Фермеры вновь подняли вопрос обеспечения хозяйств дизтопливом

Фермеры вновь подняли вопрос обеспечения хозяйств дизтопливомРост цен на дизель влияет на рентабельность, считают они, а профильные ведомства говорят о штатных поставках солярки
По данным Петербургской биржи, стоимость дизтоплива на торгах с начала апреля выросла на 23% и 15 июня достигла нового исторического максимума – 77 177 руб./т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2025 г.
Основной рост цен в этом году пришелся на июнь: с начала этого месяца котировка выросла на 16%. В годовом выражении цены увеличились уже более чем на 30%. Внебиржевая цена на дизель, по данным торговой площадки, с апреля выросла на 6% до 68 699 руб./т.
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