Руководители кипрской компании задержаны за хищение акций на 7 млрд рублей

Руководители кипрской компании задержаны за хищение акций на 7 млрд рублейФигурантам уже избрали меру пресечения, сообщили в ФСБ
Пятерых руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited задержали по подозрению в мошенничестве с акциями на сумму более 7 млрд руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Трое фигурантов дела находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом.
По версии следствия, фигуранты незаконно получили права на акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, которые до введения ограничений обращались на зарубежных фондовых рынках. В сговоре с руководством ООО «Инвестиционная палата» они по поддельным документам обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ООО «Инвестиционная палата». По телефону, указанному на сайте компании, от комментариев отказались.
Как пояснил «Ведомостям» адвокат и эксперт в области уголовного права Вадим Багатурия, до 2022 г. многие российские компании торговались на западных биржах через американские депозитарные расписки (АДР). После введения санкций они оказались «заморожены».
Российские власти создали легальный механизм обмена: владельцы замороженных АДР могли получить взамен обычные российские акции — эту процедуру проводила в том числе «Инвестиционная палата».
По версии следствия, фигуранты дела подделали документы о праве собственности на АДР и с помощью сообщников внутри компании провели фиктивные расписки через механизм обмена, получив на выходе настоящие российские акции.
«Фактически ценные бумаги были "созданы" из воздуха – классическое мошенничество с поддельными документами на сумму свыше 7 млрд руб.», – отметил адвокат.
Источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что один из руководителей компании был арестован еще в конце мая этого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Максимальное наказание по этому виду преступления составляет до 10 лет лишения свободы.
ООО «Инвестиционная палата» было зарегистрировано в 1993 г. на территории Воронежской области. Основные направления деятельности компании – брокерское обслуживание частных клиентов на Московской бирже и доверительное управление ценными бумагами. На 1 января 2024 г. сумма активов клиентов на депозитарном обслуживании превышала 120 млрд руб. Компания входит в число крупнейших российских брокеров и располагает 26 филиалами по всей стране.
Согласно данным базы «СПАРК», руководителем и бенефициаром компании является Алексей Седушкин. Совладельцем выступает московская компания ООО «Глобалинвест».