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Главная / Общество /

Весной площадь природных пожаров в России сократилась втрое

Горимость была ниже среднемноголетних значений с начала века, уточняют эксперты
Татьяна Акиншина
Андрей Махонин / Ведомости
Андрей Махонин / Ведомости

Площадь природных пожаров весной была втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь о 1,2 млн га против 3,8 млн га в 2025 г. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросу прохождения пожароопасного сезона. Его слова приводит пресс-служба правительства. Кроме этого в 2026 г. удалось избежать человеческих жертв и ущерба инфраструктуре.

Тем не менее пик пожароопасного сезона еще не пройден, продолжил он. По прогнозам Росгидромета, наибольшая опасность в летний период ожидается на Дальнем Востоке и в Сибири. Напряженная пожароопасная ситуация уже сложилась в Красноярском крае, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников. Чтобы дать оценку и принять дополнительные меры, он отправится в регион в ближайшее время. Также летом в зоне риска возникновения пожаров, вероятно, окажется Центральный федеральный округ, добавил вице-премьер.

В 2026 г. регионы получили на профилактику и борьбу с лесными пожарами рекордную сумму – почти 27 млрд руб., сказал Патрушев. Средства выделили, чтобы усилить авиаотделения, укрепить их материально-техническую базу и сформировать противопожарные полосы, добавил он.

Также вице-премьер поручил Минприроды и Рослесхозу вместе с «Роскосмосом» применять системы дистанционного зондирования Земли для мониторинга лесопожарной ситуации.

В I квартале число пожаров в России выросло

Общество

Всю весну 2026 г. горимость на природных территориях была ниже среднемноголетних значений за 2001–2025 гг., сказал эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам Алексей Ярошенко. Самое высокое значение было в середине мая – более 500 ландшафтных пожаров, уточнил он. По словам эксперта, сейчас показатель впервые за год поднялся выше – ближе к 1000 пожаров – в основном за счет Красноярского края. По его оценке, в зоне наивысшей опасности возникновения пожаров находятся северные районы Красноярского края и Иркутской области, восток Томской области, часть Якутии, север Амурской области, частично Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Также возможна напряженная ситуация с пожарами в Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском крае, в Московской и Воронежской областях, а ближе к августу – в Краснодарском крае, отмечает член общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства, эксперт «Народного фронта» Николай Шматков.

Как и в прошлые годы, главными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, непотушенные костры, бесконтрольное выжигание прошлогодней травы на полях, нарушения правил при огневой очистке лесосек, продолжил он. Ситуация обостряется с повышением средних летних температур и снижением уровня осадков, заключил Шматков.

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