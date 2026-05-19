IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%
Главная / Общество /

В I квартале число пожаров в России выросло

Это следует из официальных данных МЧС
Татьяна Акиншина
Максим Стулов / Ведомости

В России с января по март 2026 г. произошло 94 529 пожаров, что на 44% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные МЧС опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

«Ведомости» направили запрос в МЧС, чтобы узнать о причинах увеличения числа пожаров и пострадавших.

Число погибших при пожарах в I квартале увеличилось более чем на треть (35%) по сравнению с аналогичным периодом 2026 г. и достигло 3025 человек. Количество пострадавших выросло почти на 47%, составив 3103 человека.

26,7 млрд руб.

составило общее федеральное финансирование, которое выделяется регионам России на охрану лесов от огня («пожарная субвенция». – «Ведомости») в 2026 г., говорил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в апреле

С начала 2026 г. в российском лесном фонде произошло 1572 пожара, что в 1,3 раза меньше показателя прошлого года, сказал представитель Минприроды. Площадь пожаров при этом сократилась в 3,6 раза, составив 421 238 га, рассказал он «Ведомостям».

На Еврейскую автономную область, Хабаровский край, Приморье и Амурскую область суммарно пришлось 94% всей площади лесных пожаров с начала года. Общий ущерб от лесных пожаров в России по состоянию на апрель 2026 г. составил 100 млн руб., сообщал глава Минприроды Александр Козлов в том же месяце.

Пожар в Измайлове: что случилось
В Москве тушат пожар на улице Вернисажная, сообщила пресс-служба столичного МЧС. Поблизости находится стадион и историческая царская усадьба Измайлово (культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово»).
В Москве тушат пожар на улице Вернисажная, сообщила пресс-служба столичного МЧС. Поблизости находится стадион и историческая царская усадьба Измайлово (культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово»).

Зафиксированное МЧС увеличение показателя может быть связано с ростом числа пожаров в городах и квартирах, говорит зампред комитета Госдумы по экологии Александр Коган. Статистика лесных пожаров в России в этом году лучше, чем в предыдущем, обратил внимание он. По мнению члена Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгении Безмаленко, на число пожаров влияют и внешние факторы, например удары дронов.

Главной причиной лесных пожаров весной на протяжении многих десятилетий остается заход в леса пала (сжигание сухой прошлогодней травы. – «Ведомости») с прилегающих к лесам открытых пространств, рассказал эксперт Алексей Ярошенко. Чаще всего пал заходит в леса с заброшенных и заросших бурьяном сельхозземель, добавил он.

