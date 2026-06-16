КС рассмотрит законность увольнения отца-одиночки с ребенком-инвалидом

КС рассмотрит законность увольнения отца-одиночки с ребенком-инвалидомС жалобой обратился единственный кормилец семьи, уволенный после отказа менять регион работы
В Конституционный суд (КС) обратился уволенный отец-одиночка Артур Вознарович, воспитывающий ребенка-инвалида. Он попросил проверить конституционность взаимосвязи некоторых положений Трудового кодекса РФ (ТК), которые регулируют особенности расторжения трудового договора с работником, обладающим специальными социальными гарантиями. «Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы.
Вознарович с 23 января 2023 г. занимал должность заместителя гендиректора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в головном офисе нефтесервисной группы компаний «Фрак-джет Волга». Офис базируется в Энгельсе Саратовской области. Спустя некоторое время работодатель уведомил Вознаровича, что с июня 2024 г. место его работы переносится в Красноярск. Там он должен решать прежние задачи, но теперь по Восточной Сибири. При этом по новым условиям работы ранее предоставляемая компенсация за наем жилого помещения будет отменена. Вознарович на такие условия не согласился. Тогда работодатель расторг с ним трудовой договор, ссылаясь на п. 1 ст. 81 ТК, по которому он может уволить сотрудника со специальными соцгарантиями, если компания ликвидируется. При этом фактически «Фрак джет-Волга» продолжила работу, утверждается в жалобе.
Омутинский районный суд Тюменской области отказал Вознаровичу в удовлетворении иска. Вышестоящие инстанции, включая Верховный суд, оставили это решение в силе.
Вознарович утверждает, что в правоприменительной практике возникла ситуация, когда трудовой договор с работником, имеющим специальные соцгарантии, может быть расторгнут из-за ликвидации организации или ее подразделения, если работник отказывается от изменений в условиях договора. При этом работодатель использует ликвидацию организации лишь как причину для увольнения: фактически юрлицо не закрывается. Такое толкование закона приводит к тому, что соцгарантии, предусмотренные ч. 4 ст. 261 ТК, не соблюдаются, говорится в жалобе. Это нарушает принципы равенства и справедливости, а также ограничивает конституционные права работника не на основании закона, а из-за расширительного толкования норм, настаивает Вознарович.
Такой подход, считает он, фактически ограничивает права и свободы работников не законом, а действиями правоприменителей. Это противоречит позиции КС, выраженной в его постановлении от 25 января 2001 г. № 1-П. Согласно ей государство обязано возмещать вред, причиненный незаконными действиями или бездействием судов. Вознарович просит признать некоторые положения ТК (а именно ч. 5 ст. 81, п. 1 ч. 1 ст. 81, ст. 74 и ч. 4 ст. 261) противоречащими Конституции в некоторых случаях. Например, как утверждает заявитель, увольнение работника с соцгарантиями должно быть возможно только в случае действительного юридического прекращения существования работодателя. Условная ликвидация организации не должна использоваться как повод для расторжения трудовых отношений с таким сотрудником, настаивает Вознарович. Кроме этого изменение условий трудового договора не должно приводить к утрате соцгарантий сотрудника. Также работодатель не должен использовать свои права так, чтобы нарушать права и свободы работников, отмечается в жалобе.
Шансы заявителя на пересмотр дела в КС невелики, считает партнер трудовой практики адвокатского бюро КИАП Юлия Паушкина. Она напомнила, что два года назад КС рассматривал вопрос о конституционно-правовом смысле ст. 74 ТК в контексте отказа сотрудника от продолжения работы на новом рабочем месте. Речь идет о постановлении КС от 27 апреля 2024 г. № 22-П, напомнила Паушкина. В нем КС отметил: если работник отказывается переехать в другую местность и у работодателя нет возможности предложить ему другие задачи на прежней местности, увольнение должно происходить по правилам, как при ликвидации организации, пересказывает она. Таким образом, КС не оценивает фактические обстоятельства, подытожила Паушкина.
Эта жалоба ставит вопрос о пределах одной из самых сильных социальных гарантий в трудовом праве, считает адвокат Оксана Грикевич. Ключевым моментом в жалобе является то, что заявитель оспаривает смыслы, которые ряду статей ТК придала правоприменительная практика, а не выводы судов и сам текст закона, продолжила она. Грикевич отметила, что вышеупомянутое постановление № 22-П не разбирало ситуацию работников, на которых распространяются соцгарантии. Именно здесь и образовался правовой пробел, который заявитель просит закрыть, добавила она. По мнению эксперта, КС может выявить конституционно-правовой смысл (т. е. истинное содержание) статей. Это станет для жалобы Вознаровича благоприятным сценарием, подытожила она.