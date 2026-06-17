Счетная палата выявила рост дебиторской задолженности у РАНХиГС и СПбГУ

Счетная палата выявила рост дебиторской задолженности у РАНХиГС и СПбГУОн может быть связан с не выполненными вовремя строительными работами, говорят эксперты
Счетная палата (СП) по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2025 г. выявила рост дебиторской задолженности в двух крупнейших российских вузах, а также нарушения при реализации отдельных строительных и закупочных проектов. С содержанием заключений контрольного ведомства ознакомились «Ведомости».
Проверка охватила МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, РАНХиГС и Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ). Несмотря на выявленные замечания, все четыре вуза показали высокий уровень исполнения расходов федерального бюджета: МГУ исполнил его на 99,9%, СПбГУ, РАНХиГС и РАЖВиЗ – на 99,8%.
Рост задолженности СП зафиксировала в РАНХиГС. На 1 января 2026 г. дебиторская задолженность по средствам федбюджета превысила 15 млрд руб. (+53% за год). Общая дебиторская задолженность выросла на 9% до 99 млрд руб.
Дебиторская задолженность СПбГУ по средствам федерального бюджета увеличилась в 3,6 раза до более 4 млрд руб. Основная ее часть связана с остатками субсидий на капитальное строительство и приведение имущественного комплекса вуза в нормативное состояние.
Просроченная дебиторская задолженность СПбГУ по неотработанным авансам по объектам капстроительства за год выросла почти на 50% и достигла 1,2 млрд руб. Кроме того, СП выявила нарушения законодательства о закупках. В частности, в контракте, заключенном с единственным поставщиком, не было предусмотрено обеспечение его исполнения. Также договор не содержал мер ответственности за некачественное выполнение проектных и изыскательских работ.
В МГУ основные замечания касались использования субсидий на выполнение государственного задания. Остаток неиспользованных средств за год вырос более чем вдвое до 2,6 млрд руб. Из них 269 млн подлежали возврату в бюджет из-за отсутствия потребности в их использовании. В ходе проверки университет вернул эти средства государству.
Проверка также показала, что при расчете финансирования государственного задания на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. в нормативные затраты были включены расходы на коммунальные услуги по площадям, сданным в аренду и не используемым для выполнения госзадания. Помимо этого СП обратила внимание на приобретение вузом объекта незавершенного строительства на Ломоносовском проспекте стоимостью 643 млн руб., что почти на 49% превышало его кадастровую стоимость.
Нарушения были также выявлены в РАЖВиЗ: академия не предъявляла подрядчикам требования об уплате неустоек за просрочку исполнения контрактов на сумму 2,3 млн руб. В ходе проверки вуз устранил это нарушение.
Кроме того, СП нашла нарушения при исполнении контракта на реконструкцию учебно-выставочного комплекса академии, которые, по оценке ведомства, могут привести к ущербу для государства почти на 163 млн руб. Проверка показала, что подрядчик полностью израсходовал выплаченный ему аванс, но не выполнил свои обязательства по контракту. Как установили аудиторы, с сентября 2025 г. работы на объекте не ведутся, строительная площадка заброшена, а оборудование не поставлено. По этому факту СП направила обращение в Генпрокуратуру.
При этом во всех четырех случаях СП признала бюджетную отчетность вузов достоверной и не выявила существенных искажений финансовой отчетности.
Высокая дебиторская задолженность может возникать даже при почти 100%-ном исполнении бюджета, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Вузы заключают контракты и резервируют средства на строительство объектов, однако фактическое выполнение работ нередко затягивается из-за действий подрядчиков, роста стоимости материалов или иных обстоятельств. По его словам, проблема носит системный характер и характерна не только для университетов, но и для многих госзаказчиков. Основная причина заключается в действующем механизме госзакупок, при котором подрядчик зачастую определяется по критерию наименьшей цены. В результате победителями конкурсов могут становиться компании, которые не способны выполнить работы в срок. Полученных авансов нередко оказывается недостаточно для закупки материалов и найма работников, поэтому подрядчики затягивают строительство, поясняет эксперт.
Для госучреждений ситуация, когда не взыскиваются неустойки с подрядчиков, не является редкостью, указывает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев. Это может говорить о недостаточном контроле за исполнителями или о проблемах стратегического планирования проектов. При этом возлагать всю ответственность исключительно на вузы было бы неправильно, полагает Абелев. Зачастую они располагают средствами, но не всегда у них есть достаточные возможности и инструменты для их эффективного освоения из-за жестких сроков, установленных законодательством.
Абелев считает, что важно создавать условия, при которых вузы смогут более эффективно планировать и реализовывать проекты в рамках действующих бюджетных процедур. Наиболее эффективным решением могла бы стать комбинация контрольных механизмов и методической поддержки, которая поможет вузам качественно и своевременно осваивать выделяемые средства, заключил он.
«Ведомости» направили запрос в вышеперечисленные вузы с просьбой прокомментировать выводы СП и рассказать о мерах, принимаемых для устранения выявленных нарушений.