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РАНХиГС и НИУ ВШЭ улучшили свои позиции в рейтинге лучших вузов России

Ведомости

НИУ ВШЭ и РАНХиГС улучшили позиции в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100. По итогам 2026 г. ВШЭ поднялась с седьмого на шестое место, а РАНХиГС – с девятого на восьмое. Об этом говорится в новом выпуске рейтинга, представленном 16 июня на форуме «Три миссии российского образования».

Лидерскую позицию рейтинга сохранил за собой Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, второе место занял Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, третье – Московский физико-технический институт. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Состав первой двадцатки рейтинга не изменился по сравнению с прошлым годом. При этом из числа первых 20 вузов рейтинга только три университета смогли улучшить свои позиции. Это НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова.

В рейтинг 2026 г. вошли 100 вузов из 30 регионов России. Более половины участников представляют две крупнейшие образовательные агломерации страны: в Москве и Московской области расположены 38 вузов из списка, еще 14 участников находятся в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков обратил внимание на продолжающийся рост стоимости обучения. Например, за год средняя цена программ на первом курсе в технических вузах – участниках рейтинга выросла на 21%, а в медицинских университетах – на 19%.

Рейтинг RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 г. При его подготовке оцениваются качество образования, востребованность выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности вузов. В общей сложности методология учитывает 45 показателей.

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