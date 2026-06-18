Весной площадь природных пожаров в России сократилась втрое

Всю весну 2026 г. горимость на природных территориях была ниже среднемноголетних значений за 2001–2025 гг., сказал эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам Алексей Ярошенко. Самое высокое значение было в середине мая – более 500 ландшафтных пожаров, уточнил он. По словам эксперта, сейчас показатель впервые за год поднялся выше – ближе к 1000 пожаров – в основном за счет Красноярского края. По его оценке, в зоне наивысшей опасности возникновения пожаров находятся северные районы Красноярского края и Иркутской области, восток Томской области, часть Якутии, север Амурской области, частично Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.