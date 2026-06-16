Денежные потери от гриппа и ОРВИ за год увеличились на 45%Это связано с ростом выявляемости инфекций, инфляцией и особенностями эпидемиологической обстановки
Экономический ущерб от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) за год увеличился на 45% до 1,2 трлн руб. и составил большую часть (89%) совокупных потерь от инфекционной заболеваемости в России, подсчитали «Ведомости» на основе доклада Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2025 г. Рост затрат в документе объясняется, в частности, тем, что на 2025 г. пришлись пики заболеваемости сразу двух эпидемических сезонов – 2024–2025 и 2025–2026 гг.
ОРВИ, как и в предыдущие годы, заняли первое место по экономической значимости среди всех острых инфекционных заболеваний. В 2025 г. в России было зарегистрировано почти 32 млн случаев ОРВИ – соответственно, с острыми инфекциями верхних дыхательных путей к врачам обратилось почти 22% от всего населения страны, следует из доклада. Хотя это значение превышает показатель 2024 г. только на 1,5%, экономический ущерб от распространения ОРВИ за 2025 г. увеличился практически на 43% до 1,17 трлн руб.
Рост экономического ущерба от ОРВИ может объясняться включением новых параметров в методику его расчета Роспотребнадзором, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Сказаться на затратах могли также рост объемов оказания медпомощи и внедрение в клинику новых, более дорогих лекарств и технологий. Отдельно эксперт указала на влияние инфляционных процессов: по словам Попович, цены на медуслуги за год выросли и в государственном, и в частном сегменте – и это общемировая тенденция. Расходы на здравоохранение всегда растут примерно в 2 раза быстрее ВВП, добавила эксперт.
Как считают потери от заболеваемости
Показатели заболеваемости гриппом в 2025 г. увеличились более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом – примерно до 376 случаев на 100 000 населения. Это в 6 раз выше среднемноголетнего уровня (средний показатель заболеваемости за 2013–2019 и 2022–2024 гг.) распространенности инфекции – порядка 62 установленных диагнозов на 100 000 россиян, говорится в документе. Затраты на лечение гриппа за год выросли примерно в 3,5 раза до 27,6 млрд руб. – в результате он стал четвертой по экономической значимости инфекцией в 2025 г. и впервые после пика пандемии в 2020 г. принес больший ущерб, чем COVID-19.
Помимо особенностей эпидемиологической обстановки в 2025 г. на показатели заболеваемости гриппом мог повлиять рост обращаемости населения с симптомами ОРВИ за медпомощью и увеличение объемов тестирования на инфекцию, говорится в докладе Роспотребнадзора. Вместе с тем в прошлом году снизился охват населения вакцинацией от гриппа. В 2025 г. прививку получило порядка 81 млн россиян, или около 55% граждан. Это на 1,2 п. п. меньше, чем годом ранее, подсчитали «Ведомости».
~ 36 млн
Чаще всего эпидемический сезон начинается в конце осени – начале зимы, а его пик приходится на январь-февраль, рассказала инфекционист медицинской компании «Сберздоровье» Екатерина Болдырева. При этом во время сезона различные подтипы вирусов могут сменять друг друга и изменяться генетически, поэтому наличие нескольких вспышек гриппа в течение одного сезона – нормальное явление, сказала врач. Она уточнила, что рост заболеваемости в 2025–2026 гг. мог быть связан с появлением нового преобладающего подтипа вируса гриппа А – подгруппы K. Также эта тенденция может быть отголоском пандемии COVID-19, во время и после которой изменилась привычная сезонность распространения других респираторных вирусов.
Самым эффективным способом защиты от гриппа Болдырева назвала вакцинацию: прививка защищает от самого заболевания, уменьшает риск тяжелого течения болезни, госпитализации и летального исхода. Каждый год состав вакцины обновляется: в нее включают антигены штаммов, которые с наибольшей вероятностью будут циркулировать в предстоящем сезоне. От точности этого прогноза во многом зависит и эффективность прививки, заключила инфекционист.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой объяснить рост ущерба от ОРВИ в 2025 г. и поделиться прогнозом по эпидобстановке в 2026 г.