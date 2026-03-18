Болезни персонала обходятся компаниям в триллионы рублей

Нынешняя модель диспансеризации была бы эффективной, если бы подход к ее проведению не был формальным, полагает Мелик-Гусейнов. «Выявить гипертонию и назначить лечение – рутинные вещи. Проблема в том, что после выявления пациента бросают», – отметил он. Для решения этой проблемы эксперт предложил внедрить персональные медико-социальные треки, позволяющие пациентам с ХНИЗ планировать лечение в среднесрочной перспективе. Такие решения уже создаются в крупных IT-компаниях и медорганизациях, в том числе на базе искусственного интеллекта, добавил он. Кроме того, Мелик-Гусейнов допустил введение финансовой ответственности для граждан за непрохождение диспансеризации.