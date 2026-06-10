Экс-владелица банка БКФ Ольга Миримская вышла на свободу

Чем известна Миримская

Ольга Миримская родилась в 1964 г. в Жуковском в семье инженеров: мать участвовала в создании «Бурана», отец – кандидат наук из КБ Сухого. После окончания языковой школы и МИНХ им. Плеханова (1986) она получила MBA в США и в 1993 г. пришла в банк «Менатеп». Там же работал ее будущий муж Алексей Голубович. На этапе приватизации банк скупил пищевые активы, на основе которых был создан «Русский продукт» – портфель из 10 брендов, включая «Геркулес» и «Суперсуп». В 2000 г. Миримская с командой выкупила контрольный пакет и возглавляла совет директоров до 2008 г. В 2015 г. Forbes оценил ее состояние в $100 млн (22-е место среди богатейших женщин России).