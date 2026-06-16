Росздравнадзор рекомендовал клиникам инициировать проверки при жалобах пациентов

При этом частота обязательных проверок федеральной службы зависит не только от качества оказания медпомощи, но и от присвоенной клинике категории риска. Всего их шесть: в учреждениях низкой категории плановые проверки не проводятся вовсе, чрезвычайно высокой – один раз в год. К последним относятся преимущественно организации, оказывающие высокотехнологичную медпомощь, – они сосредоточены в Москве и среди них встречаются частные медучреждения, уточнила Шешко.