце апреля, но известно об этом стало только сейчас. Решение суда уже вступило в законную силу, уточнили собеседники.
Ходатайство на УДО было подано ее адвокатами в марте. «Оно было удовлетворено с первого раза», – отметил источник.
В пресс-службе управления ФСИН по Калужской области отказались от комментариев. Адвокат Миримской Александр Чернов не ответил на звонок «Ведомостей».
Освобождению Миримской предшествовало кардинальное смягчение приговора: в конце декабря 2025 г. второй кассационный суд общей юрисдикции сократил ей срок лишения свободы с 19 лет до 8 лет и 9 месяцев в колонии общего режима. В прокуратуре пришли к выводу, что нижестоящие суды не учли материнские чувства фигурантки, которая с помощью взяток возвращала похищенную дочь. Штраф в размере 400 млн руб. тогда остался в силе. А адвокаты осужденной просили суд вынести оправдательный приговор.
Миримскую задержали в декабре 2021 г. по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Тогда же Басманный суд санкционировал ее арест. В декабре 2024 г. Измайловский райсуд Москвы признал Миримскую виновной в даче взятки и покушении на дачу взяток (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК). По версии следствия, она передала следователю Юрию Носову два автомобиля – Honda CR-V за 1,25 млн руб. и Mitsubishi Outlander за 2 млн руб., оформленных на его родственников.
Судебный процесс длился почти полтора года. Дело слушалось в закрытом режиме.
Чем известна Миримская
Носов, занимавшийся делом о похищении дочери Миримской, был осужден на 11 лет строгого режима со штрафом 55,7 млн руб. и лишен звания подполковника юстиции.
Кроме того, в деле фигурировали два эпизода покушений на дачу взяток судьям для получения выгодных решений в спорах о разделе имущества с экс-мужем – бизнесменом Алексеем Голубовичем. Речь шла о суммах $550 000, $500 000 и $700 000. В рамках одного из эпизодов на три года колонии был осужден ресторатор Иван Кибальчич, обещавший «решить вопрос» с судьями.
Миримская с Носовым вину не признали. Она говорила, что с Голубовичем у нее пересекались имущественные интересы, а бывший сожитель – совладелец платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов был якобы недоволен возвратом дочери. Девочку Миримской вернули в ноябре 2016 г., дело было прекращено в 2020 г. за отсутствием состава преступления. Предприниматели это не комментировали.