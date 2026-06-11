Во ВЦИОМе увидели будущее гуманитариев в организации технарей

ИИ активно выбивает с рынка джуниоров, что касается как технарей, так и гуманитариев, а впоследствии это может коснуться и мидлов, следует из доклада. В АЦ ВЦИОМ указали, что карьерной целью должен стать максимально оперативный по времени выход на роль сеньоров. Причем сеньорство у гуманитариев – это дифференцирующее среди коллег по своему уровню и классу «смыслопроизводство» и умение создавать сторителлинг, способный и «зацепить» руководителей, и закрыть их практические задачи.