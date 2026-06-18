Известный бизнесмен Илья Трабер попал под следствие

Поздно вечером 17 июня Басманный суд Москвы арестовал трех человек по делу об убийстве Петрова в 2020 г. Под стражу взяты Трабер, его деловой партнер Владимир Даниленко и бывший боксер Алисултан Надирбегов. Они проведут следующие два месяца в СИЗО. Им было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, а также незаконное хранение огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Всем троим фигурантам по этим статьям грозит пожизненное лишение свободы.