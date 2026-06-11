Во ВЦИОМе увидели будущее гуманитариев в организации технарей

Во ВЦИОМе увидели будущее гуманитариев в организации технарейИх сила на рынке труда состоит в умении правильно понимать контекст
Для амбициозных гуманитариев на горизонте ближайших пяти лет есть возможность стать организаторами технарей. К такому выводу пришел Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ в докладе о будущем гуманитариев на рынке труда. Они должны уметь направлять работу команд и выполнять «тонкую подстройку» продуктов и сервисов к реалиям общества.
Специалисты из STEM-отраслей (естественные науки, технологии, инженерия и математика. – «Ведомости») недостаточно хорошо ориентируются в социуме и в тонких социокультурных нюансах, поясняется в докладе. При проектировании своих продуктов, сервисов и интерфейсов они недостаточно учитывают человеческую природу и социокультурные аспекты, а иногда и вовсе их игнорируют.
В профессиональной среде сейчас востребованы T-shaped и π-shaped специалисты, пришли к выводу аналитики АЦ ВЦИОМ. У T-shaped профессионала вертикальная черта в букве Т – глубокое мастерство в одной ключевой области, а горизонтальная – широкая база знания в смежных областях. Для π-shaped специалиста характерны глубокая экспертиза в нескольких областях (минимум двух) и развитая общая эрудиция.
Подготовке гуманитариев поможет наличие в вузах обязательных мейджора и майнора – основной и дополнительной специализации. Им также будет полезно обучение в магистратуре по другой, но смежной специальности, на межфакультетских курсах и межвузовских сетевых программах.
Возможности гуманитариев в современном мире, правила в котором пытаются писать технари, состоят не в игре в догонялки с ИИ, а в умении сыграть на асимметричных преимуществах, которых нет у технарей из-за устройства их мышления, отметили в АЦ ВЦИОМ. У технарей оно аналитическое, работающее согласно алгоритмам, а гуманитариев – синтетическое и восприимчиво к контекстам. Они могут собрать целостную картину из разрозненных фрагментов.
По данным доклада, «суперсила» гуманитариев в эпоху технологий состоит в умении правильно прочитать контексты и нюансы, синтезировать разные области знаний, отсечь «белый шум» и фейки, а также «переводить смыслы» между культурами и цивилизациями.
ИИ активно выбивает с рынка джуниоров, что касается как технарей, так и гуманитариев, а впоследствии это может коснуться и мидлов, следует из доклада. В АЦ ВЦИОМ указали, что карьерной целью должен стать максимально оперативный по времени выход на роль сеньоров. Причем сеньорство у гуманитариев – это дифференцирующее среди коллег по своему уровню и классу «смыслопроизводство» и умение создавать сторителлинг, способный и «зацепить» руководителей, и закрыть их практические задачи.
Как составляли доклад
С помощью ИИ в гуманитарной сфере можно сократить время на анализ и обработку рутинных функций, сосредоточиться на вопросах, требующих уникальных компетенций, говорит доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, на первом этапе, который уже наступил, ИИ используется для написания текстов, составления карточек товаров, в переводе текстов с иностранных языков. На следующем этапе большую актуальность начнут приобретать гибридные форматы использования ИИ для анализа большого массива данных.
«Сжатие» одних компетенций и потребность в новых приведет к сокращению необходимой численности представителей отдельных гуманитарных профессий, функции которых поддаются большей формализации, считает Мирзабалаева. По ее словам, сложнее заменить гуманитариев, связанных с непосредственным общением в области педагогики, психологии, театра, проведения полевых исследования в области социологии. Нужно ориентироваться на переподготовку гуманитарных специалистов на специалистов с техническими навыками, говорит она.
С развитием технологий у бизнеса растет потребность в специалистах технического профиля и тех, кто способен организовать их работу, соглашается ведущий научный сотрудник Центра социального анализа и прогнозирования Института психолого-экономических исследований РАНХиГС Виктор Ляшок. Речь идет о людях, сочетающих в разной степени технические и гуманитарные компетенции, уточнил он.
Гуманитарий без технической грамотности в паре с технарем быстро оказывается человеком, которому объясняют, а не которого слушают, говорит руководитель лаборатории иммерсивных технологий в образовании Школы управления «Сколково» Артем Егоров. Работа с ИИ и большими данными, технологическая грамотность, системное мышление – «основные навыки» уже сейчас, пояснил он. Рядом с ними находятся лидерство, гибкость, умение работать с людьми.
ИИ делает технические инструменты доступными людям без профильного образования и обнажает слабость чисто технического специалиста, у которого нет эмпатии, умения договариваться, понимания, зачем продукт нужен живым людям, говорит Егоров. По его словам, хорошие гуманитарии без технической грамотности и хорошие технари без навыков работы с людьми одинаково выпадают из того, что рынок начинает требовать.