Счетная палата выявила рост дебиторской задолженности у РАНХиГС и СПбГУ

Высокая дебиторская задолженность может возникать даже при почти 100%-ном исполнении бюджета, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Вузы заключают контракты и резервируют средства на строительство объектов, однако фактическое выполнение работ нередко затягивается из-за действий подрядчиков, роста стоимости материалов или иных обстоятельств. По его словам, проблема носит системный характер и характерна не только для университетов, но и для многих госзаказчиков. Основная причина заключается в действующем механизме госзакупок, при котором подрядчик зачастую определяется по критерию наименьшей цены. В результате победителями конкурсов могут становиться компании, которые не способны выполнить работы в срок. Полученных авансов нередко оказывается недостаточно для закупки материалов и найма работников, поэтому подрядчики затягивают строительство, поясняет эксперт.