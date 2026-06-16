Фермеры вновь подняли вопрос обеспечения хозяйств дизтопливом

Основной рост цен в этом году пришелся на июнь: с начала этого месяца котировка выросла на 16%. В годовом выражении цены увеличились уже более чем на 30%. Внебиржевая цена на дизель, по данным торговой площадки, с апреля выросла на 6% до 68 699 руб./т.