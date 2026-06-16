КС рассмотрит законность увольнения отца-одиночки с ребенком-инвалидом

Такой подход, считает он, фактически ограничивает права и свободы работников не законом, а действиями правоприменителей. Это противоречит позиции КС, выраженной в его постановлении от 25 января 2001 г. № 1-П. Согласно ей государство обязано возмещать вред, причиненный незаконными действиями или бездействием судов. Вознарович просит признать некоторые положения ТК (а именно ч. 5 ст. 81, п. 1 ч. 1 ст. 81, ст. 74 и ч. 4 ст. 261) противоречащими Конституции в некоторых случаях. Например, как утверждает заявитель, увольнение работника с соцгарантиями должно быть возможно только в случае действительного юридического прекращения существования работодателя. Условная ликвидация организации не должна использоваться как повод для расторжения трудовых отношений с таким сотрудником, настаивает Вознарович. Кроме этого изменение условий трудового договора не должно приводить к утрате соцгарантий сотрудника. Также работодатель не должен использовать свои права так, чтобы нарушать права и свободы работников, отмечается в жалобе.