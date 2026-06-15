Руководители кипрской компании задержаны за хищение акций на 7 млрд рублей

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что один из руководителей компании был арестован еще в конце мая этого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Максимальное наказание по этому виду преступления составляет до 10 лет лишения свободы.