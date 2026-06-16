Денежные потери от гриппа и ОРВИ за год увеличились на 45%

Показатели заболеваемости гриппом в 2025 г. увеличились более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом – примерно до 376 случаев на 100 000 населения. Это в 6 раз выше среднемноголетнего уровня (средний показатель заболеваемости за 2013–2019 и 2022–2024 гг.) распространенности инфекции – порядка 62 установленных диагнозов на 100 000 россиян, говорится в документе. Затраты на лечение гриппа за год выросли примерно в 3,5 раза до 27,6 млрд руб. – в результате он стал четвертой по экономической значимости инфекцией в 2025 г. и впервые после пика пандемии в 2020 г. принес больший ущерб, чем COVID-19.