Известный бизнесмен Илья Трабер попал под следствие

Известный бизнесмен Илья Трабер попал под следствиеЗадержанного в Санкт–Петербурге предпринимателя из 1990-х доставили на допрос в Москву
О задержании известного петербургского бизнесмена Ильи Трабера стало известно 17 июня. Первой об обысках в доме и знаменитом офисе предпринимателя на Старорусской улице написала «Фонтанка.ру». По информации издания, утром в среду к Траберу прибыли сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ. После задержания его вместе с предполагаемыми сообщниками доставили в Москву.
Претензии к Траберу у силовиков возникли в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2020 г. СК. Осенью того года в Ленинградской области было совершено громкое убийство: в Выборгском районе киллер застрелил бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на следствие, жертву застрелили с противоположного берега реки. На теле было обнаружено пулевое отверстие в сердце. Учитывая обстоятельства преступления, следствие сделало вывод о его заказном характере, писала газета.
Расследование дела об убийстве руководитель СК Александр Бастрыкин поставил на личный контроль.
Поздно вечером 17 июня Басманный суд Москвы арестовал трех человек по делу об убийстве Петрова в 2020 г. Под стражу взяты Трабер, его деловой партнер Владимир Даниленко и бывший боксер Алисултан Надирбегов. Они проведут следующие два месяца в СИЗО. Им было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, а также незаконное хранение огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Всем троим фигурантам по этим статьям грозит пожизненное лишение свободы.
Как начинал Трабер
Внук мингрельского князя Милоравы Илья Трабер родился в 1950 г. Фамилию немецкого происхождения он унаследовал от русского офицера, женившегося на бабушке бизнесмена после смерти ее супруга (вдова осталась с тремя детьми). Окончил Севастопольское морское училище.
Свой бизнес начал в 1989 г. с небольшого кооперативного антикварного магазина «Петербург», открытого в подвальном помещении на ул. Петра Лаврова. Трабер стал первым легальным частным антикваром Санкт-Петербурга и придумал свою систему легализации торговли в этой сфере, писал «Коммерсантъ» в 1995 г.
В день инаугурации Анатолия Собчака Трабер подарил мэрии бюст Екатерины Великой. Но «в свои 45», как говорил бизнесмен, он перестал интересоваться антикварным бизнесом и переключился на портовый и топливный.
Среди его активов называли Петербургский нефтяной терминал, компанию «Совэкс Пулково», контролировавшую заправку самолетов в петербургском аэропорту, и др.
Фигурировал в расследуемом в Испании уголовном деле об отмывании денег через подставные компании. В 2018 г. впервые за 30 лет бизнесмен дал интервью. Он рассказал «Фонтанке», что мог бы войти в список богатейших людей по версии Forbes. Хранил, по собственному признанию, деньги за рубежом.
Сейчас, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Трабер владеет по 31,7% в «Приморском универсальном терминале» и «Приморском универсально-перегрузочном комплексе» и 24% в «Экологический флот». Морской торговый порт Приморска – второй по величине российский порт на Балтике, находится в Ленобласти. Кроме того, бизнесмен владеет несколькими компаниями в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью и долями в других активах.
Как на это смотреть
«Это просто материальная часть процесса трансформации [правящего класса], – говорит депутат Госдумы Евгений Федоров, который в 1993 г. баллотировался от Всеволжского округа как член Российского движения демократических реформ, среди лидеров которого был Собчак. – Мы в 1991 г. совершили ошибку, создали определенное государственное строительство на базе этой ошибки, и сейчас ее надо исправлять путем укрепления суверенитета».
Трабер не первый, в отношении кого усиливается «государственная позиция», говорит парламентарий. «[Его прошлое в Петербурге] не могло его защитить. Ему инкриминируют конкретные вещи. Пусть разбираются правоохранители и суд. Раньше, видимо, не было общего подхода более жесткого к нарушению закона и проч.», – предполагает Федоров.
«Сделки 1990-х и события 1990-х сейчас активно пересматриваются», – напоминает петербургский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, вопросы по Траберу были давно, не первый раз его фамилия всплывает. В предыдущие моменты активизации к нему интереса его удавалось погасить, может быть, и сейчас так произойдет, уточнил политолог.
Все были уверены, что Трабер неприкосновенный, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к властным кругам Петербурга: «Это один из самых влиятельных людей в Питере и области». «Человек очень серьезный, но из прошлого», – соглашается глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.