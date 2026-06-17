Еврейская автономная область четвертый год не сокращает площадь лесных пожаров

Рослесхоз сообщил, что с апреля отправил как минимум четыре письма губернатору ЕАО Марии Костюк с просьбой принять меры. Заместитель председателя правительства ЕАО Максим Сироткин сказал «Ведомостям», что региональные службы быстро реагировали на все сигналы от федеральных структур в апреле и мае. По каждому обращению Рослесхоза дополнительно привлекались спасатели этого агентства для экстренной помощи. Справляться с пожарами также помогали спасатели из Амурской области, Хабаровского края и Республики Бурятии. Он добавил, что правительство ЕАО продолжает обсуждение с Рослесхозом, начатое в 2025 г., о том, чтобы увеличить финансирование на 80 млн руб. для авиации, зарплат сотрудников и тушения лесных пожаров. Это поможет быстрее справляться с возгораниями, добавил Сироткин. Текущий бюджет на тушение пожаров он не назвал.