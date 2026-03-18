Болезни персонала обходятся компаниям в триллионы рублей

Болезни персонала обходятся компаниям в триллионы рублейУщерб от хронических и инфекционных заболеваний трудоспособных россиян эксперты оценили в 3,5–4% ВВП
Потери российских компаний от выхода на работу сотрудников в состоянии сниженной работоспособности из-за заболеваний и факторов риска их развития достигают 133,2 млн руб. в расчете на 1000 работников в год. Такую оценку на форуме «Здоровое общество» привела главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Оксана Драпкина.
При этом в 2024 г. в России насчитывалось 74,2 млн работающих граждан в возрасте от 15 лет, следует из данных Росстата. Таким образом, ущерб компаний от снижения производительности сотрудников может оцениваться примерно в 9,9 трлн руб., подсчитали «Ведомости», а также направили запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать полученную цифру.
Исследование НМИЦ ТПМ охватило 314 000 россиян, занятых в разных отраслях экономики, пояснила «Ведомостям» замдиректора по научной и аналитической работе центра Анна Концевая. По ее словам, из-за проблем со здоровьем 70% опрошенных работают неэффективно до двух часов в день. В отдельных случаях этот показатель может достигать 4,5 часа, добавила сенатор Галина Карелова.
Для снижения затрат компаний и своевременного выявления заболеваний в РФ проводятся выездные диспансеризации. В 2025 г. они охватили 1,9 млн человек из 12,6 млн работающих граждан, которые страдают хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) и подлежат диспансерному наблюдению, уточнил замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Всего же в прошлом году диспансеризацию прошло 104,3 млн граждан, в том числе 77,2 млн взрослых.
Трудоспособным россиянам обследования доступны по вечерам и в выходные дни, а крупные работодатели могут организовывать диспансеризацию на территории предприятий за счет средств ОМС, напомнил Камкин. Оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации предусмотрен Трудовым кодексом. Работникам до 40 лет такая возможность предоставляется раз в три года, а по достижении этого возраста – каждый год.
При этом качество организации профосмотров напрямую влияет на готовность их проходить, подчеркнула Драпкина, ссылаясь на исследование НМИЦ ТПМ. В нем приняло участие более 132 000 работающих граждан из 17 регионов РФ. По словам Драпкиной, высокая явка обеспечивается не только доступностью процедуры, но и применимостью рекомендаций врачей на практике. «Всем нам можно сказать «не нервничай» – каждый усмехнется», – отметила она.
Озвученные Драпкиной цифры по финансовым потерям компаний из-за выхода на работу нездоровых сотрудников (133,2 млн руб. на 1000 работников в год), скорее всего, занижены, сказал «Ведомостям» замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Подсчитать все затраты, которые несут организации, практически невозможно, поэтому в подобных исследованиях учитываются лишь самые «легкие для анализа» переменные, пояснил он.
По словам эксперта, потери компаний складываются из двух частей. В случае с хроническими заболеваниями работает «правило половинок»: 50% больных не знают о своем диагнозе, половина из знающих не лечатся, а среди лечащихся только 50% избегают осложнений из-за некорректной терапии. Терапевтический эффект от лечения этой категории граждан составляет порядка 10%, резюмировал Мелик-Гусейнов. Потери трудоспособности и снижение качества работы из-за сезонных вспышек ОРВИ при этом обходятся примерно в 1,5% ВВП, добавил он. Например, в 2024 г. экономический ущерб от 30 инфекционных заболеваний составил более 1 трлн руб., сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова в июне 2025 г. В результате по причине неудовлетворительного состояния здоровья трудоспособных граждан страна может терять около 3,5–4% ВВП ежегодно, заключил Мелик-Гусейнов.
Нынешняя модель диспансеризации была бы эффективной, если бы подход к ее проведению не был формальным, полагает Мелик-Гусейнов. «Выявить гипертонию и назначить лечение – рутинные вещи. Проблема в том, что после выявления пациента бросают», – отметил он. Для решения этой проблемы эксперт предложил внедрить персональные медико-социальные треки, позволяющие пациентам с ХНИЗ планировать лечение в среднесрочной перспективе. Такие решения уже создаются в крупных IT-компаниях и медорганизациях, в том числе на базе искусственного интеллекта, добавил он. Кроме того, Мелик-Гусейнов допустил введение финансовой ответственности для граждан за непрохождение диспансеризации.
Чаще всего во время профосмотров у сотрудников компаний выявляют сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет II типа, рассказал «Ведомостям» генеральный директор медицинской компании «Сберздоровье» Денис Швецов. Так как они существенно влияют на производительность работников, некоторые компании, по его словам, включают в свой соцпакет услугу дистанционного мониторинга показателей здоровья.
Минздрав намерен активнее информировать работников об их праве на оплачиваемый выходной для диспансеризации и делать процедуру доступнее, рассказала «Ведомостям» главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова. Еще одним направлением работы станет взаимодействие с работодателями. По ее словам, совмещение диспансеризации с корпоративными программами и профосмотрами позволит повысить охват граждан профилактическими мероприятиями без потерь рабочего времени.
Сейчас не все работодатели готовы к организации выездных диспансеризаций на своих площадках, уточнила специалист. Это требует выделения помещений, согласования графиков и заключения договоров с медорганизациями. Необходимо выстраивать системное взаимодействие между поликлиниками, органами здравоохранения и работодателями с понятными алгоритмами и минимальной административной нагрузкой для предприятий, заключила Дроздова.