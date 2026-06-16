Росздравнадзор рекомендовал клиникам инициировать проверки при жалобах пациентов

Росздравнадзор рекомендовал клиникам инициировать проверки при жалобах пациентовЭто предостережет медучреждения от возможных штрафов и позволит им продолжать деятельность, считают эксперты
Замруководителя Росздравнадзора Елена Шешко рекомендовала российским клиникам самостоятельно приглашать ведомство на профилактический визит при поступлении жалоб от пациентов. Это позволит медучреждениям избежать проверок с документальной фиксацией нарушений и разобраться в ситуации без негативных последствий для бизнеса, объяснила она на бизнес-завтраке с уполномоченным по защите прав предпринимателей Москвы и представителями частных медорганизаций.
Большинство контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзора сегодня проводится либо по требованию прокуратуры, либо по жалобам пациентов, рассказала Шешко. Многие из этих обращений касаются деятельности частных медорганизаций. Только в 2025 г. в ведомство поступило порядка 2000 жалоб на клиники, уточнила представительница Росздравнадзора.
Наиболее «жалобоопасными» направлениями оказались:
стоматология,
косметология,
акушерство,
гинекология.
На них пришлось 35% всех обращений.
В результате в 2025 г. Росздравнадзор провел 187 контрольно-надзорных мероприятий в столице и в 100% случаев были найдены нарушения обязательных требований ведомства, отметила Шешко. Всего таких правил в отрасли 64 000 – к ним относятся наличие лицензии, соблюдение стандартов оказания медпомощи, внутренний контроль качества, а также наличие образования и сертификатов у медработников. Их нарушения нередко не устраняются после первой проверки и Росздравнадзор обнаруживает их повторно, рассказала Шешко.
При этом частота обязательных проверок федеральной службы зависит не только от качества оказания медпомощи, но и от присвоенной клинике категории риска. Всего их шесть: в учреждениях низкой категории плановые проверки не проводятся вовсе, чрезвычайно высокой – один раз в год. К последним относятся преимущественно организации, оказывающие высокотехнологичную медпомощь, – они сосредоточены в Москве и среди них встречаются частные медучреждения, уточнила Шешко.
Суть профилактического визита, инициированного Росздравнадзором, кардинально отличается от иных форм проверочных мероприятий и предостережений. Его основная цель – превентивная работа, т. е. выяснение обстоятельств конкретного кейса или проблемы пациента при непосредственном участии государственного органа, объяснил «Ведомостям» общественный уполномоченный по информационной безопасности при бизнес-омбудсмене в Москве Вадим Ткаченко. Это способствует деэскалации конфликта и выстраиванию конструктивного диалога между медицинской организацией и пациентом, считает он.
Если в результате профилактического визита конфликт остается неурегулированным или выявляются иные сопутствующие нарушения, Росздравнадзор вправе вынести предупреждение именно по этим дополнительно установленным фактам, добавил Ткаченко. Игнорирование или невыполнение такого предупреждения со стороны организации может повлечь за собой серьезные административные риски: от штрафных санкций до приостановления деятельности, а при грубых нарушениях – даже до лишения лицензии.