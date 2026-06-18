Весной площадь природных пожаров в России сократилась втрое

Весной площадь природных пожаров в России сократилась втроеГоримость была ниже среднемноголетних значений с начала века, уточняют эксперты
Площадь природных пожаров весной была втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь о 1,2 млн га против 3,8 млн га в 2025 г. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросу прохождения пожароопасного сезона. Его слова приводит пресс-служба правительства. Кроме этого в 2026 г. удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре.
Тем не менее пик пожароопасного сезона еще не пройден, продолжил он. По прогнозам Росгидромета, наибольшая опасность в летний период ожидается на Дальнем Востоке и в Сибири. Напряженная пожароопасная ситуация уже сложилась в Красноярском крае, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников. Чтобы дать оценку и принять дополнительные меры, он отправится в регион в ближайшее время. Также летом в зоне риска возникновения пожаров, вероятно, окажется Центральный федеральный округ, добавил вице-премьер.
В 2026 г. регионы получили на профилактику и борьбу с лесными пожарами рекордную сумму – почти 27 млрд руб., сказал Патрушев. Средства выделили, чтобы усилить авиаотделения, укрепить их материально-техническую базу и сформировать противопожарные полосы, добавил он.
Также вице-премьер поручил Минприроды и Рослесхозу вместе с «Роскосмосом» применять системы дистанционного зондирования Земли для мониторинга лесопожарной ситуации.
Всю весну 2026 г. горимость на природных территориях была ниже среднемноголетних значений за 2001–2025 гг., сказал эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам Алексей Ярошенко. Самое высокое значение было в середине мая – более 500 ландшафтных пожаров, уточнил он. По словам эксперта, сейчас показатель впервые за год поднялся выше – ближе к 1000 пожаров – в основном за счет Красноярского края. По его оценке, в зоне наивысшей опасности возникновения пожаров находятся северные районы Красноярского края и Иркутской области, восток Томской области, часть Якутии, север Амурской области, частично Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Также возможна напряженная ситуация с пожарами в Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском крае, в Московской и Воронежской областях, а ближе к августу – в Краснодарском крае, отмечает член общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства, эксперт «Народного фронта» Николай Шматков.
Как и в прошлые годы, главными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, непотушенные костры, бесконтрольное выжигание прошлогодней травы на полях, нарушения правил при огневой очистке лесосек, продолжил он. Ситуация обостряется с повышением средних летних температур и снижением уровня осадков, заключил Шматков.