Еврейская автономная область четвертый год не сокращает площадь лесных пожаров

Еврейская автономная область четвертый год не сокращает площадь лесных пожаровРегион пятикратно превысил показатель предельной лесной площади, охваченной огнем
На протяжении четырех лет подряд, с 2023 по 2026 г., Еврейская автономная область (ЕАО) не выполняет целевой показатель ежегодного сокращения площади лесных пожаров. Это следует из письма Рослесхоза, адресованного зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексею Корниенко (КПРФ). Он подтвердил «Ведомостям» подлинность письма.
В нем сказано, что с января по июнь 2026 г. в ЕАО произошел 81 пожар, который охватил 277 439 га. Из них 79 лесных пожаров вспыхнули на землях лесного фонда, затронув 269 307 га. Два пожара произошли на особо охраняемых природных территориях, распространившись на 8132 га.
Правительство установило цель сократить площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в ЕАО до 50 780 га к 2026 г. Но на 29 мая 2026 г. пройденная огнем площадь на землях лесного фонда составила 269 680 га. Это выше установленного предельного показателя в 5 раз, отмечается в письме. Аналогичная ситуация складывалась в регионе и предыдущие годы. В 2023 и 2024 гг. фактический показатель по пройденной огнем площади был в 4 раза выше целевого. В 2025 г. – в 2 раза, сообщает в письме руководитель Рослесхоза Иван Советников.
Осложняет ситуацию также системная проблема межведомственного взаимодействия, продолжил он. Агентство неоднократно заявляло о неудовлетворительной организации тушения лесных пожаров в ЕАО и о том, что недостаточно задействуются собственные силы пожаротушения, а также силы тех, кто использует леса.
Рослесхоз сообщил, что с апреля отправил как минимум четыре письма губернатору ЕАО Марии Костюк с просьбой принять меры. Заместитель председателя правительства ЕАО Максим Сироткин сказал «Ведомостям», что региональные службы быстро реагировали на все сигналы от федеральных структур в апреле и мае. По каждому обращению Рослесхоза дополнительно привлекались спасатели этого агентства для экстренной помощи. Справляться с пожарами также помогали спасатели из Амурской области, Хабаровского края и Республики Бурятии. Он добавил, что правительство ЕАО продолжает обсуждение с Рослесхозом, начатое в 2025 г., о том, чтобы увеличить финансирование на 80 млн руб. для авиации, зарплат сотрудников и тушения лесных пожаров. Это поможет быстрее справляться с возгораниями, добавил Сироткин. Текущий бюджет на тушение пожаров он не назвал.
Представитель пресс-службы Минприроды сообщил «Ведомостям», что в министерство тоже поступали письма Рослесхоза о том, что весенний период пожароопасного сезона 2026 г. в ряде регионов прошел тяжело. Причина в том, что ландшафтные пожары перебрасываются на земли лесного фонда. С начала года более трети всех лесных пожаров (148 600 га, или 41,6% от охваченной огнем площади) возникли именно по этой причине, сказал представитель министерства. Он добавил, что Минприроды направило соответствующие обращения в МЧС.
Весной и в начале осени в ЕАО стоит жаркая, сухая и ветреная погода, говорит директор системы сертификации «Лесной эталон», эксперт «Народного фронта» Николай Шматков. Трава на полях и вдоль дорог высыхает и практически любой пал травы превращается в лесной пожар, продолжил он. Кроме того, люди сжигают порубочные остатки от заготовки древесины летом, хотя по правилам это нужно делать зимой, добавил Шматков. Он также призвал изучить возможность полностью отказаться от огневой очистки лесосек, чтобы снизить риски пожаров.
Региону нужно полностью прекратить сжигать траву, даже если это делается под предлогом «контролируемых профилактических выжиганий», считает эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам Алексей Ярошенко. Важно объяснить людям, что жечь сухую траву нельзя, так как это опасно для лесов, самих людей и их поселений, подытожил он.