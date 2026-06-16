РАНХиГС и НИУ ВШЭ улучшили свои позиции в рейтинге лучших вузов России

Состав первой двадцатки рейтинга не изменился по сравнению с прошлым годом. При этом из числа первых 20 вузов рейтинга только три университета смогли улучшить свои позиции. Это НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова.